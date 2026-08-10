« Plus fort que n'importe qui d'autre » - Le champion du monde Frank Leboeuf soutient Arsenal pour conserver le titre de Premier League

Leboeuf considère Arsenal comme l’immense favori pour le titre à l’approche de la nouvelle saison, invoquant un niveau de clarté et de stabilité dans le dispositif de Mikel Arteta dont ses principaux concurrents manquent actuellement.

Expliquant son raisonnement à ESPN, Leboeuf a déclaré : « La raison est claire, c’est parce que les autres ne savent pas où ils vont. Arsenal a certaines garanties et ils savent qu’avec l’équipe qu’ils ont actuellement, ils peuvent être meilleurs que n’importe qui d’autre. Nous ne savons pas ce que Bruno Guimaraes peut apporter, s’il jouera aux côtés de Declan Rice ou non, ni quelle sera la décision de Mikel Arteta. »