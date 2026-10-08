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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduit par

Point sur la blessure de Cole Palmer : la star de Chelsea « confiante » à l’idée de débuter contre Bournemouth après l’avertissement de Thomas Tuchel

C. Palmer
Chelsea
Angleterre
Premier League
Chelsea vs Bournemouth
Bournemouth
UEFA Nations League A

Chelsea a reçu un coup de pouce important avant son match de Premier League contre Bournemouth, puisque Cole Palmer devrait être disponible pour la sélection. Le meneur de jeu de 24 ans gérait un léger problème musculaire qui l’a conduit à renoncer à ses obligations avec l’Angleterre, mais il serait désormais « confiant » quant à son retour dans le onze de départ de Xabi Alonso.

  • Palmer pousse pour un retour

    Après avoir traversé une campagne précédente extrêmement frustrante, marquée par une mauvaise forme et des problèmes physiques persistants, Palmer n’a pas été retenu dans le groupe de l’Angleterre pour la Coupe du monde. Cependant, l’attaquant de 24 ans a démarré sur les chapeaux de roue cet exercice. Il a réalisé un début de nouvelle saison tonitruant, laissant immédiatement derrière lui ses pépins physiques pour signer quatre buts et deux passes décisives avec Chelsea.

    Ses performances impressionnantes en club lui ont valu un retour dans le groupe de l’Angleterre de Thomas Tuchel pour les récents matches de Ligue des nations. Malheureusement, un léger problème musculaire l’a contraint à se retirer du rassemblement. Malgré ce contretemps passager, Palmer est désormais en bonne voie pour jouer avec Chelsea ce week-end. Selon The Sun, il a profité de la trêve internationale pour effectuer un travail individuel avec un préparateur physique spécialisé dans les Caraïbes et devrait, sauf surprise, être disponible à Stamford Bridge.


  • imago-sport-1075063825.jpgPaul Marriott

    Tuchel lance un avertissement sévère

    Le forfait de Palmer pour les échéances internationales n’a pas été du goût de Tuchel. Le sélectionneur de l’Angleterre a exprimé une frustration claire face aux absences répétées de l’attaquant, soulignant l’importance d’être physiquement présent pour obtenir un rôle de premier plan au sein de la sélection.

    « C’est une opportunité manquée. Il en manque trop », a déclaré Tuchel aux journalistes. « Je ne lui en veux pas pour ça. C’est simplement un fait. Il manque beaucoup trop de rassemblements à cause des blessures, et je veux seulement m’appuyer sur ce que j’observe et vois au sein de mon équipe, et pour cela, il faut être présent au rassemblement. »

    Le technicien allemand a clairement indiqué que Palmer devait faire ses preuves à l’entraînement pour consolider sa place à l’avenir. « Si vous n’êtes pas au rassemblement, il y a un niveau supérieur pour impressionner que vous ne pouvez pas atteindre, parce que vous ne pouvez le faire que lorsque vous êtes réellement sur le terrain avec moi », a ajouté Tuchel. « Donc oui, c’est une opportunité manquée. »


  • Le casse-tête de sélection d'Alonso

    Si le retour probable de Palmer représente un énorme coup de boost, l'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, s'inquiète encore de l'état physique de plusieurs autres joueurs clés. Joao Pedro reste très incertain après une blessure au genou qui l'a privé de la récente défaite contre Brentford, le forfaitant ensuite pour les matches amicaux du Brésil contre l'Australie et l'Inde.

    Le capitaine du club, Reece James, compose lui aussi avec un problème aux ischio-jambiers qui l'a écarté de ce derby londonien au Gtech Community Stadium, obligeant Pedro Neto à dépanner au poste de piston. Par ailleurs, Marco Palestra, recrue estivale à 47 millions de livres sterling, attend toujours de faire ses débuts en compétition officielle. Le latéral droit de 21 ans est arrivé en provenance de l'Atalanta et a joué pendant la préparation estivale, mais une blessure au quadriceps a retardé son lancement.

    Moises Caicedo est sans doute l'absence la plus frustrante au milieu. Le joueur de 24 ans n'a disputé que 14 minutes cette saison en raison d'une blessure persistante au mollet, ce qui l'a contraint à déclarer forfait pour le dernier rassemblement de l'Équateur. Chelsea a incontestablement souffert de son absence dans l'entrejeu tout au long de son début de saison compliqué.


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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Un test face à Bournemouth attend les siens

    Chelsea a désespérément besoin d’un résultat positif contre Bournemouth pour tenter de relancer un début de campagne en championnat hésitant. L’équipe d’Alonso végète actuellement à la 10e place du classement de Premier League, avec seulement sept points pris lors de ses cinq premiers matches contre Fulham, Brighton, Arsenal, Hull et Brentford.

    Prendre les trois points samedi sera crucial pour créer une dynamique et alléger la pression qui pèse déjà en ce début de saison sur le groupe d’Alonso. Cependant, faire sauter le verrou des Cherries pourrait s’avérer difficile. Chelsea a souffert face à son prochain adversaire la saison dernière, n’arrachant qu’un match nul 0-0 à l’extérieur avant de concéder un nul 2-2 à Stamford Bridge.

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