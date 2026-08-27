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Plus jeune que certains joueurs ! L’« éternel jeune » Fabian Hurzeler « ne va faire que progresser », alors que l’entraîneur de Brighton, âgé de 33 ans, suit les traces de Graham Potter et Roberto De Zerbi
La stabilité en Premier League sous la propriété de Bloom
Brighton estime, à juste titre, disposer désormais de l’un d’eux. Après avoir traversé des périodes difficiles au tournant du XXIe siècle, l’ère de Tony Bloom à la tête du club sur la côte sud a permis à des rêves de devenir réalité.
Une ascension fulgurante a permis à Brighton de quitter les bas-fonds pour rejoindre l’élite, les neuf dernières années ayant été passées à côtoyer le gratin du football anglais. Des progrès constants y ont été réalisés, avec le retour du football européen à l’Amex Stadium en 2026-2027.
Hurzeler, qui a été nommé successeur de De Zerbi en 2024, a vu sa cote grimper en flèche après avoir auparavant travaillé chez les jeunes de la sélection allemande et au sein du St Pauli, club chéri des supporters « hipsters ».
Il se rapproche des 100 matches à la tête de l’équipe, après une huitième place décrochée la saison dernière. Brighton disputera la Conference League cette saison et a été invité à profiter de ces rendez-vous, alors que le club cherche à imiter les exploits de son grand rival Crystal Palace en décrochant un trophée continental majeur.
- Getty/GOAL
Hurzeler a guidé Brighton vers l’Europe
Avec Hurzeler à la barre, tout est possible. L’ancien entraîneur de Brighton, McGhee, qui s’exprimait dans le cadre de la galerie « Brighton & Hove Albion: Stand or Fall », célébrant les 125 ans d’histoire du club, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur l’Allemand né au Texas qui dirige à l’Amex : « J’ai appris à un peu le connaître et je vois simplement quelqu’un d’intemporel, dans le sens où il est totalement concentré, il a confiance en ce qu’il fait et en ce qu’il veut faire, sans être, d’aucune manière, trop sûr de lui ou arrogant.
« Il sait ce qu’il fait. Ils ont un brillant entraîneur en la personne de Fabian, et il ne va faire que s’améliorer.
« C’est maintenant son entrée en Europe. Je lui en ai parlé récemment et je lui ai dit : “J’ai joué 10 années consécutives en Europe en tant que joueur, avec Aberdeen, Hambourg et le Celtic, et c’étaient les meilleurs matches.” C’étaient les meilleurs matches, ces soirées du mardi et du mercredi, nous ne jouions pas le jeudi.
« Les matches du mardi et du mercredi soir en Europe ont été les meilleurs de ma carrière et je suis sûr que les joueurs vont comprendre à quel point la perspective d’aller dans ces endroits exotiques et d’affronter des équipes étrangères sur des terres étrangères est excitante, et les supporters aussi, ils vont absolument adorer ça.
« Cette expérience l’attend et je pense qu’une partie de cela, en ce qui concerne la Ligue Conférence, consiste à préparer ses joueurs et à le préparer lui pour le jour où ils atteindront la Ligue des champions. Tout cela est en construction, je peux vous l’assurer absolument. »
125 ans de drame sur la côte sud pour Brighton
Potter et De Zerbi ont fait partie de ce processus avant de rejoindre respectivement Chelsea et Marseille, le second étant désormais de retour dans le football anglais avec Tottenham tandis que le premier a également passé du temps à West Ham. Hurzeler espère faire mieux que ce qu’ils ont accompli avant d’envisager un éventuel départ de son côté.
Il devrait encore y avoir des étincelles en chemin, la vie étant rarement ennuyeuse à Brighton. McGhee, qui a supervisé la montée en Championship en 2004, l’admet lui-même, le technicien écossais ajoutant au sujet de 125 années riches en rebondissements : « C’a été des montagnes russes, dans un sens. L’ère de Tony a stabilisé le club et maintenant ils ont de nouveaux défis, notamment conserver ces bons joueurs et trouver des remplaçants, mais ils semblent toujours le faire vraiment, vraiment bien à l’heure actuelle. Pourvu que cela dure.
« Mais je pense qu’ils sont maintenant dans une autre ère. À l’Amex, j’y étais dimanche [contre Aston Villa], il y a une ambiance brillante, il y a de l’optimisme, et c’est formidable à voir. »
- Michael Cheetham
La galerie a été ouverte dans le cadre d’un début de saison 2026-2027 sur les chapeaux de roue
Une nouvelle galerie permanente racontant les 125 ans d’histoire des Seagulls a ouvert au Brighton Museum & Art Gallery le 15 août. Cette exposition interactive réunit des objets emblématiques, des souvenirs précieux, des archives, des films et des récits personnels pour raconter l’histoire de l’un des clubs les plus résilients du football anglais. Les visiteurs découvriront les triomphes, les revers et les moments décisifs qui ont façonné BHAFC et sa place au cœur de la ville depuis plus d’un siècle.
Les supporters ont déjà eu de quoi se réjouir en ce début de saison 2026-2027, avec une large victoire 4-0 contre une équipe d’Aston Villa en difficulté lors du week-end d’ouverture. L’équipe de Hurzeler sera de retour en action jeudi pour affronter Tromso lors du match retour de son barrage de Conference League, avant de se rendre à Chelsea dimanche.
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