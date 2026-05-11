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Plusieurs clubs pourraient renforcer leur intérêt pour un transfert de Mason Greenwood, tandis que la légende marseillaise Chris Waddle présente l’ancien attaquant de Manchester United comme une « réussite assurée » en France
Greenwood a été transféré à Marseille pour un montant de 27 millions de livres sterling.
À Marseille, pas de place pour les timides : les supporters passionnés exigent que tout nouveau venu, joueur ou entraîneur, apporte immédiatement son impact sur le terrain ou sur le banc.
Waddle connaît bien cette pression pour l’avoir vécue comme joueur : l’ancienne star anglaise a passé trois saisons mémorables sur la Canebière, disputé la finale de la Coupe d’Europe et acquis le statut de héros culte bien loin de sa zone de confort.
Greenwood a emprunté un chemin analogue : ce joueur polyvalent de 24 ans a rejoint la Ligue 1 après avoir quitté Old Trafford. Manchester United, géant de la Premier League, a supervisé le départ de son ancien élément formé au club, déjà relancé par un prêt à Getafe en Espagne, et a validé un transfert estimé à 27 millions de livres (37 millions de dollars).
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Bilan de Greenwood : buts et matchs alors que son prix de transfert s’envole
Greenwood, qui peut encore opter pour la sélection jamaïcaine, a remporté le Soulier d’or ex aequo avec Ousmane Dembélé, star du Paris Saint-Germain et lauréat du Ballon d’Or, lors de sa première saison à Marseille.
Il totalise désormais 48 buts en 80 apparitions, dont un record personnel de 26 réalisations toutes compétitions confondues cette saison. Les rumeurs de transfert, inévitables, ont commencé à circuler, le prix demandé pour Greenwood dépassant largement la barre des 50 millions de livres sterling (68 millions de dollars).
Un transfert pourrait intervenir dès le prochain mercato, même si ses dernières sorties ont soulevé quelques interrogations. Plusieurs clubs européens, dont le géant de la Serie A, la Juventus, réfléchissent déjà à la possibilité de déposer une offre officielle.
Quel club pourrait accueillir Greenwood lors du mercato estival de 2026 ?
Waddle estime que plusieurs clubs entreront dans la course pour recruter Greenwood dès l’ouverture des offres. L’ancien ailier anglais, intervenant pour Genting Casino, un opérateur de jeux en ligne premium proposant notamment une machine à sous à thème footballistique, a confié à GOAL après la victoire contre Marseille : « Je sais ce que c’est. Ils sont très exigeants. Ils veulent du spectacle. Ils attendent beaucoup de leurs joueurs et estiment qu’ils doivent toujours être en tête du championnat.
Depuis son arrivée, il a été performant, régulier et il continue de marquer, qu’il s’agisse de penalties ou d’autres occasions.
De nombreux clubs surveillent donc sa progression. S’il venait à quitter Marseille, Greenwood n’aurait aucun mal à trouver preneur.
« Le club a connu des hauts et des bas ces deux ou trois dernières années. Il a manqué de régularité, même s’il termine toujours dans le top 5, voire le top 4. Il se place bien au classement, puis échoue, avant de rebondir.
« Il a été l’un des rares points positifs du groupe. À 25 ans, il a la tête sur les épaules, il connaît les exigences du club et répond présent. On peut donc affirmer qu’il a réussi son pari à Marseille. »
- AFP
Manchester United percevra 50 % de tout montant généré par le transfert de Greenwood.
Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2029, Greenwood offre à son club la possibilité de négocier un transfert à sa juste valeur. Les dirigeants marseillais sont toutefois conscients que Manchester United, ayant inséré une clause de 50 % sur toute revente, reste attentif à l’évolution du dossier.
Les Red Devils surveilleront donc de près l’évolution de la situation, car ils pourraient tirer parti de cette aubaine financière, d’autant plus qu’il semble de plus en plus probable que le natif de Bradford relèvera un nouveau défi en 2026.