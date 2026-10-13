Getty Images Sport
Traduit par
« Plus soudés que jamais ! » : Elliot Anderson affirme que les accusations d’infractions financières et les railleries les traitant de « tricheurs » ont galvanisé les joueurs de Manchester City lors de leur victoire contre Liverpool
Manchester City fait taire le public d’Anfield après le verdict financier
Une commission indépendante a récemment jugé Manchester City coupable d’infractions financières, estimant que le club avait utilisé des contrats frauduleux pour injecter 830 millions de livres sterling (1 milliard de dollars) de recettes artificiellement gonflées sur une période de neuf ans. Bien que le club de l’Etihad ait fait appel du verdict, il a essuyé une réaction hostile dès son déplacement à Anfield, où le public local a bruyamment scandé « tricheurs » à son encontre.
Malgré cet accueil hostile et le pressing intense de Liverpool, les hommes d’Enzo Maresca ont tenu bon pendant la première heure. Le match a ensuite basculé après l’expulsion de Ryan Gravenberch. City a rapidement profité de sa supériorité numérique : Erling Haaland, Jeremy Doku et Rayan Cherki ont tous marqué en l’espace de 13 minutes pour assurer une victoire 3-0.
- Getty Images Sport
Anderson révèle une nouvelle mentalité de citadelle assiégée
Anderson, recruté cet été pour 116 millions de livres sterling (154 millions de dollars) et élu homme du match dans le Merseyside, assure que l’équipe puise sa motivation dans les nombreuses critiques dont elle fait l’objet.
« Nous sommes tous très soudés, plus que jamais, et je pense que nous devons l’être, a expliqué Anderson après le coup de sifflet final. Nous devons rester unis. Je pense que cela nous rapproche vraiment. Cela nous donne la détermination nécessaire pour venir ici, alors que tout le monde est contre nous, et les battre. C’est ce que nous avons fait. »
Revenant sur l’ambiance hostile et la mise en œuvre du plan de jeu de City, l’international anglais a ajouté : « [En] seconde période, nous avons montré beaucoup plus de qualité [qu’en] première période. Il y avait beaucoup de bruit en première période, mais nous avons vraiment réussi à calmer le public en seconde période, nous avons mieux appliqué le plan et marqué trois très beaux buts. »
Le début sans faute se poursuit sous Maresca
La large victoire contre Liverpool a prolongé le début de saison parfait de Manchester City en Premier League. L’équipe de Maresca compte désormais six victoires consécutives, conserve un bilan de 100 % de victoires et possède trois points d’avance en tête du classement.
Anderson se forge lui aussi un bilan remarquable à Anfield. Déjà vainqueur de deux matches consécutifs dans ce stade lorsqu’il évoluait à Nottingham Forest, il y a signé une troisième victoire de rang à l’extérieur grâce à ce dernier résultat.
« J’aime beaucoup l’ambiance ici, et j’aime aussi gagner ici. C’est un endroit qui me porte chance », a-t-il déclaré. « Nous avons des joueurs exceptionnels et un entraîneur exceptionnel, donc nous ne pouvons que progresser. J’ai hâte de voir ça. »
- AFP
La quête du titre se poursuit malgré le tumulte
Alors que le verdict financier fait les gros titres, City doit se préparer à des accueils tout aussi hostiles dans le reste du pays s’il veut poursuivre sa course au titre en championnat. Sa capacité à faire abstraction du bruit ambiant et à surclasser sans pitié un rival de premier plan comme Liverpool envoie un avertissement clair au reste du championnat. Maresca exigera le même état d’esprit d’assiégés pour la suite, afin de confirmer les excellentes performances de l’équipe depuis le début de la saison.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles