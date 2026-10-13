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« Plus de jambes et une boule de nerfs ! » : Deux défenseurs de Manchester United ne convainquent pas, tandis que le champion du monde Lisandro Martinez suscite des interrogations
Les failles défensives s’avèrent difficiles à colmater
Les failles défensives continuent de pénaliser Manchester United cette saison, et les matches sans encaisser de but se font rares. Le club n'en a réussi qu'un seul jusqu'à présent en 2026-27, face à Sabah en Ligue des champions, et aucun en Premier League.
L'entraîneur principal Michael Carrick, dont l'avenir fait l'objet de nombreuses spéculations, a parfois remanié sa défense à quatre. Il n'a toujours pas trouvé la bonne formule, Manchester United n'ayant remporté aucun de ses quatre derniers matches de championnat.
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Martinez face à des questions embarrassantes
Cinq points ont été perdus face à des adversaires réduits à dix, avec une défaite dans le derby contre le grand rival Manchester City en septembre, puis un match nul concédé de façon spectaculaire face à Tottenham lors de la dernière rencontre.
Le champion du monde Martinez ne s’est pas illustré contre Tottenham : il n’est pas parvenu à intercepter le centre de la 92e minute que Dominic Solanke a dévié dans le coin du but. Il se retrouve de nouveau sous le feu des critiques.
La taille de l’Argentin au tempérament bien trempé, censé être un défenseur central dominateur, a fait couler beaucoup d’encre au fil des ans. Mais les joueurs qui l’entourent à Old Trafford sont eux aussi loin d’être convaincants, tandis que le Néerlandais Matthijs de Ligt est éloigné des terrains depuis près de 11 mois.
Maguire et Yoro passés au crible
Interrogé sur la défense de Manchester United, alors que Yoro a récemment fait ses débuts en équipe de France A, Parker, vainqueur de la Premier League et mesurant 1,70 m, qui s’exprimait avec l’aimable autorisation de FreeBets, a déclaré à GOAL : « Je ne remettrai jamais en question la taille de qui que ce soit ! »
« J’ai joué à ce poste [défenseur central] pendant beaucoup de matches. J’ai passé quatre ans aux Queens Park Rangers et trois ans à Fulham à jouer à ce poste. J’ai connu trois années en Division 3 et une année en Division 2. Vous vous souvenez de ce qu’était la Division 3 à l’époque : tout reposait sur le physique, et je m’en suis plutôt bien sorti. »
« Je pense que c’est un très bon défenseur central, intelligent. Quand il [Martinez] ne joue pas, son absence se fait sentir, parce que personne d’autre ne peut relancer aussi vite depuis l’arrière. Tout le monde relève ses erreurs. »
« Harry Maguire fait beaucoup d’erreurs. Son placement pose problème, il n’a pas les jambes pour revenir, il est très lent lorsqu’il reçoit le ballon, multiplie les touches et joue trop souvent en retrait. Donc, si vous parlez de Martinez, je pense qu’il faut aussi parler de Maguire. »
« Et si on les écarte tous les deux, il leur faut deux défenseurs centraux. Je pense qu’ils en ont déjà un bon au club, que j’apprécie : De Ligt. S’il était apte à jouer, il serait toujours titulaire à mes yeux. Mais le problème, je crois, c’est son dos. On ne peut jamais vraiment faire quoi que ce soit contre les problèmes de dos. On ne sait jamais vraiment. Seule la personne concernée sait ce qu’il en est, et il faut lui faire confiance pour nous dire où elle en est. Mais s’ils le récupéraient et qu’il pouvait enchaîner plusieurs matches, il resterait à savoir qui faire jouer à ses côtés. »
« Puisque Zinedine Zidane l’a dit, nous devons croire que Yoro était ceci et cela. J’ai vu Yoro jouer en défense centrale pour United, et il est très nerveux. Le football international, c’est un peu différent, surtout aujourd’hui, alors que son niveau a tellement baissé. C’est complètement différent du championnat. En championnat, des adversaires vous arrivent constamment dessus à toute vitesse, vous devez sans cesse courir vers votre propre but, et Yoro semble avoir du mal avec ça. »
« Je ne suis toujours pas convaincu, mais deux défenseurs centraux feraient une grande différence. À condition de choisir les bons. J’aimerais que De Ligt soit l’un d’eux et voir ce que United pourrait faire. Mais pour moi, Martinez aurait toujours sa place dans l’équipe actuellement, parce que c’est lui qui peut la guider. »
« Il montre l’exemple et fait preuve de ténacité. Pour être tout à fait honnête, je pense que beaucoup de gens s’en prennent à lui. Mettez-le aux côtés de De Ligt et, à mon avis, Manchester United aura deux très bons défenseurs centraux. »
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De Ligt prêt à faire son retour après une longue absence
Carrick a laissé entendre que De Ligt pourrait enfin retrouver la compétition mardi, lors du match de Ligue des champions de Manchester United face à l’Atlético de Madrid. Il a déjà pu retrouver du temps de jeu lors d’un match amical à huis clos contre le club frère Lausanne-Sport.
Le Néerlandais pourrait toutefois manquer de rythme après une si longue absence, et Manchester United, en particulier son entraîneur sous pression, ne peut se permettre de compter sur des joueurs qui ne sont pas à leur meilleur niveau avant une série cruciale de matches à l’extérieur.
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