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« Plus fort que n'importe qui d'autre » - Le champion du monde Frank Leboeuf soutient Arsenal pour conserver le titre de Premier League
Arsenal vise à défendre son titre
Arsenal continue de renforcer son effectif à l’approche de la nouvelle saison, alors que le club cherche à défendre le titre de Premier League remporté la saison dernière. La direction d’Arsenal s’est montrée active sur le marché des transferts, en bouclant les arrivées de Bruno Guimaraes, Christos Tzolis et Illan Meslier à l’Emirates Stadium. En outre, La Stampa affirme que le club poursuit toujours la recherche de renforts offensifs, comme l’attaquant de la Juventus Kenan Yildiz, après l’échec d’un possible transfert de Vinicius Junior.
- Getty Images
Leboeuf souligne la profondeur de l’effectif
Leboeuf considère Arsenal comme l’immense favori pour le titre à l’approche de la nouvelle saison, invoquant un niveau de clarté et de stabilité dans le dispositif de Mikel Arteta dont ses principaux concurrents manquent actuellement.
Expliquant son raisonnement à ESPN, Leboeuf a déclaré : « La raison est claire, c’est parce que les autres ne savent pas où ils vont. Arsenal a certaines garanties et ils savent qu’avec l’équipe qu’ils ont actuellement, ils peuvent être meilleurs que n’importe qui d’autre. Nous ne savons pas ce que Bruno Guimaraes peut apporter, s’il jouera aux côtés de Declan Rice ou non, ni quelle sera la décision de Mikel Arteta. »
« Plus fort que n’importe qui d’autre »
L’ancien défenseur a mis en avant le rôle central de William Saliba dans le dispositif d’Arsenal, soulignant que, même si les récentes recrues défensives offrent une profondeur précieuse, le partenariat du Français avec Gabriel Magalhaes reste la pierre angulaire irremplaçable de leurs ambitions de titre : « La plus grande question concerne William Saliba. C’est une bonne chose que Piero Hincapie ait signé un contrat et que Cristhian Mosquera puisse jouer à ce poste, mais personne ne peut remplacer Saliba.
« Quand vous avez Gabriel Magalhaes et Saliba, vous êtes fort, vous savez que vous êtes plus forts que n’importe qui d’autre et c’est comme ça. Si j’étais supporter d’Arsenal, je ne serais pas inquiet. Peuvent-ils désormais enchaîner et remporter la Premier League ? Oui, ce sont les favoris pour moi, mais ils devront le montrer. »
- Getty Images Sport
Le test de l’ouverture contre Coventry attend
Arsenal lancera officiellement la défense de son titre de Premier League 2026-2027 lorsqu’il recevra le promu Coventry City à l’Emirates Stadium le vendredi 21 août. La pression reposera clairement sur les hommes d’Arteta, qui devront confirmer leur statut de favoris pour le titre dès la première journée. En plus de prendre le maximum de points pour son entrée en lice, la direction du club reste concentrée sur la finalisation de ses dernières cibles sur le marché des transferts avant la clôture du mercato.
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