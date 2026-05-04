Le FC Barcelone pourrait se retrouver face à un choix difficile cet été. Des clubs de la Pro League saoudienne prépareraient une offre de 90 millions d’euros pour le Brésilien, qui, pour l’instant, ne souhaite pas quitter Barcelone. Le Barça doit néanmoins trouver un équilibre entre ses ambitions sportives et la pression financière persistante.
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Plusieurs clubs sont prêts à verser 90 millions d’euros au FC Barcelone, et Raphinha a clairement fait connaître son souhait
Selon Marca, plusieurs clubs de la Saudi Pro League seraient prêts à mettre plus de 90 millions d’euros sur la table pour recruter Raphinha. L’offre comprendrait également un contrat personnel très avantageux, nettement supérieur à son salaire actuel en Catalogne. Un tel transfert, estimé à 90 millions d’euros, offrirait une plus-value substantielle par rapport aux 58 millions d’euros investis par le Barça auprès de Leeds United en 2022. Raphinha, lui, n’envisagerait pas pour l’instant de quitter le club, d’après la source espagnole.
Avec 19 buts et 8 passes décisives en 31 matchs, Raphinha s’est imposé comme l’un des joueurs phares du FC Barcelone cette saison, malgré des blessures qui lui ont fait manquer 23 rencontres. Indispensable sur le plan sportif, l’attaquant brésilien se heurte toutefois à la réalité financière du club, qui refuse de céder à la sentimentalité. Le Barça, prudent, n’envisage pas de décision hâtive et attend une offre officielle de la Saudi Pro League avant de peser sereinement le pour et le contre.
L’entraîneur Hansi Flick a plusieurs fois souligné l’importance de Raphinha pour son équipe. L’ancien attaquant de Leeds United s’est imposé comme un maillon essentiel du dispositif du technicien allemand et comme une voix écoutée dans le vestiaire. « Rapha est l’un de ces joueurs qui se donnent toujours à 100 % sur le terrain comme à l’entraînement. Il a traversé des moments difficiles cette saison, mais son retour est essentiel pour nous », a déclaré Flick avant la victoire 2-1 contre Osasuna.