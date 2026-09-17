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Point sur la blessure d’Anthony Elanga alors que Matthias Jaissle fait face à une crise d’effectif à Newcastle avant le match contre Hull City
Elanga attend les résultats du scanner
Newcastle United est dans l’attente, avec anxiété, de connaître la gravité de la blessure subie par Elanga. Le joueur de 24 ans, auteur de deux buts en cinq apparitions toutes compétitions confondues cette saison, est devenu un élément central du dispositif tactique de Jaissle depuis le début de l’exercice. Son absence s’est lourdement fait sentir lundi, lorsque Newcastle United a subi une lourde défaite 4-1 à Elland Road.
S’exprimant face aux médias au sujet de la situation de l’ailier, Jaissle a donné des nouvelles. « Toujours pas de véritable mise à jour concernant Anthony. Je viens de lui parler. Je pense que dans les 30 prochaines minutes, il va passer une IRM, donc nous y verrons plus clair à ce moment-là et nous espérons que ce n’est pas si grave », a déclaré Jaissle. « C’est triste après le très bon début qu’il avait réalisé, que l’équipe avait réalisé. Nous comptions sur lui, évidemment, et avec la manière dont nous voulons jouer, c’est une force clé de notre effectif. Mais nous voulons aussi rester positifs quand il n’est pas là. »
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Jaissle contraint de s’adapter
La perte de la vitesse et de la percussion d'Elanga a contraint le staff de Newcastle à reconsidérer son approche pour un test relevé face à Hull City, en pleine réussite. Le promu a réalisé un début de campagne impressionnant et occupe la quatrième place du classement avec huit points, à la suite d'une série de résultats marquants, dont une victoire 2-0 contre Manchester United et un match nul 2-2 contre Chelsea à Stamford Bridge. Si Jacob Murphy a remplacé sur le flanc droit lors du match contre Leeds, la profondeur d'effectif de Newcastle sera mise à rude épreuve face à des adversaires aussi confiants.
« Malheureusement, nous devons donc résoudre cela différemment, nous avons aussi dans l'effectif la capacité d'ajuster certaines choses », a expliqué l'entraîneur. « Nous croyons en nos joueurs, nous comptons sur les autres et c'est toujours une opportunité pour les autres. J'ai quelques idées à ce sujet, mais Jacob faisait du bon travail. Murphy est un joueur expérimenté, il a occupé ce rôle de nombreuses fois. Il est aussi assez intelligent pour savoir exactement ce que le coach attend de lui, et de lui à ce poste en particulier. »
La liste des absents s’allonge à St James’ Park
Les soucis de blessure ne s’arrêtent pas à Elanga, puisque Jaissle a révélé que l’arrière latéral Amar Dedic allait lui aussi passer un moment à l’écart des terrains. Il avait été avancé que Dedic pourrait être repositionné dans un rôle plus offensif pour compenser l’absence de l’ailier suédois, mais ces plans ont été abandonnés après le propre problème physique du défenseur. Ce casse-tête tactique est encore aggravé par l’absence du milieu de terrain Jacob Ramsey, Jaissle confirmant qu’il ne s’attend à voir aucun de ses joueurs actuellement indisponibles revenir à temps pour le match contre Hull.
Évoquant ses options limitées, Jaissle a reconnu que la situation devenait difficile. « Il y a d’autres options, pas beaucoup pour le moment car Amar ne sera lui aussi pas disponible pour jouer samedi. Donc la liste se réduit de plus en plus », a-t-il indiqué.
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Le protocole commotion écarte Gonzalez
Pour aggraver encore les problèmes de sélection, s’ajoute l’absence de Nico Gonzalez. Le milieu de terrain a dû sortir très tôt en première période contre Leeds après un incident malheureux au cours duquel il a été touché à la tête par le ballon. Son indisponibilité intervient à un moment crucial pour Newcastle, actuellement 12e du classement de Premier League avec seulement cinq points pris lors de ses premiers matches.
Jaissle a détaillé le processus de décision derrière l’absence de Gonzalez. « C’était simplement de la malchance. Ce n’était pas un gros choc, mais l’impact a été suffisamment fort et précis pour le mettre K.O. », a-t-il déclaré. « Comme je l’ai aussi dit lors de la conférence de presse d’après-match, nous devons être intelligents. Nous avons alors la responsabilité de suivre le protocole de la ligue, et je pense vraiment que c’est une très bonne chose d’être aussi avancés dans cette approche. »
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