Plus qu'Alexander Isak ? Harry Kane s'est vu dire qu'un transfert à 500 millions de livres sterling « en vaudrait la peine » après avoir été très sollicité par les dirigeants du Bayern Munich

Le Bayern, champion de Bundesliga, a prolongé le contrat de son emblématique numéro 9 jusqu'en 2027. Sous ses couleurs, il a battu tous les records en inscrivant 133 buts en 136 apparitions. Kane est déjà le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham et des Three Lions.

Ayant mis fin à sa malédiction des trophées en Allemagne, ce joueur de 32 ans, toujours au sommet de son art, est en passe de remporter d’autres titres prestigieux avec son club et son pays. Il vise la gloire en Ligue des champions en 2026, avant une nouvelle campagne de Coupe du monde cet été.

S'il venait à remporter l'un de ces titres, voire les deux, il serait alors un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Compte tenu de son statut sur la scène internationale, il n'est pas surprenant que le Bayern tente de renégocier son contrat.

Le club n’a pas l’intention de solliciter des offres pour Kane, mais le président d’honneur Hoeness a déclaré au magazine kicker – après avoir vu l’attaquant suédois Isak devenir le joueur le plus cher du football britannique lors de son départ de Newcastle pour Liverpool en 2025 : « C’était un peu risqué [de dépenser 100 millions d’euros pour lui en 2023]. Mais il a été incroyablement performant pour nous ces dernières années. Si l’on considère le rapport qualité-prix, je dirais 150 millions d’euros. Mais ensuite, on constate qu’Alexander Isak, de Liverpool, a coûté 150 millions d’euros (131 millions de livres sterling / 173 millions de dollars). S’il vaut 150 millions d’euros, alors Harry vaut 250 millions d’euros (218 millions de livres sterling / 289 millions de dollars). »