Plus grand que les Spurs ! Nottingham Forest reçoit un message d'un ancien chouchou des supporters selon lequel il s'agit des « matchs les plus importants de l'histoire du club », alors que les Reds nous offrent leur lot annuel de rebondissements

Crossley le reconnaît d’ailleurs lui-même : le légendaire gardien de but de Forest, s’adressant à GOAL alors qu’il composait l’équipe des Bally Bet All-Stars, a évoqué la nécessité de profiter des joies de jouer à domicile : « J’ai assisté à pas mal de matchs. L’effervescence de cette première saison où nous sommes revenus en Premier League et où nous nous sommes maintenus de justesse. Et cette effervescence, pas seulement au City Ground, mais dans la ville même, était incroyable. On le sentait dès qu’on traversait Trent Bridge : on était de retour en Premier League et on s’en était sortis. Et puis on a récidivé l’année suivante. Et la saison dernière, je pense que personne ne s’attendait à ce qu’on réalise une telle performance. Je l’attribue à notre excellent début de saison. On a battu Liverpool 1-0 à Anfield, et ça a lancé la saison.

« Aujourd’hui, en ce début de saison, nous n’avons jamais réussi à démarrer. On peut bien sûr mettre l’Europe en avant comme excuse, mais je n’y crois pas du tout. Je ne crois pas non plus qu’il y ait eu trop de matchs. Mais nous aurions probablement eu besoin d’un effectif plus large. Et nous avons vraiment très bien joué en Europe. Mais on dirait juste que… Sommes-nous un peu fatigués ?

« Nous savons comment sont les supporters au City Ground. Je pense qu’ils réalisent maintenant qu’on a plus que jamais besoin d’eux. Et ces quatre derniers matchs à domicile sont probablement les quatre matchs à domicile les plus importants de l’histoire du club. Parce qu’il y a tellement d’argent en jeu en Premier League aujourd’hui.

« Je suis donc sûr que les supporters soutiendront l’équipe. Et je pense que l’équipe a largement assez de qualité pour rester en Premier League. Je le pense vraiment. Mais j’ai hâte de disputer ce match. Celui contre les Spurs, j’ai hâte de le disputer. Honnêtement, j’ai vraiment hâte. Mais ce sont ces quatre matchs à domicile qui comptent… Nous devons absolument en gagner deux. »