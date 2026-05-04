Plusieurs clubs sont prêts à verser 90 millions d’euros au FC Barcelone, et Raphinha a clairement fait connaître son souhait

L’entraîneur Hansi Flick a plusieurs fois souligné l’importance de Raphinha pour son équipe. L’ancien attaquant de Leeds United s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif du technicien allemand et comme une voix écoutée dans le vestiaire. « Rapha est l’un de ces joueurs qui se donnent toujours à 100 % sur le terrain comme à l’entraînement. Il a traversé des moments difficiles cette saison, mais son retour est essentiel pour nous », a déclaré Flick avant la victoire 2-1 contre Osasuna.