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Plus doué que Lionel Messi ? Témoignage sur le travail avec l’« artiste » Ronaldinho et le groupe « galactique » de l’AC Milan, qui comptait Andrea Pirlo, David Beckham et Kaká
Le lauréat du Ballon d’Or est à présent le héros d’un documentaire Netflix.
Le vainqueur du Ballon d’Or et double lauréat du titre de Joueur mondial de l’année de la FIFA a rejoint San Siro en 2008, après un passage mémorable de cinq ans au FC Barcelone. Ronaldinho a quitté le Camp Nou en assistant à l’éclosion de Lionel Messi chez les seniors.
Son talent de meneur de jeu s’exprima à nouveau en Italie, où il ajouta le Scudetto à un palmarès déjà garni de la Liga, de la Ligue des champions et de la Coupe du monde, avant de goûter plus tard à la gloire de la Copa Libertadores avec l’Atlético Mineiro lors de son retour au Brésil.
La carrière et la vie remarquables de Ronaldinho font désormais l'objet d'une série documentaire Netflix, qui retrace son ascension au sommet du football mondial tout en conservant son sourire caractéristique.
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Ronaldinho était-il plus doué naturellement que Messi ?
L’ancien défenseur d’Arsenal, Senderos, fait partie de ceux qui peuvent se considérer chanceux d’avoir partagé le vestiaire et le terrain avec Ronaldinho, ce qui lui a permis d’observer de près le genre de joueur et de personnalité qu’il était.
Interrogé sur cette expérience et sur la question de savoir si le vainqueur de la Coupe du monde 2002 possédait des qualités techniques supérieures à celles de Messi, Senderos – s’exprimant en collaboration avec Spreadex Sports – a déclaré à GOAL : « C’est difficile de le comparer à Messi ou à qui que ce soit d’autre. C’est sans aucun doute l’un des joueurs les plus talentueux, sinon le plus talentueux, que j’ai vus avec un ballon au cours de ma carrière, que ce soit en tant que coéquipier ou en tant qu’adversaire.
Ce qu’il réalisait jour après jour à l’entraînement était tout bonnement incroyable. C’était un régal pour les yeux, et cette équipe comptait plusieurs génies. Je peux vous assurer qu’[Andrea] Pirlo était lui aussi exceptionnel. Il plaçait le ballon exactement où il le souhaitait, mais Ronaldinho, lui, était un véritable artiste. Quel bonheur de le voir jouer. »
Les « Galacticos » de Milan : aux côtés de Kaká, Shevchenko et compagnie
Évoluant aux côtés de Ronaldinho, Pirlo et Beckham, Senderos a également travaillé avec Paolo Maldini, Kaká, Alessandro Nesta, Andriy Shevchenko et Filippo Inzaghi. Interrogé sur les séances d’entraînement à Milan, le défenseur suisse a confié : « Oui, c’était incroyable.
Carlo Ancelotti était déjà un grand entraîneur – et il l’est toujours – capable de tirer le meilleur de ces personnalités fortes pour les amener à jouer ensemble et à tirer dans le même sens. C’est ce qui rendait cette équipe si spéciale.
Je me souviens de mon premier jour : deux joueurs partaient. L’un allait à la Lazio, [Cristian] Brocchi, et [Massimo] Oddo rejoignait le Bayern Munich. Ce jour-là, les gens pleuraient, car ils perdaient une partie de leur famille.
« Le départ de ces deux gars m’a choqué. Je me suis dit : “Ils ne partent pas dans de petits clubs, ils poursuivent leur carrière.” Le groupe perdait une partie de sa famille, et pourtant ils m’ont immédiatement intégré. J’ai ressenti une grande proximité avec tout le monde ; j’avais l’impression d’appartenir à une vraie famille. »
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Ronaldinho figure parmi les plus grands joueurs de tous les temps.
Ronaldinho, qui a fait une entrée fracassante sur la scène européenne avec le Paris Saint-Germain, a passé trois ans à Milan avant de retourner à ses racines en Amérique du Sud. Il a raccroché les crampons en 2015, mais continue de participer régulièrement à des matchs de légendes à travers le monde.
Considéré comme l’un des plus grands joueurs de l’histoire, il se hisse au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo. Le football mondial, toujours avide de talents capables de faire se lever les supporters et d’émerveiller le public, continue de chercher des artistes de son calibre.