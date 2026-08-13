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« Plus grand club que Tottenham » : les Rangers face à la frustration du dossier Mikey Moore alors qu’un ancien défenseur d’Ibrox admet qu’un retour dans l’Old Firm est « hautement improbable » pour le prodige de Tottenham
Moore a marqué sept buts lors de son prêt aux Rangers
Moore a rejoint les Rangers peu avant de fêter son 18e anniversaire. Il est arrivé en Écosse après être devenu le plus jeune joueur, à 16 ans et 277 jours, à représenter Tottenham en Premier League.
Il est considéré depuis quelque temps comme l’un des plus grands espoirs du nord de Londres, mais les difficultés de Tottenham, qui a enchaîné deux 17es places consécutives, ont compliqué l’obtention d’un temps de jeu régulier dans son club d’origine.
Les Rangers étaient heureux de lui offrir ces opportunités en 2025-2026 et ont offert à Moore une scène sur laquelle mettre en valeur son talent et acquérir une expérience inestimable sous les projecteurs les plus intenses. Il a disputé 47 matches la saison dernière, inscrivant sept buts au passage.
Un retour à Ibrox a été évoqué, avec Derek McInnes désormais aux commandes sur le banc, mais aucun accord n’a été conclu. Les Rangers auraient bien besoin d’une injection de créativité après être restés sans victoire lors de leurs trois premiers matches de 2026-2027.
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Moore n’a toujours pas de temps de jeu garanti à Tottenham
Interrogé sur le fait de savoir si cette situation sera une source de frustration, l’ancien défenseur des Gers Hendry, qui s’exprimait en association avec LadBet, a déclaré à GOAL : « Ça l’est après avoir regardé les trois derniers matches des Rangers ! Et Derek, on pense qu’il est toujours bien soutenu. Les choses ne se sont pas passées comme prévu jusqu’à présent.
« Mikey Moore serait un renfort bienvenu. C’est un joueur qui, à 19 ans, est parti dans un autre pays et dans un plus grand club, un plus grand club, les Rangers plutôt que Tottenham. Je sais que beaucoup de gens en Angleterre vont me tomber dessus pour ça. Mais quand on parle de l’histoire et de tout le reste, c’est un plus grand club. Est-ce le cas en ce moment ? Probablement pas. Je ne peux pas vraiment dire que Tottenham est une équipe du top 6, mais beaucoup de gens pensent qu’ils vont être dans le top 8 ou le top 6 cette saison. Rien que la saison dernière, bien sûr, ils s’en sont sortis de justesse.
« Mais Mikey Moore, il regarde où il en est à Tottenham, et évidemment où il était aux Rangers et ce qu’il a vécu aux Rangers. Peut-il s’imposer à Tottenham ? Y a-t-il une porte de sortie hors de Tottenham ? Je pense que les Rangers seraient ravis s’ils parvenaient à le faire revenir en ce moment. Mais je ne sais pas. »
Un jeune de Tottenham pourrait prendre la direction de la Bundesliga
Interrogé plus en détail sur la volonté éventuelle de Tottenham de faire accumuler à Moore le plus d’expériences différentes possible, alors qu’un départ à Cologne est évoqué, une position dès lors un peu plus facile à comprendre, Hendry a ajouté : « Oui, je suis d’accord avec ça aussi. Mais encore une fois, le club ne peut pas dicter les choses. Ils peuvent seulement, peut-être, proposer des options aux joueurs, aux plus jeunes en particulier, surtout s’ils ne sont pas appelés à être immédiatement considérés pour jouer en équipe première. Et le fait est que, même à mon époque, chaque jeune joueur pense être capable de jouer en équipe première. Et lui, sur un match ou deux, il pourrait même en être capable.
« Mais encore une fois, cela dépend des décideurs à Tottenham, des entraîneurs et de tout le reste, ainsi que de l’effectif qu’ils ont, de qui ils ont à ce poste, du type de qualités que ce joueur a par rapport à cet autre joueur à ce poste. Il y a toutes ces différentes considérations à prendre en compte, et ce n’est pas une mauvaise situation pour Mikey Moore.
« Où va-t-il partir ? En Italie ou en Espagne ? En Allemagne ? Quelle expérience ce serait. En Allemagne, bien sûr, nous savons tous à quel point les affluences y sont importantes et à quel point la Bundesliga est bien soutenue.
« Le Bayern Munich est à peu près seul devant en ce moment. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit pour les inquiéter. Ce serait formidable pour les Rangers de le récupérer, mais je pense que c’est probablement très peu probable. »
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À l’expiration des dates limites du mercato en Écosse et en Angleterre
Le mercato en Écosse restera ouvert jusqu’au 3 septembre, soit quelques jours de plus qu’en Angleterre. Cela donne à McInnes le temps d’accueillir de nouveaux visages, ou des visages familiers, dans son effectif.
Tottenham devrait prendre une décision sur l’avenir de Moore prochainement, alors que le club achève sa préparation estivale et se prépare au début de la Premier League, avec l’idée qu’il changera de nouveau de club avant la fin du mois.
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