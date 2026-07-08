Pogba écarté par Monaco : « Le projet n'a pas fonctionné ». Quel avenir pour l'ancien joueur de la Juventus ?

Lors d'une conférence de presse aux côtés du nouvel entraîneur Filipe Luis, un dirigeant du club français a expliqué que l'AS Monaco devait se serrer la ceinture en raison du plafond salarial imposé par la DNCG. Par conséquent, les joueurs les mieux payés, à l'image de l'ancien Bianconero et d'Eric Dier, pourraient quitter le club.





« Pogba ? C’est une situation très compliquée. Nous avons beaucoup de respect pour Paul en tant que personne. À son arrivée, il était très positif et a aidé les jeunes de l’équipe. Mais la vérité, c’est que le projet avec lui n’a pas fonctionné comme nous l’espérions la saison dernière. Les attentes initiales étaient très différentes. Il est équitable de l’évaluer semaine après semaine, d’observer ses progrès sur le plan physique et technique. Ensuite, la décision appartiendra à l’entraîneur : ce sera à Filipe Luis de décider s’il lui accordera du temps de jeu ou non. Nous avons tout l’été pour juger du niveau de Paul.





«Peut-il partir ? Oui, bien sûr. Nous avons toujours entretenu une relation franche et transparente avec Paul. Si, à un moment donné, ses objectifs et ceux du club ne coïncident plus, nous devrons trouver une solution. Ses performances nous fourniront toutes les réponses nécessaires. Il pourrait partir, mais il pourrait aussi rester.»