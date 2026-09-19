L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane s’est dit ravi après être devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre la barre des 100 buts en Bundesliga. Le joueur de 33 ans a atteint ce cap lors de sa 98e apparition en championnat, pendant la démonstration 7-0 du Bayern face à l’Union Berlin.

Kane a inscrit un doublé dans cette large victoire, portant son total à 101 buts dans l’élite allemande.

S’exprimant après le match, l’avant-centre est revenu sur le fait d’avoir reproduit son efficacité devant le but en dehors de la Premier League, tout en remerciant ses coéquipiers.

« Très fier, pour être honnête, d’atteindre les 100 buts en Bundesliga », a déclaré Kane aux journalistes. « Évidemment, je l’ai fait en Premier League, donc le faire maintenant dans un autre championnat est quelque chose dont je suis vraiment fier. Tout ce que je peux dire, c’est un grand merci à l’équipe. »