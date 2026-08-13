Moore a rejoint les Rangers peu avant de fêter son 18e anniversaire. Il est arrivé en Écosse après être devenu le plus jeune joueur, à 16 ans et 277 jours, à représenter Tottenham en Premier League.

Il est considéré depuis quelque temps comme l’un des plus grands espoirs du nord de Londres, mais les difficultés de Tottenham, qui a enchaîné deux 17es places consécutives, ont compliqué l’obtention d’un temps de jeu régulier dans son club d’origine.

Les Rangers étaient heureux de lui offrir ces opportunités en 2025-2026 et ont offert à Moore une scène sur laquelle mettre en valeur son talent et acquérir une expérience inestimable sous les projecteurs les plus intenses. Il a disputé 47 matches la saison dernière, inscrivant sept buts au passage.

Un retour à Ibrox a été évoqué, avec Derek McInnes désormais aux commandes sur le banc, mais aucun accord n’a été conclu. Les Rangers auraient bien besoin d’une injection de créativité après être restés sans victoire lors de leurs trois premiers matches de 2026-2027.