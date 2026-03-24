« Plus que ma propre mère ! » - Riccardo Calafiori révèle que Gennaro Gattuso l'appelle « sans arrêt » et revient sur un « super » dîner avec le sélectionneur italien

Gattuso, l'ancien entraîneur de l'AC Milan et de Naples, a passé ces derniers mois à parcourir l'Europe pour entretenir des liens personnels avec son effectif avant les barrages de qualification pour la Coupe du monde, un niveau d'engagement qui a clairement touché ses joueurs. Calafiori, qui a récemment été victime de blessures à Arsenal, a souligné que l'entraîneur avait été une présence constante tout au long de sa convalescence.

S'exprimant depuis le centre d'entraînement italien de Coverciano, Calafiori a donné un aperçu de la fréquence de leurs échanges. « Ces derniers mois, j'ai eu plus de nouvelles de lui que de ma mère », a déclaré Calafiori mardi.

« Quand j’étais absent ou que je ne jouais pas beaucoup, il m’appelait sans arrêt. Et le dîner avec lui était super. Ça nous a donné l’occasion d’être ensemble. C’était comme un dîner entre amis. »







