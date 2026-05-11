Depuis sa prise de fonction, Max Eberl a réussi à assurer la pérennité du groupe en prolongeant les contrats de joueurs clés comme Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano et Jamal Musiala. Ces prolongations ont toutefois nécessité des revalorisations salariales importantes, notamment pour Davies. Or, le dossier médical du Canadien, qui s’alourdit sans cesse, transforme cet investissement en sujet délicat.

Le Canadien s’était déchiré les ligaments croisés peu après sa signature et n’a depuis jamais retrouvé son meilleur niveau. Il est aujourd’hui à nouveau victime d’une blessure musculaire, la troisième depuis son retour en février. « C’est évidemment très amer, surtout pour lui et bien sûr pour nous aussi », a récemment déclaré le directeur sportif Christoph Freund : « Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme. C’est douloureux et, bien sûr, cela représente aussi une période difficile pour lui sur le plan mental actuellement. »

Même avant ces prolongations onéreuses, Eberl n’avait pas toujours la vie facile au sein du club le plus titré d’Allemagne. L’automne dernier, le président d’honneur Uli Hoeneß avait ainsi révélé des frictions internes, jugeant Eberl « assez susceptible » dans les discussions.

La décision de privilégier les prêts, annoncée par le patron du club et influent membre du conseil de surveillance en fin de mercato estival, avait aussi suscité un vif débat public. Convaincu de pouvoir réaliser un dernier grand transfert grâce aux fonds inattendus issus de la vente de Kingsley Coman, Eberl a dû s’incliner lorsque Hoeneß a imposé, devant les caméras, la stratégie des prêts. Le dirigeant a donc cédé et recruté Nicolas Jackson en provenance de Chelsea pour un montant record de 16,5 millions d’euros.