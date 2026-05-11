Selon Sport1, Max Eberl serait critiqué en interne pour se laisser « influencer trop tôt par les conseillers » lors des négociations de contrat. Selon le média allemand, le dirigeant adopterait une « attitude trop conciliante » au lieu de « faire preuve d’une certaine fermeté ». En interne, certains estiment que cette démarche a conduit à la « conclusion de contrats inutilement coûteux » et a même « nui à la réputation du club ».
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Plutôt que de jouer la carte de la fermeté, Max Eberl opterait pour une approche conciliante au FC Bayern, où il serait confronté à des accusations explosives
Depuis sa prise de fonction, Max Eberl a réussi à assurer la pérennité du groupe en prolongeant les contrats de joueurs clés comme Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Dayot Upamecano et Jamal Musiala. Ces prolongations ont toutefois nécessité des revalorisations salariales importantes, notamment pour Davies. Or, le dossier médical du Canadien, qui s’alourdit sans cesse, transforme cet investissement en sujet délicat.
Le Canadien s’était déchiré les ligaments croisés peu après sa signature et n’a depuis jamais retrouvé son meilleur niveau. Il est aujourd’hui à nouveau victime d’une blessure musculaire, la troisième depuis son retour en février. « C’est évidemment très amer, surtout pour lui et bien sûr pour nous aussi », a récemment déclaré le directeur sportif Christoph Freund : « Il n’a jamais vraiment trouvé son rythme. C’est douloureux et, bien sûr, cela représente aussi une période difficile pour lui sur le plan mental actuellement. »
Même avant ces prolongations onéreuses, Eberl n’avait pas toujours la vie facile au sein du club le plus titré d’Allemagne. L’automne dernier, le président d’honneur Uli Hoeneß avait ainsi révélé des frictions internes, jugeant Eberl « assez susceptible » dans les discussions.
La décision de privilégier les prêts, annoncée par le patron du club et influent membre du conseil de surveillance en fin de mercato estival, avait aussi suscité un vif débat public. Convaincu de pouvoir réaliser un dernier grand transfert grâce aux fonds inattendus issus de la vente de Kingsley Coman, Eberl a dû s’incliner lorsque Hoeneß a imposé, devant les caméras, la stratégie des prêts. Le dirigeant a donc cédé et recruté Nicolas Jackson en provenance de Chelsea pour un montant record de 16,5 millions d’euros.
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Uli Hoeneß salue la contribution décisive de Max Eberl dans les recrutements de Kompany et Michael Olise.
Malgré quelques dissensions internes, Hoeneß a récemment rappelé l’influence décisive d’Eberl sur la saison couronnée de succès du FC Bayern. Après une longue série de refus dans la quête d’un entraîneur, c’est Eberl qui a porté en interne la candidature de Vincent Kompany et en a assumé la responsabilité.
Selon Hoeneß, c’est aussi Eberl qui a piloté l’arrivée de Michael Olise. L’ailier, recruté 53 millions d’euros à Crystal Palace en juillet 2024, s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs attaquants du continent. En 105 matchs sous le maillot bavarois, il a déjà marqué 42 buts et délivré 53 passes décisives.
« Michael Olise est une recrue, il faut le dire très clairement, que Max a imposée. Il a pris la décision sous sa propre responsabilité, car nous ne connaissions pas le joueur auparavant. Nous avons indiqué ne pas pouvoir nous prononcer avec certitude. Mais quand quelqu’un affiche une telle conviction – et Christoph Freund, ainsi que l’entraîneur de l’époque, étaient également impliqués, même si Vincent n’était pas encore là –, il faut savoir l’accepter », a récemment déclaré Hoeneß à DAZN.
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Eberl se montre détendu au FC Bayern : « Dans ce cas, je suis prêt à rester plus longtemps »
Lundi, le conseil de surveillance du Bayern Munich, présidé par Herbert Hainer et composé notamment d’Uli Hoeneß et de l’ancien directeur sportif Karl-Heinz Rummenigge, se réunira à l’Allianz Arena pour évaluer le travail du directoire. Les discussions porteront sur Max Eberl, récemment nommé directeur sportif, et sur le PDG Jan-Christian Dreesen.
Les contrats des deux hommes, ainsi que celui du directeur sportif Christoph Freund, arrivent à échéance en 2027. Selon Sport1, la prolongation de Dreesen serait une « simple formalité », tandis qu’Eberl devra « prouver sa valeur lors du prochain mercato estival ». Selon le kicker, l’avenir du dirigeant de 52 ans pourrait toutefois être discuté lors d’une réunion prévue en mai. Par ailleurs, l’AZ indique que l’avenir de Freund reste « toujours incertain ». Le kicker a récemment affirmé que la relation entre les deux hommes n’était pas idéale, évoquant même une sorte de « mariage forcé ».
Serein, Eberl a récemment affirmé que son contrat courant jusqu’en 2027 ne l’inquiétait pas. « Je pense que nous avons mis en place de très, très bonnes choses. Je me sens très, très bien », a-t-il déclaré en marge du match retour de demi-finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain sur DAZN. « J’ai toujours dit que je voulais faire mon travail ici. C’est à vous d’évaluer mon travail. Si vous trouvez que je fais du bon travail, alors je suis prêt à rester plus longtemps ici, au Bayern », a ajouté Eberl.
Il a investi beaucoup de passion dans le club depuis son arrivée, même si ce n’est parfois pas facile dans un club comme le FC Bayern : « Ça n’a pas été tout à fait simple, car bien sûr, quelques personnalités fortes se sont affrontées. Mais je crois que c’est justement ce qui aide dans un grand club comme le Bayern de Munich : le fait de se frotter les uns aux autres, de discuter ensemble. »