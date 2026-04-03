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Plus qu'Alexander Isak ? Harry Kane s'est vu dire qu'un transfert à 500 millions de livres sterling « en vaudrait la peine » après avoir été très sollicité par les dirigeants du Bayern Munich
Quand le contrat de Kane au Bayern expire-t-il ?
Le Bayern, champion de Bundesliga, a prolongé le contrat de son emblématique numéro 9 jusqu'en 2027. Sous ses couleurs, il a battu tous les records en inscrivant 133 buts en 136 apparitions. Kane est déjà le meilleur buteur de tous les temps de Tottenham et des Three Lions.
Ayant mis fin à sa malédiction des trophées en Allemagne, ce joueur de 32 ans, toujours au sommet de son art, est en passe de remporter d’autres titres prestigieux avec son club et son pays. Il vise la gloire en Ligue des champions en 2026, avant une nouvelle campagne de Coupe du monde cet été.
S'il venait à remporter l'un de ces titres, voire les deux, il serait alors un sérieux prétendant au Ballon d'Or. Compte tenu de son statut sur la scène internationale, il n'est pas surprenant que le Bayern tente de renégocier son contrat.
Le club n’a pas l’intention de solliciter des offres pour Kane, mais le président d’honneur Hoeness a déclaré au magazine kicker – après avoir vu l’attaquant suédois Isak devenir le joueur le plus cher du football britannique lors de son départ de Newcastle pour Liverpool en 2025 : « C’était un peu risqué [de dépenser 100 millions d’euros pour lui en 2023]. Mais il a été incroyablement performant pour nous ces dernières années. Si l’on considère le rapport qualité-prix, je dirais 150 millions d’euros. Mais ensuite, on constate qu’Alexander Isak, de Liverpool, a coûté 150 millions d’euros (131 millions de livres sterling / 173 millions de dollars). S’il vaut 150 millions d’euros, alors Harry vaut 250 millions d’euros (218 millions de livres sterling / 289 millions de dollars). »
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Quelle serait la valeur de Kane sur le marché des transferts ?
Ces chiffres sont peut-être légèrement exagérés, mais on ne peut nier la valeur de Kane pour n’importe quelle cause, compte tenu des statistiques remarquables qu’il continue d’afficher. Son ancien coéquipier chez les Spurs, Friedel, estime que l’un des plus grands buteurs de l’histoire pourrait être considéré comme un atout inestimable.
Interrogé sur l'évaluation de Hoeness et sur la question de savoir si Kane vaudrait plus de 200 millions de livres sterling, Friedel – s'exprimant via Gambling.com, qui classe les meilleurs casinos en ligne du Royaume-Uni – a déclaré à GOAL : « Oui, 300 millions, 400 millions, 500 millions de livres sterling ! Je dirais que ce gars-là est un joueur brillant, brillant, brillant. Mais surtout, à mesure qu’il prend de l’âge, c’est un gars génial.
« Je n’ai rien de négatif à dire sur lui, et je ne le ferais jamais. Et si quelqu’un venait à le faire, je serais l’un des premiers à prendre sa défense, car il est vraiment brillant. Si une équipe le voulait et qu’elle pouvait se le permettre, il en vaut la peine. C’est ainsi que je vois Harry Kane. »
Kane va-t-il signer un nouveau contrat à l'Allianz Arena ?
On spécule sur un retour de Kane en Premier League, où il pourrait battre le record historique de buts détenu par Alan Shearer, tandis que des équipes de la Saudi Pro League et de la MLS s'intéresseraient à lui.
L'intéressé n'a donné aucune indication laissant penser qu'il serait à la recherche d'un nouveau défi. Il déclarait en novembre 2025 : « Ce transfert a été l'une des meilleures décisions de ma vie. J'ai adoré chaque instant. Découvrir un nouveau championnat, faire l'expérience d'un club comme le Bayern Munich, vivre ces soirées européennes, profiter de l'ambiance de la ligue allemande et m'immerger dans des cultures différentes aux côtés de joueurs variés : je pense que cela a été une étape formidable dans ma carrière. »
Il a ajouté, au sujet d’une éventuelle prolongation de son contrat avec le géant de la Bundesliga : « Je suis tout à fait disposé à rester plus longtemps. Vu notre situation actuelle et notre façon de jouer, j’ai le sentiment que nous sommes l’une des meilleures équipes d’Europe. Je ne regarde donc aucune autre équipe en me disant que je voudrais y aller pour progresser.
« Je suis sûr qu’il y aura des discussions au cours des prochains mois sur l’avenir et sur ce que le Bayern souhaite faire. Mais je suis vraiment heureux ici, et je ne vois rien changer dans un avenir proche. »
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Bilan des blessures : Kane se bat contre la montre pour être prêt face au Real Madrid
Kane souffre d'une blessure depuis quelque temps, et Thomas Tuchel a choisi de ne pas faire jouer la star anglaise, auteur de 78 buts, lors des récents matchs amicaux contre l'Uruguay et le Japon, afin d'éviter tout risque inutile concernant son état physique.
Il est forfait pour le match contre Fribourg samedi, alors que le Bayern fait son retour en championnat, mais pourrait être prêt pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, très attendu, contre le Real Madrid mardi prochain.