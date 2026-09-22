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« Plus fou que celui-ci ! » - Matheus Cunha répond aux critiques visant Manchester United et balaie le « bruit » autour d'une relégation en Championship
Un début poussif familier pour Manchester United
Manchester United a connu un début de saison frustrant, avec seulement deux victoires lors de ses sept premiers matches toutes compétitions confondues. Cette forme poussive reflète directement ses difficultés de la saison dernière.
Manchester United occupe actuellement la 12e place du classement de Premier League et reste sur trois matches sans victoire. Son dernier revers est survenu dimanche, avec un match nul 1-1 contre Fulham à Craven Cottage, où Cunha a arraché un point grâce à une égalisation cruciale.
Malgré la pression croissante sur Michael Carrick et son équipe, l’attaquant brésilien reste confiant. Il n’a pas tardé à souligner que Manchester United avait connu un contexte encore plus difficile la saison dernière avant de finalement décrocher une troisième place en championnat.
- Craig Mercer
Cunha répond au bruit autour du « Championship »
En revenant sur sa première saison à Old Trafford, Cunha a souligné que la pression extérieure avait été nettement plus forte l’an dernier. Le Brésilien a insisté sur le fait que l’équipe avait déjà prouvé sa capacité à rebondir après des difficultés en début de saison.
« La saison dernière était ma première saison ici, et c’était peut-être encore plus fou que cette saison, a expliqué Cunha. Il y avait beaucoup de bruit autour de nous, une saison sans Ligue des champions. Peut-être que les gens disaient : “Oh, United va descendre en Championship”, ou quelque chose comme ça. »
L’attaquant a mis en avant la résilience nécessaire pour faire taire ces sceptiques. « Et puis, au final, on a terminé troisièmes, vous savez ? J’ai l’impression qu’en interne, on a toujours énormément de confiance, on sait ce qu’on fait, toute la conviction est en nous », a-t-il ajouté.
Profiter de la trêve internationale
Après le match nul à Londres, United entame désormais une longue trêve internationale de trois semaines. Si l’effectif est impatient de corriger immédiatement le tir sur le terrain, cette pause dans le calendrier national pourrait offrir une remise à zéro nécessaire aux hommes de Carrick.
Cunha a admis sa frustration personnelle de devoir attendre le prochain match, tout en reconnaissant les bénéfices à long terme de cette trêve. « Je suis tellement impatient de jouer le prochain », a reconnu la star de 27 ans. « Bien sûr, quand on ne gagne pas, on ressent ce genre de sentiment : jouer le prochain pour gagner et retrouver de bonnes sensations.
« Mais oui, c’est peut-être le moment de rester calme, de remettre les idées dans le bon ordre, de revenir. Et ensuite, bien sûr, cela pourrait être un grand mois. »
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Un calendrier d’octobre intimidant attend l’équipe
À la reprise du football national en octobre, Manchester United abordera une série de matches cruciale, qui pourrait définir la trajectoire de sa saison. Le club mancunien devra immédiatement trouver son rythme avant une séquence exigeante face à Tottenham, l'Atlético de Madrid et Côme.
Négocier cette période délicate exigera une nette amélioration de la forme de l'équipe. Carrick doit profiter de la trêve actuelle pour corriger les lacunes tactiques et restaurer la confiance, afin que son équipe puisse reproduire le spectaculaire renouveau de la saison dernière.
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