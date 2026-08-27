Avec Hurzeler à la barre, tout est possible. L’ancien entraîneur de Brighton, McGhee, qui s’exprimait dans le cadre de la galerie « Brighton & Hove Albion: Stand or Fall », célébrant les 125 ans d’histoire du club, a déclaré à GOAL, lorsqu’il a été interrogé sur l’Allemand né au Texas qui dirige à l’Amex : « J’ai appris à un peu le connaître et je vois simplement quelqu’un d’intemporel, dans le sens où il est totalement concentré, il a confiance en ce qu’il fait et en ce qu’il veut faire, sans être, d’aucune manière, trop sûr de lui ou arrogant.

« Il sait ce qu’il fait. Ils ont un brillant entraîneur en la personne de Fabian, et il ne va faire que s’améliorer.

« C’est maintenant son entrée en Europe. Je lui en ai parlé récemment et je lui ai dit : “J’ai joué 10 années consécutives en Europe en tant que joueur, avec Aberdeen, Hambourg et le Celtic, et c’étaient les meilleurs matches.” C’étaient les meilleurs matches, ces soirées du mardi et du mercredi, nous ne jouions pas le jeudi.

« Les matches du mardi et du mercredi soir en Europe ont été les meilleurs de ma carrière et je suis sûr que les joueurs vont comprendre à quel point la perspective d’aller dans ces endroits exotiques et d’affronter des équipes étrangères sur des terres étrangères est excitante, et les supporters aussi, ils vont absolument adorer ça.

« Cette expérience l’attend et je pense qu’une partie de cela, en ce qui concerne la Ligue Conférence, consiste à préparer ses joueurs et à le préparer lui pour le jour où ils atteindront la Ligue des champions. Tout cela est en construction, je peux vous l’assurer absolument. »