À Marseille, pas de place pour les timides : les supporters passionnés exigent que tout nouveau venu, joueur ou entraîneur, apporte immédiatement son impact sur le terrain ou sur le banc.

Waddle connaît bien cette pression pour l’avoir vécue comme joueur : l’ancienne star anglaise a passé trois saisons mémorables sur la Canebière, disputé la finale de la Coupe d’Europe et acquis le statut de héros culte bien loin de sa zone de confort.

Greenwood a emprunté un chemin analogue : ce joueur polyvalent de 24 ans a rejoint la Ligue 1 après avoir quitté Old Trafford. Manchester United, géant de la Premier League, a supervisé le départ de son ancien élément formé au club, déjà relancé par un prêt à Getafe en Espagne, et a validé un transfert estimé à 27 millions de livres (37 millions de dollars).