Anderson, recruté cet été pour 116 millions de livres sterling (154 millions de dollars) et élu homme du match dans le Merseyside, assure que l’équipe puise sa motivation dans les nombreuses critiques dont elle fait l’objet.

« Nous sommes tous très soudés, plus que jamais, et je pense que nous devons l’être, a expliqué Anderson après le coup de sifflet final. Nous devons rester unis. Je pense que cela nous rapproche vraiment. Cela nous donne la détermination nécessaire pour venir ici, alors que tout le monde est contre nous, et les battre. C’est ce que nous avons fait. »

Revenant sur l’ambiance hostile et la mise en œuvre du plan de jeu de City, l’international anglais a ajouté : « [En] seconde période, nous avons montré beaucoup plus de qualité [qu’en] première période. Il y avait beaucoup de bruit en première période, mais nous avons vraiment réussi à calmer le public en seconde période, nous avons mieux appliqué le plan et marqué trois très beaux buts. »



