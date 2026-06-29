Il n’y a plus de retour en arrière possible pour Alvarez à l’Atlético : Simeone aurait atteint ses limites avec l’attaquant. L’entraîneur argentin, connu pour exiger une loyauté absolue de son effectif, en a assez vu après que le joueur a publiquement réclamé un transfert chez le rival, le FC Barcelone.

Selon le journal SPORT, l’atmosphère au Wanda Metropolitano s’est dégradée. Pour préserver l’harmonie du vestiaire, Simeone estime désormais que le départ du champion du monde est la seule issue logique. L’entraîneur n’entend pas retenir un joueur dont le cœur est déjà ailleurs.







