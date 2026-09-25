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Hugh Jackman Ryan Reynolds Rob Mac Tom BradyGetty/GOAL
Chris Burton
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« Plus divertissant » : Hugh Jackman accueilli en EFL aux côtés de Tom Brady et Ryan Reynolds, alors que Norwich et Birmingham suivent le modèle de Wrexham

Norwich
Wrexham
Birmingham
Championship
Premier League

Selon l’ancien ailier de Birmingham Jermaine Pennant, l’arrivée de Hugh Jackman aux côtés de Ryan Reynolds et Tom Brady au sein du groupe de propriétaires stars du Championship contribuera à rendre la Football League encore « plus divertissante ». L’acteur de Wolverine, proche de l’équipe propriétaire de Wrexham, a révélé être en discussion avec Norwich au sujet de potentielles opportunités d’investissement.

  • Jackman en discussions concernant une participation dans Norwich

    Jackman, qui a partagé le grand écran avec Reynolds, coprésident des Red Dragons, a assisté à des matches de l’EFL au fil des années. Il entretient des liens personnels avec Norwich par l’intermédiaire de sa mère, qui est née, a grandi et vit dans le Norfolk.

    Avec l’argent d’Hollywood qui lui brûle les poches, l’Australien de 57 ans semble prêt à franchir le pas et à officialiser le lien familial qui l’unit aux Canaries. Il a déclaré à talkSPORT : « Je suis très, très intéressé, et on en parle en ce moment même. Je suis allé à Carrow Road à quelques reprises, et j’adore les Canaries, et cette année nous allons monter. C’est mon pronostic. Mon pronostic, c’est que Norwich et Wrexham vont monter cette année. »

    • Publicité
  • Hugh Jackman NorwichGetty/GOAL

    La star de Wolverine va rivaliser avec Reynolds et Brady en EFL

    Né à Sydney, Jackman avait révélé dès 2011 qu’il avait décliné une première offre d’investissement à Norwich. Cette position est désormais en train d’être réévaluée, et il est possible qu’il se retrouve bientôt en concurrence avec les propriétaires de Wrexham, Reynolds et Mac, ainsi qu’avec la légende de la NFL Brady et son club de Birmingham.

    La présence de superstars issues d’autres domaines est considérée comme positive pour le football britannique, car elles apportent une touche de strass et de glamour, et Pennant fait partie de ceux qui accueillent favorablement les visages célèbres dans les rangs de l’EFL.

    S’exprimant auprès de GOAL, avec l’aimable concours de NetBet Sport, l’ancien ailier d’Arsenal, de Birmingham, de Liverpool et de Stoke a déclaré : « Eh bien, c’est bien s’ils vont y mettre de l’argent, c’est certain. Cela va rendre les choses plus divertissantes, faire venir de meilleurs joueurs et le niveau va monter.

    « Je pense qu’ils ont vu le succès de Wrexham, ce qu’il est possible d’accomplir avec trois montées consécutives. Et un club comme Birmingham, c’est un très, très grand club, avec une grande histoire.

    « Ils vont probablement se dire que nous devrions être en Premier League à un moment donné et qu’avec le bon soutien, les bons investissements, en faisant venir de bons joueurs, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas se retrouver en play-offs. Et une fois en play-offs, tout peut arriver. N’importe qui peut rejoindre la Premier League à partir de là. Peu importe si vous finissez huitième ou troisième, vous pouvez vous retrouver éliminé ou en Premier League. »

  • D’autres célébrités vont-elles investir dans des clubs de football britanniques ?

    Interrogé sur la possibilité de voir le football britannique attirer encore plus d’investissements de célébrités dans les années à venir, Pennant a ajouté : « Probablement, oui, mais je pense que c’est davantage une question de nom, d’image. Je ne pense pas qu’ils injectent autant d’argent dans le football. Je pense qu’il y a des gens derrière eux qui le font, et qu’eux ne font que mener la charge.

    « Mais cela a fonctionné pour Wrexham, cela les a mis sur la carte, a aussi injecté un peu d’argent dans le club et les a rendus un peu plus performants. Donc si cela fonctionne, il n’y a aucune raison que cela n’arrive pas davantage.

    « Ils ont de grands projets pour Birmingham City, construire de nouvelles choses, bâtir un nouveau stade. Donc oui, si des gens veulent s’impliquer et que c’est bénéfique pour le football, alors je n’y vois aucun problème. »

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  • Will Ferrell Ryan Reynolds Rob Mac Snoop DoggGetty/GOAL

    Snoop Dogg et Ferrell parmi d’autres actionnaires

    Wrexham a lancé la tendance moderne en accueillant Reynolds et Mac dans le nord du pays de Galles en 2021. Le club a connu à partir de ce moment-là une ascension record, avec trois promotions consécutives qui l’ont fait sortir de la National League, l’ont propulsé en Championship et l’ont rapproché de la Premier League.

    Birmingham vise également l’élite, tandis que Norwich élabore des plans similaires au milieu de discussions avec Jackman. Parmi les autres investisseurs superstars dans le football britannique figurent Snoop Dogg à Swansea, Ed Sheeran à Ipswich, Michael B Jordan à Bournemouth et Will Ferrell à Leeds.