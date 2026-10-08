Le forfait de Palmer pour les échéances internationales n’a pas été du goût de Tuchel. Le sélectionneur de l’Angleterre a exprimé une frustration claire face aux absences répétées de l’attaquant, soulignant l’importance d’être physiquement présent pour obtenir un rôle de premier plan au sein de la sélection.

« C’est une opportunité manquée. Il en manque trop », a déclaré Tuchel aux journalistes. « Je ne lui en veux pas pour ça. C’est simplement un fait. Il manque beaucoup trop de rassemblements à cause des blessures, et je veux seulement m’appuyer sur ce que j’observe et vois au sein de mon équipe, et pour cela, il faut être présent au rassemblement. »

Le technicien allemand a clairement indiqué que Palmer devait faire ses preuves à l’entraînement pour consolider sa place à l’avenir. « Si vous n’êtes pas au rassemblement, il y a un niveau supérieur pour impressionner que vous ne pouvez pas atteindre, parce que vous ne pouvez le faire que lorsque vous êtes réellement sur le terrain avec moi », a ajouté Tuchel. « Donc oui, c’est une opportunité manquée. »



