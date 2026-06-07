La valeur du milieu de terrain croate a flambé depuis qu’il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus créatifs de Serie A. Ses qualités techniques et sa vision du jeu en font une cible de choix pour plusieurs grands clubs européens, prêts à lancer une offensive estivale pour s’attacher les services de ce joueur de 23 ans.

Selon Gianluca DiMarzio, deux clubs de Premier League, dont les identités n’ont pas été dévoilées, mènent la danse et s’apprêtent à déposer des offres initiales comprises entre 50 et 55 millions d’euros. Ils ne sont pas seuls sur le coup : le Bayern Munich a également pris contact pour surveiller sa progression, alors que le club bavarois cherche à rajeunir son milieu de terrain avec des talents d’élite.