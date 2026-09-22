« Plus fou que celui-ci ! » - Matheus Cunha répond aux critiques visant Manchester United et balaie le « bruit » autour d'une relégation en Championship

Manchester United a connu un début de saison frustrant, avec seulement deux victoires lors de ses sept premiers matches toutes compétitions confondues. Cette forme poussive reflète directement ses difficultés de la saison dernière.

Manchester United occupe actuellement la 12e place du classement de Premier League et reste sur trois matches sans victoire. Son dernier revers est survenu dimanche, avec un match nul 1-1 contre Fulham à Craven Cottage, où Cunha a arraché un point grâce à une égalisation cruciale.

Malgré la pression croissante sur Michael Carrick et son équipe, l’attaquant brésilien reste confiant. Il n’a pas tardé à souligner que Manchester United avait connu un contexte encore plus difficile la saison dernière avant de finalement décrocher une troisième place en championnat.



