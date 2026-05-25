Le vainqueur du Ballon d’Or et double lauréat du titre de Joueur mondial de l’année de la FIFA a rejoint San Siro en 2008, après un passage mémorable de cinq ans au FC Barcelone. Ronaldinho a quitté le Camp Nou en assistant à l’éclosion de Lionel Messi chez les seniors.

Son talent de meneur de jeu s’exprima à nouveau en Italie, où il ajouta le Scudetto à un palmarès déjà garni de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, avant de goûter plus tard à la gloire de la Copa Libertadores avec l’Atlético Mineiro lors de son retour au Brésil.

La carrière et la vie remarquables de Ronaldinho font désormais l'objet d'une série documentaire Netflix, qui retrace son ascension au sommet du football mondial tout en conservant son sourire caractéristique.