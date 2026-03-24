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« Plus que ma propre mère ! » - Riccardo Calafiori révèle que Gennaro Gattuso l'appelle « sans arrêt » et revient sur un « super » dîner avec le sélectionneur italien
L'approche très impliquée de Gattuso en matière de gestion
Gattuso, l'ancien entraîneur de l'AC Milan et de Naples, a passé ces derniers mois à parcourir l'Europe pour entretenir des liens personnels avec son effectif avant les barrages de qualification pour la Coupe du monde, un niveau d'engagement qui a clairement touché ses joueurs. Calafiori, qui a récemment été victime de blessures à Arsenal, a souligné que l'entraîneur avait été une présence constante tout au long de sa convalescence.
S'exprimant depuis le centre d'entraînement italien de Coverciano, Calafiori a donné un aperçu de la fréquence de leurs échanges. « Ces derniers mois, j'ai eu plus de nouvelles de lui que de ma mère », a déclaré Calafiori mardi.
« Quand j’étais absent ou que je ne jouais pas beaucoup, il m’appelait sans arrêt. Et le dîner avec lui était super. Ça nous a donné l’occasion d’être ensemble. C’était comme un dîner entre amis. »
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Un dîner prestigieux à Londres
Ces moments de rapprochement n’ont pas concerné uniquement l’entraîneur principal. Lors de ses visites, Gattuso a été accompagné par des figures emblématiques du football italien, notamment le chef de la délégation de l’équipe nationale, Gianluigi Buffon, et l’entraîneur adjoint, Leonardo Bonucci. Le trio a récemment rencontré Calafiori à Londres, offrant ainsi au jeune défenseur une mine d’expérience à laquelle puiser alors qu’il aborde sa première saison en Premier League.
L'ambiance de ces rencontres semble autant axée sur le mentorat que sur la tactique. « On a beaucoup partagé d'anecdotes sur le football, car ils en ont plein à raconter tous les trois », a révélé Calafiori.
En lutte pour gagner du temps de jeu à l'Emirates
La situation de Calafiori au sein du club s'est compliquée ces dernières semaines. Après des débuts fulgurants à Arsenal suite à son transfert de Bologne, une blessure musculaire fin décembre l'a écarté des terrains pendant un mois. En son absence, Piero Hincapie s'est imposé comme une option fiable pour Mikel Arteta, ce qui signifie que l'Italien n'est plus assuré d'être titulaire chez le leader de la Premier League.
Malgré la concurrence au niveau national, Calafiori reste concentré sur l'objectif global. Arsenal détient actuellement une avance de neuf points sur Manchester City dans la course au titre, même si le club a récemment essuyé un revers en s'inclinant en finale de la Coupe de la Ligue anglaise.
Pour le défenseur, retrouver sa pleine forme est une priorité alors qu'il se prépare pour les matchs internationaux. « Nous devons nous préparer comme s'il s'agissait d'un match normal. Nous savons à quel point c'est délicat », a déclaré Calafiori.
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Le rêve d'une qualification pour la Coupe du monde
La pression qui pèse sur l'équipe nationale italienne est immense. Après avoir manqué les deux dernières Coupes du monde à la suite de défaites surprenantes en barrages face à la Suède et à la Macédoine du Nord, le pays est prêt à tout pour décrocher une place au prochain tournoi en Amérique du Nord. Pour y parvenir, les Italiens doivent d'abord venir à bout de l'Irlande du Nord à Bergame avant d'affronter soit le Pays de Galles, soit la Bosnie-Herzégovine.