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Plus de marche arrière possible pour Julián Álvarez : Diego Simeone souhaite se séparer de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, après que ce dernier a publiquement exprimé son désir de rejoindre le FC Barcelone
Simeone perd patience avec Alvarez
Il n’y a plus de retour en arrière possible pour Alvarez à l’Atlético : Simeone aurait atteint ses limites avec l’attaquant. L’entraîneur argentin, connu pour exiger une loyauté absolue de son effectif, en a assez vu après que le joueur a publiquement réclamé un transfert chez le rival, le FC Barcelone.
Selon le journal SPORT, l’atmosphère au Wanda Metropolitano s’est dégradée. Pour préserver l’harmonie du vestiaire, Simeone estime désormais que le départ du champion du monde est la seule issue logique. L’entraîneur n’entend pas retenir un joueur dont le cœur est déjà ailleurs.
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Un transfert au FC Barcelone demeure la priorité.
Alvarez suscite depuis longtemps l’intérêt des recruteurs du Camp Nou. Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, est un admirateur de l’international argentin et le considère comme une cible prioritaire pour renforcer l’attaque des Blaugrana. L’attrait de porter le maillot blaugrana semble d’ailleurs avoir convaincu l’ancien Citizen.
À l’Atlético, l’envie du joueur de partir n’a surpris personne : la direction colchonera savait déjà qu’il cherchait un nouveau défi et que Barcelone était sa priorité. Si l’intéressé reste prudent dans ses déclarations, ses mots ont été perçus comme un message sans équivoque à destination du géant catalan : « Venez me chercher ».
L'Atlético fixe les conditions de son départ
Malgré la rupture apparente entre l’entraîneur et le joueur, l’Atlético ne facilitera pas la tâche au FC Barcelone. La direction du club, emmenée par le directeur sportif Mateu Alemany, préférerait de loin vendre Alvarez à un club étranger plutôt que de renforcer un rival direct en Liga.
Sur le plan financier, l’opération s’annonce ardue pour Joan Laporta et son conseil d’administration : l’Atlético aurait posé des conditions strictes et réclamera vraisemblablement une indemnité substantielle pour compenser la perte d’un tel talent au profit d’un concurrent direct. Négocier un accord qui préserve les exigences madrilènes tout en respectant le budget barcelonais sera le principal défi de l’été.
- AFP
La fin du parcours au Metropolitano
La situation a dépassé le stade de la réconciliation, Simeone privilégiant désormais une résolution rapide. L’entraîneur de l’Atleti veut clore ce dossier au plus vite pour éviter une distraction pendant sa préparation estivale. L’exclusion d’Alvarez des dernières opérations de communication du club, notamment lors du lancement du nouveau maillot, a encore accentué la crise. Les jours de l’attaquant à Madrid semblent désormais comptés. Cette urgence pourrait profiter au FC Barcelone, à condition que le club catalan trouve les fonds nécessaires.