Selon RMC Sport, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a instauré des changements fermes à Clairefontaine avant son premier rassemblement international. Le vainqueur de la Coupe du monde a fermement interdit aux journalistes et aux caméras de couvrir l’arrivée traditionnelle des joueurs lundi.

Ces dernières années, les arrivées des joueurs au camp de base de la sélection s’étaient transformées en défilés de mode informels, avec des stars comme Jules Kounde qui faisaient les gros titres pour leurs tenues excentriques.

Zidane a décidé de mettre immédiatement fin à ce spectacle extérieur afin d’assurer une concentration totale sur la préparation sur le terrain.