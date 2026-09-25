« Plus divertissant » : Hugh Jackman accueilli en EFL aux côtés de Tom Brady et Ryan Reynolds, alors que Norwich et Birmingham suivent le modèle de Wrexham

Né à Sydney, Jackman avait révélé dès 2011 qu’il avait décliné une première offre d’investissement à Norwich. Cette position est désormais en train d’être réévaluée, et il est possible qu’il se retrouve bientôt en concurrence avec les propriétaires de Wrexham, Reynolds et Mac, ainsi qu’avec la légende de la NFL Brady et son club de Birmingham.

La présence de superstars issues d’autres domaines est considérée comme positive pour le football britannique, car elles apportent une touche de strass et de glamour, et Pennant fait partie de ceux qui accueillent favorablement les visages célèbres dans les rangs de l’EFL.

S’exprimant auprès de GOAL, avec l’aimable concours de NetBet Sport, l’ancien ailier d’Arsenal, de Birmingham, de Liverpool et de Stoke a déclaré : « Eh bien, c’est bien s’ils vont y mettre de l’argent, c’est certain. Cela va rendre les choses plus divertissantes, faire venir de meilleurs joueurs et le niveau va monter.

« Je pense qu’ils ont vu le succès de Wrexham, ce qu’il est possible d’accomplir avec trois montées consécutives. Et un club comme Birmingham, c’est un très, très grand club, avec une grande histoire.

« Ils vont probablement se dire que nous devrions être en Premier League à un moment donné et qu’avec le bon soutien, les bons investissements, en faisant venir de bons joueurs, il n’y a aucune raison pour qu’ils ne puissent pas se retrouver en play-offs. Et une fois en play-offs, tout peut arriver. N’importe qui peut rejoindre la Premier League à partir de là. Peu importe si vous finissez huitième ou troisième, vous pouvez vous retrouver éliminé ou en Premier League. »