Ronaldo n’est désormais plus qu’à 22 buts de la barre des 1 000 buts en carrière. L’attaquant a inscrit le but décisif à la 50e minute pour offrir une victoire 2-1 contre Al Taawoun vendredi, portant son total en carrière à 978 buts.

Au cours du match, Ronaldo a joué 80 minutes, affiché un total de buts attendus (xG) de 1,08 et réussi 90 % de ses passes. Ce but crucial a confirmé son statut de meilleur buteur de l’histoire d’Al Nassr à l’ère de la Saudi Pro League, avec 104 buts, dépassant ainsi le précédent record de 103 détenu par Mohammad Al Sahlawi.

En outre, il a désormais égalé le total de 131 buts d’Al Sahlawi toutes compétitions confondues, et ne compte plus devant lui que le détenteur du record du club, Majed Abdullah, qui en a 259.