« Plus de supporters que l'équipe locale ! » - Lionel Messi donne l'avantage à l'Inter Miami dans la défense de son titre en MLS Cup
Pourquoi l'Inter Miami dispute cinq matchs consécutifs à l'extérieur
L'équipe de Javier Mascherano attend le feu vert pour emménager dans son nouveau stade, le Freedom Park, où elle affrontera Nashville au Chase Stadium lors du match retour de la CONCACAF Champions Cup, le 18 mars.
L'Inter Miami a entamé la défense de son titre de champion de la MLS Cup par des rencontres contre le LAFC, Orlando City et D.C. United. Après avoir trébuché en Californie contre Heung-min Son et ses coéquipiers, l'équipe a réagi avec brio en remportant deux victoires consécutives.
Messi, qui a remporté le Soulier d'or la saison dernière, a marqué trois buts lors de ses deux dernières apparitions. Il espère remporter un troisième titre consécutif de MVP aux États-Unis, ce qui serait un record.
Les fans affluent pour voir Messi jouer en MLS
Les fans de tout le pays continuent de se bousculer pour obtenir des billets leur permettant de voir le plus grand joueur argentin de tous les temps en action, sans contester l'attrait massif du huit fois vainqueur du Ballon d'Or. Cette tournée devrait se poursuivre jusqu'en 2028 après la signature d'un nouveau contrat dans le sud de la Floride.
L'Inter Miami reste une grande attraction pour les supporters neutres aux États-Unis, les stades étant remplis de fans qui ne sont là que pour une seule raison. Ce fut le cas lorsque les Herons se sont rendus à Washington D.C. pour un nouveau match dans la capitale américaine.
Messi a offert au public le spectacle qu'il attendait, avec une finition digne de lui, après avoir été lancé dans la surface de réparation par une passe qui a déjoué la défense. L'Argentin a calmement lobé Sean Johnson et envoyé le ballon au fond des filets.
Pourquoi l'Inter Miami évite les ambiances intimidantes lorsque Messi est sur le terrain
Des cris de joie ont éclaté ici et là parmi les 72 000 spectateurs, le D.C. United ayant temporairement quitté l'Audi Field pour s'installer au M&T Bank Stadium, domicile de la franchise NFL des Baltimore Ravens.
L'Inter Miami a franchi la ligne d'arrivée, remportant trois précieux points. Le gardien international canadien St. Clair a déclaré aux journalistes après le match qu'il avait remporté la victoire dans une ambiance amicale : « C'est vraiment agréable de pouvoir se rendre dans des stades adverses et de savoir que l'on a probablement plus de supporters que l'équipe locale. Évidemment, ce ne sera pas le cas dans tous les stades. Je pense que c'était clairement le cas ce soir. »
Rodrigo De Paul a ouvert le score pour les Herons à la 17e minute, suivi 10 minutes plus tard par son compatriote Messi. Tai Baribo a réduit l'écart à 15 minutes de la fin, mais il n'y a pas eu de rebondissement en fin de match.
Messi à un but de rejoindre Ronaldo dans le club des 900
Messi et ses coéquipiers ont rendu visite à la Maison Blanche lors de leur passage à Washington, où ils ont été reçus par le président Donald Trump. Ils disputeront mercredi la Champions Cup contre Nashville.
Ce match pourrait permettre à Messi d'atteindre un nouveau cap important. Il a porté son total de buts en compétition pour son club et son pays à 899. Il espère rejoindre son éternel rival Cristiano Ronaldo en dépassant les 900 buts.
