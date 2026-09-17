Point sur la blessure d’Anthony Elanga alors que Matthias Jaissle fait face à une crise d’effectif à Newcastle avant le match contre Hull City

Newcastle United est dans l’attente, avec anxiété, de connaître la gravité de la blessure subie par Elanga. Le joueur de 24 ans, auteur de deux buts en cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison, est devenu un élément central du dispositif tactique de Jaissle depuis le début de l’exercice. Son absence s’est lourdement fait sentir lundi, lorsque Newcastle United a subi une lourde défaite 4-1 à Elland Road.

S’exprimant face aux médias au sujet de la situation de l’ailier, Jaissle a donné des nouvelles. « Toujours pas de véritable mise à jour concernant Anthony. Je viens de lui parler. Je pense que dans les 30 prochaines minutes, il va passer une IRM, donc nous y verrons plus clair à ce moment-là et nous espérons que ce n’est pas si grave », a déclaré Jaissle. « C’est triste après le très bon début qu’il avait réalisé, que l’équipe avait réalisé. Nous comptions sur lui, évidemment, et avec la manière dont nous voulons jouer, c’est une force clé de notre effectif. Mais nous voulons aussi rester positifs quand il n’est pas là. »