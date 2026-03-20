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Nottingham Forest 2025-26 Morgan Gibbs-White City Ground Vitor PereiraGetty/GOAL
Chris Burton

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Plus grand que les Spurs ! Nottingham Forest reçoit un message d'un ancien chouchou des supporters selon lequel il s'agit des « matchs les plus importants de l'histoire du club », alors que les Reds nous offrent leur lot annuel de rebondissements

Le choc entre Nottingham Forest et Tottenham dimanche s'annonce épique, mais Mark Crossley a expliqué à GOAL pourquoi les quatre matchs à domicile qui suivront seront « les plus importants de l'histoire du club ». Les Reds nous offrent leur lot annuel de rebondissements, puisqu'ils sont à nouveau plongés dans une lutte contre la relégation, leur maintien en Premier League étant en jeu.

  • Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26 celebrationGetty

    Un combat jusqu'au bout : Forest se bat pour son maintien en Premier League

    Après avoir décroché sa remontée dans l'élite en 2022, Forest a tout juste réussi à se maintenir à flot lors de ses deux premières saisons parmi l'élite du football anglais. La saison dernière, le club a ensuite réalisé une remontée spectaculaire pour se hisser dans les places qualificatives pour les compétitions européennes.

    Mais en 2025-2026, le club a de nouveau chuté vers la relégation, avec seulement huit matches à disputer pour assurer son maintien. Le premier de ces matches emmènera l'équipe de Vitor Pereira dans le nord de Londres, après une victoire en huitièmes de finale de la Ligue Europa contre Midtjylland, qui a nécessité une séance de tirs au but pour départager les deux équipes.

    Une victoire contre les Spurs pourrait grandement contribuer à maintenir Forest en Premier League, mais son sort dépendra en fin de compte de ses performances au City Ground face à Aston Villa, Burnley, Newcastle et Bournemouth – où il faudra créer cette légendaire ambiance intimidante.

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  • L'avantage du terrain : les performances au City Ground seront déterminantes pour Forest

    Crossley le reconnaît d’ailleurs lui-même : le légendaire gardien de but de Forest, s’adressant à GOAL alors qu’il composait l’équipe des Bally Bet All-Stars, a évoqué la nécessité de profiter des joies de jouer à domicile : « J’ai assisté à pas mal de matchs. L’effervescence de cette première saison où nous sommes revenus en Premier League et où nous nous sommes maintenus de justesse. Et cette effervescence, pas seulement au City Ground, mais dans la ville même, était incroyable. On le sentait dès qu’on traversait Trent Bridge : on était de retour en Premier League et on s’en était sortis. Et puis on a récidivé l’année suivante. Et la saison dernière, je pense que personne ne s’attendait à ce qu’on réalise une telle performance. Je l’attribue à notre excellent début de saison. On a battu Liverpool 1-0 à Anfield, et ça a lancé la saison. 

    « Aujourd’hui, en ce début de saison, nous n’avons jamais réussi à démarrer. On peut bien sûr mettre l’Europe en avant comme excuse, mais je n’y crois pas du tout. Je ne crois pas non plus qu’il y ait eu trop de matchs. Mais nous aurions probablement eu besoin d’un effectif plus large. Et nous avons vraiment très bien joué en Europe. Mais on dirait juste que… Sommes-nous un peu fatigués ? 

    « Nous savons comment sont les supporters au City Ground. Je pense qu’ils réalisent maintenant qu’on a plus que jamais besoin d’eux. Et ces quatre derniers matchs à domicile sont probablement les quatre matchs à domicile les plus importants de l’histoire du club. Parce qu’il y a tellement d’argent en jeu en Premier League aujourd’hui. 

    « Je suis donc sûr que les supporters soutiendront l’équipe. Et je pense que l’équipe a largement assez de qualité pour rester en Premier League. Je le pense vraiment. Mais j’ai hâte de disputer ce match. Celui contre les Spurs, j’ai hâte de le disputer. Honnêtement, j’ai vraiment hâte. Mais ce sont ces quatre matchs à domicile qui comptent… Nous devons absolument en gagner deux. »

  • Quelles sont les qualités que Crossley recherche chez ses joueurs ?

    Crossley s'apprête à faire son retour dans l'enceinte bouillonnante du City Ground en tant qu'entraîneur, après avoir travaillé aux côtés de l'énigmatique Brian Clough, et s'affaire actuellement à constituer une équipe de vétérans « Bally Bet All-Stars » qui affrontera une sélection de légendes de Forest en mai.

    L'ancien international gallois sait exactement ce qu'il recherche pour constituer une équipe gagnante. Voici ce qu'il dit des qualités dont son équipe doit disposer : « Eh bien, il faut un gardien de but solide. Personne de trop flamboyant. J'ai pris quelques notes sur mon équipe, sur ce que j'attends d'elle. J'aurai une défense à quatre très basique, qui défendra correctement. On ne jouera pas en sortant le ballon de l'arrière, car je ne pourrai faire confiance à aucun d'entre eux ! 

    « Alors on va aller de l'avant. Nous aurons un centre solide, un grand avant-centre puissant, un avant-centre à l'ancienne. C'est ce que je recherche, pour garder le ballon. Et je veux des milieux de terrain capables de créer des occasions. Un attaquant capable de garder le ballon, efficace dans la surface. Et je veux aussi un spécialiste des coups francs. Je vais chercher quelqu'un qui soit doué sur les coups de pied arrêtés. C'est très basique. »

  • Forest a l'habitude de mettre les nerfs à rude épreuve

    Forest aurait tout intérêt à rester simple alors qu’il aborde la phase décisive d’une saison qui s’est avérée éprouvante ; ce n’est plus le moment de faire des expériences ou de se montrer trop créatif, car seuls les précieux points comptent désormais.

    La vie est rarement ennuyeuse chez les Reds – il semble toujours y avoir de quoi mettre les nerfs à rude épreuve au cours d’une saison – et Crossley commente ainsi cette tendance au tout ou rien à Trentside : « Une chose est sûre, nous savons comment rester sur le qui-vive pendant toute la saison, n’est-ce pas ? 

    « Mais je ne cesse de souligner l’importance de rester en Premier League car, évidemment, nous avons des projets pour le stade, de nouveaux développements, plus de spectateurs. Et la ville elle-même, c’est une grande ville sportive. Et la ville ne veut plus que l’équipe soit en Championship. Nous devons être en Premier League. 

    « Je suis sûr que nous serons en Premier League la saison prochaine. Je suis juste nerveux, comme tout le monde. Nous allons donc soutenir l’équipe et chacun fera sa part pour aider là où c’est possible. Et puis, à la fin de la saison, si tout va bien, nous nous concentrerons sur la saison prochaine, le plus tôt possible, en Premier League. »

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    Comment postuler pour intégrer l'équipe Bally Bet All-Stars

    Bally Bet, partenaire maillot de Nottingham Forest, s'est donné pour mission d'offrir aux joueurs de base de longue date la reconnaissance qu'ils méritent. Mark Crossley, légende de Forest, a été chargé de constituer la toute première sélection « All-Stars Vets », composée de véritables figures emblématiques du football, afin de célébrer tout ce qui fait la grandeur du football de base. Crossley sera secondé par d'autres figures emblématiques de Forest dans la constitution de l'équipe Bally Bet All-Stars.

    Les All-Stars bénéficieront alors d'un traitement digne de la Premier League, troquant les terrains de loisirs pour le City Ground, où ils affronteront une équipe de légendes de Forest triées sur le volet vers la fin du mois de mai. Vous pensez avoir ce qu'il faut ? Si vous avez plus de 30 ans et que vous êtes prêt à affronter les légendes, manifestez votre intérêt dès maintenant en suivant ce lien et participez à l'aventure.

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