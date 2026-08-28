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Plus que 22 buts : Cristiano Ronaldo propulse Al Nassr en tête du classement alors que la barre historique des 1 000 approche
Ronaldo se rapproche d’un cap historique
Ronaldo n’est désormais plus qu’à 22 buts de la barre des 1 000 buts en carrière. L’attaquant a inscrit le but décisif à la 50e minute pour offrir une victoire 2-1 contre Al Taawoun vendredi, portant son total en carrière à 978 buts.
Au cours du match, Ronaldo a joué 80 minutes, affiché un total de buts attendus (xG) de 1,08 et réussi 90 % de ses passes. Ce but crucial a confirmé son statut de meilleur buteur de l’histoire d’Al Nassr à l’ère de la Saudi Pro League, avec 104 buts, dépassant ainsi le précédent record de 103 détenu par Mohammad Al Sahlawi.
En outre, il a désormais égalé le total de 131 buts d’Al Sahlawi toutes compétitions confondues, et ne compte plus devant lui que le détenteur du record du club, Majed Abdullah, qui en a 259.
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Al Nassr poursuit sa remarquable série de buts
Après l'ouverture du score de Bassam Al Hurayji à la 11e minute, Samuel Costa a égalisé dans le temps additionnel de la première période (45e+5), préparant le terrain pour le but victorieux de Ronaldo en seconde période.
Ce résultat signifie qu'Al Nassr a porté son incroyable série de matches consécutifs avec au moins un but à 91.
Le club a signé la deuxième plus longue série de l'histoire du football en matière de matches avec au moins un but marqué et détient la plus longue série en cours dans le football saoudien. Il ne lui manque plus que six matches pour s'emparer du record du monde. Ronaldo reste au cœur de cet immense effort collectif, avec une contribution à 155 buts en 150 apparitions avec Al Nassr.
Un départ parfait assure la première place
Cette victoire âprement disputée contre Al Taawoun permet à Al Nassr de s’installer tout en haut du classement de la Saudi Pro League. Le club a signé un début de campagne parfait, avec 12 points pris lors de ses quatre premiers matches. À l’inverse, cette défaite laisse Al Taawoun à une décevante 15e place avec seulement deux points jusqu’ici.
Cette domination sur la scène nationale fait suite à une spectaculaire victoire renversante 3-2 contre Al Ettifaq lors de la troisième journée. Pendant cette rencontre, Ronaldo a affiché une frustration visible, levant les bras au ciel et laissant tomber le brassard de capitaine sur la pelouse après que l’entraîneur Ange Postecoglou l’a remplacé à la mi-temps alors qu’Al Nassr était mené 2-0. Ce choix tactique audacieux a finalement porté ses fruits, puisque Sadio Mane a inscrit un doublé en seconde période pour inspirer une remontée palpitante. Défendant la réaction enflammée de son capitaine après cette sortie précoce, Postecoglou a déclaré que Ronaldo était « passionné par le football et passionné par Al-Nassr », à l’image de l’immense soif de succès de l’équipe.
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À l’approche de la dernière étape
À l’avenir, Ronaldo cherchera à combler l’écart de 22 buts pour atteindre l’objectif monumental des 1 000 buts en carrière, tout en maintenant son équipe au sommet. Al Nassr a d’énormes échéances à venir, dont un affrontement contre Al Ittihad le 5 septembre. Si l’équipe maintient son incroyable régularité offensive et son parcours parfait en championnat, elle battra probablement bientôt le record mondial de matches consécutifs avec au moins un but marqué.
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