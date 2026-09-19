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Alvino Hanafi
Traduit par

« Plus rapide qu’en Premier League ! » : Harry Kane fait un aveu audacieux après avoir pulvérisé le record de buts en Bundesliga

Bayern Munich
H. Kane
Bundesliga

Harry Kane a exprimé une immense fierté après être devenu le joueur le plus rapide à atteindre les 100 buts en Bundesliga lors de la victoire 7-0 du Bayern Munich contre l’Union Berlin. Le capitaine de l’Angleterre a réagi après avoir pulvérisé ce record en seulement 98 apparitions, tout en saluant la performance complète de son équipe.

  • Kane exprime sa fierté après avoir battu un record historique

    L’attaquant du Bayern Munich Harry Kane s’est dit ravi après être devenu le joueur le plus rapide de l’histoire à atteindre la barre des 100 buts en Bundesliga. Le joueur de 33 ans a atteint ce cap lors de sa 98e apparition en championnat, pendant la démonstration 7-0 du Bayern face à l’Union Berlin.

    Kane a inscrit un doublé dans cette large victoire, portant son total à 101 buts dans l’élite allemande.

    S’exprimant après le match, l’avant-centre est revenu sur le fait d’avoir reproduit son efficacité devant le but en dehors de la Premier League, tout en remerciant ses coéquipiers.

    « Très fier, pour être honnête, d’atteindre les 100 buts en Bundesliga », a déclaré Kane aux journalistes. « Évidemment, je l’ai fait en Premier League, donc le faire maintenant dans un autre championnat est quelque chose dont je suis vraiment fier. Tout ce que je peux dire, c’est un grand merci à l’équipe. »

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    L’attaquant salue une prestation complète avant la trêve internationale

    Au-delà de son cap individuel, Kane a souligné l’importance de livrer une performance collective dominante avant la trêve internationale. L’attaquant a noté que, même si le Bayern gagnait ses matches, l’équipe n’avait pas encore livré une prestation au niveau de la saison dernière.

    Il a salué la concentration du groupe, capable de maintenir une intensité maximale du début à la fin face à l’Union Berlin.

    « Je pense que nous attendions un match comme celui-ci cette saison, a déclaré Kane. Nous avons gagné des matches et bien joué, mais peut-être pas au niveau de la saison dernière. C’était donc bien de montrer une performance comme celle-ci avant la trêve internationale. Nous ne voulions pas de faux pas aujourd’hui avant la pause de trois semaines. Notre performance a été du plus haut niveau du début à la fin. Nous pouvons maintenant en profiter. »


  • Une efficacité historique fait voler en éclats le record de Dieter Muller

    L’exploit historique de Kane a pulvérisé le précédent record détenu par Dieter Muller, qui avait eu besoin de 129 matches pour inscrire 100 buts avec Cologne. Le capitaine de l’Angleterre a atteint la barre des 100 en 31 matches de moins, soit presque l’équivalent d’une saison entière de Bundesliga.

    Depuis son arrivée en Allemagne en 2023, Kane affiche une moyenne d’un but toutes les 78,3 minutes en Bundesliga.

    Ce ratio dépasse celui d’attaquants emblématiques comme Erling Haaland, Robert Lewandowski et Gerd Muller.

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  • imago-sport-1083462482.jpgMatthias Koch

    La dynamique s’accélère vers l’objectif des 200 en deux fois

    Son doublé contre l’Union Berlin porte le total de Kane avec le Bayern à 152 buts en 154 apparitions toutes compétitions confondues. Après avoir marqué 61 fois en 51 matches la saison dernière, l’attaquant maintient une trajectoire de buteur extraordinaire.

    Kane aborde désormais la trêve internationale de trois semaines dans une forme sensationnelle, aussi bien en club qu’en sélection.

    Le buteur du Bayern cherchera à maintenir son rythme historique à la reprise des compétitions nationales.