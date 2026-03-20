Plus grand que les Spurs ! Nottingham Forest reçoit un message d'un ancien chouchou des supporters selon lequel il s'agit des « matchs les plus importants de l'histoire du club », alors que les Reds nous offrent leur lot annuel de rebondissements

Après avoir décroché sa remontée dans l'élite en 2022, Forest a tout juste réussi à se maintenir à flot lors de ses deux premières saisons parmi l'élite du football anglais. La saison dernière, le club a ensuite réalisé une remontée spectaculaire pour se hisser dans les places qualificatives pour les compétitions européennes.
Mais en 2025-2026, le club a de nouveau chuté vers la relégation, avec seulement huit matches à disputer pour assurer son maintien. Le premier de ces matches emmènera l'équipe de Vitor Pereira dans le nord de Londres, après une victoire en huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Midtjylland, qui a nécessité une séance de tirs au but pour départager les deux équipes.
Une victoire contre les Spurs pourrait grandement contribuer à maintenir Forest en Premier League, mais son sort dépendra en fin de compte de ses performances au City Ground face à Aston Villa, Burnley, Newcastle et Bournemouth – où il faudra créer cette légendaire ambiance intimidante.