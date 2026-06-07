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Plusieurs clubs de Premier League préparent des offres d’environ 55 millions d’euros pour s’attacher les services de la star de Como, mais les géants de la Serie A ont fixé un prix très élevé pour leur milieu de terrain afin de dissuader les prétendants
Les cadors de la Premier League s’intéressent de près à Baturina.
La valeur du milieu de terrain croate a flambé depuis qu’il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus créatifs de Serie A. Ses qualités techniques et sa vision du jeu en font une cible de choix pour plusieurs grands clubs européens, prêts à lancer une offensive estivale pour s’attacher les services de ce joueur de 23 ans.
Selon Gianluca DiMarzio, deux clubs de Premier League, dont les identités n’ont pas été dévoilées, mènent la danse et s’apprêtent à déposer des offres initiales comprises entre 50 et 55 millions d’euros. Ils ne sont pas seuls sur le coup : le Bayern Munich a également pris contact pour surveiller sa progression, alors que le club bavarois cherche à rajeunir son milieu de terrain avec des talents d’élite.
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Le club catalan a fixé un prix de transfert astronomique afin de décourager d’éventuels prétendants.
Malgré les sommes colossales évoquées en Angleterre, le Como n’est pas pressé de se séparer de son joyau. La direction du club a adopté une position intransigeante, affirmant que Baturina est au cœur de ses projets alors qu’elle se prépare à une campagne européenne historique. Le club a en effet fixé le prix du meneur de jeu à 80 millions d’euros afin de dissuader les acheteurs potentiels.
Cette fermeté s’explique par l’importance tactique de Baturina au sein du onze de départ de Cesc Fabregas : considéré comme un maillon indispensable, il est jugé vital pour la poursuite de la progression du club. À moins qu’une proposition exceptionnelle, conforme à cette évaluation, ne surgisse, le Croate restera donc au Stadio Giuseppe Sinigaglia.
Fabregas se concentre sur les défis européens
Gérer l’avenir de stars comme Baturina n’est qu’une pièce du puzzle pour Fabregas. Après avoir décroché une qualification historique pour la Ligue des champions, le tacticien espagnol cherche déjà à combler l’écart entre son effectif et l’élite continentale. À 39 ans, il rappelle la nécessité d’une progression constante après l’ascension fulgurante du club depuis les divisions inférieures. Depuis son rachat par le groupe Djarum après sa promotion en Serie C en 2019, le club a décroché deux autres montées pour atteindre la Serie A, Fabregas le menant même à la quatrième place dès sa deuxième saison.
« Oui, le soir après le match contre Crémone, nous avons fêté ça avec toute l’équipe et le staff. Lundi matin, nous étions déjà de retour au travail, c’est vrai, parce que c’est la bonne chose à faire. Maintenant, tout le monde va partir en vacances, mais il y a quelque chose d’important que je dois gérer. Nous devons élever le niveau, l’organisation et bien d’autres choses. Il faut s’y mettre tout de suite », a déclaré Fabregas après cette quatrième place.
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La vision pour la prochaine campagne
La direction sportive, alignée sur la stratégie du staff technique, a décidé de ne pas céder à moins de 80 millions d’euros. Fabregas, qui prolonge son aventure à Côme, porte toujours le projet lancé en 2024. Pour façonner un « chef-d’œuvre », il faut conserver les meilleurs talents du championnat, et le club soutient pleinement son entraîneur afin de maintenir un effectif capable de répondre aux défis physiques et tactiques futurs.
« Nous avons eu une longue réunion avec le président et le directeur [au sujet de mon avenir] », a récemment révélé l’ancien maestro d’Arsenal et de Chelsea. « Nous avons consolidé l’idée ; la vision est déjà tournée vers la saison prochaine. Je suis très heureux ici ; comme vous le savez, il me manque encore un ou deux pas à franchir, et j’apprends beaucoup. Nous sommes en train de forger un état d’esprit. » Un état d’esprit qui, face à la puissance financière de la Premier League, entend préserver la trajectoire ascendante du club.