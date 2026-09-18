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Alvino Hanafi
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« Plus de défilés ! » : comment Zinedine Zidane impose un nouvel ordre strict avec l'équipe de France

France
Z. Zidane

Zinedine Zidane a imposé un strict huis clos médiatique pour son premier stage d’entraînement comme sélectionneur de la France à Clairefontaine. L’ancien entraîneur du Real Madrid veut mettre fin aux traditionnels défilés de mode à l’arrivée des joueurs et rétablir une concentration totale sur le football.

  • Zidane supprime la parade médiatique de Clairefontaine dans un changement culturel ferme

    Selon RMC Sport, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a instauré des changements fermes à Clairefontaine avant son premier rassemblement international. Le vainqueur de la Coupe du monde a fermement interdit aux journalistes et aux caméras de couvrir l’arrivée traditionnelle des joueurs lundi.

    Ces dernières années, les arrivées des joueurs au camp de base de la sélection s’étaient transformées en défilés de mode informels, avec des stars comme Jules Kounde qui faisaient les gros titres pour leurs tenues excentriques.

    Zidane a décidé de mettre immédiatement fin à ce spectacle extérieur afin d’assurer une concentration totale sur la préparation sur le terrain.

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  • FRANCE-SOCCER-FFF-ZIDANEAFP

    Le nouvel entraîneur exige une concentration totale et un contrôle interne

    Le staff technique de Zidane veut garder les premiers jours du stage sous un contrôle interne strict afin d’éviter l’emballement médiatique et les polémiques inutiles. En fermant les portes aux photographes, l’entraîneur entend permettre au groupe de prendre ses marques et de s’adapter en douceur aux nouvelles exigences.

    Le staff estime que l’absence d’équipes de tournage permet aux joueurs de privilégier les performances sur le terrain plutôt que leur image personnelle.

  • Le staff élargi en coulisses complète un travail de recrutement minutieux

    Parallèlement aux ajustements disciplinaires, Zidane a constitué un staff technique plus étoffé que son prédécesseur Didier Deschamps, en organisant un séminaire à Clairefontaine à la mi-août. Les principaux adjoints David Bettoni et l’observateur officiel Stephane Plancque ont beaucoup voyagé de stade en stade pour superviser les candidats, tandis qu’Arthur Hochede a rejoint le staff en tant que préparateur physique.

    Des ajustements au sein du staff médical ont également été finalisés, avec le podologue Serge Isidro remplaçant Marc Retali après son licenciement.

    Zidane a personnellement assisté au Trophée des Champions au stade Bollaert-Delelis pour évaluer les options nationales.

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  • imago-sport-1047473987.jpgCordonPress

    L’annonce modernisée de l’effectif marque une nouvelle ère

    Zidane dévoilera officiellement sa première liste de la France vendredi à 18 heures, avec un format de présentation modernisé. Le nouveau sélectionneur veut dépoussiérer les méthodes traditionnelles utilisées durant les 14 années de mandat de Deschamps.

    Avec une liste élargie et de nouveaux visages attendus, le groupe se rassemblera la semaine prochaine selon de nouvelles consignes strictes.

    Les Bleus entament ce nouveau chapitre avec la volonté d’instaurer une discipline totale dès le premier jour.

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