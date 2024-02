Plus de buts dans le jeu depuis 8 matches, pourquoi Jude Bellingham s'est arrêté de scorer avec le Real Madrid ?

Le milieu de terrain anglais ne marque plus avec la même régularité qu'en début de saison, mais ce n'est pas encore le moment de s'alarmer.

À la 11e minute du match de Coupe du Roi entre le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, Jude Bellingham n'arrive pas à croire qu'il a manqué de trouver le chemin des filets. Il regarde le ciel avec désarroi, tandis que son entraineur, Carlo Ancelotti, se détourne, frustré, et que son coéquipier Federico Valverde lève les bras au ciel. Même le gardien de l'Atlético, Jan Oblak, qui avait vu la tentative de Bellingham s'écraser sur la barre transversale, semblait surpris.

Le loupé de Bellingham est malheureux. L'Anglais se faufile entre deux défenseurs et envoie sa frappe du gauche dans le sol, ce qui a pour effet de la faire déraper vers le but. Ce geste s'est avéré déterminant pour la suite de la rencontre. Bellingham aurait pu donner aux Merengue une avance de 1-0 dans un match qu'ils ont finalement perdu 4-2 en prolongation.

La malchance n'est pas vraiment le lot de Bellingham depuis le début de sa carrière madrilène. Au cours de ses trois premiers mois à Santiago Bernabéu, il a battu de nombreux records de buts, dépassant ceux de Cristiano Ronaldo, Alfredo di Stefano et Zinédine Zidane. Mais depuis quelques semaines, les buts se font plus rares. Bellingham n'a pas trouvé le chemin des filets dans le jeu depuis près de deux mois, son seul but ayant été inscrit sur penalty contre Almeria en janvier.

Cette baisse de régime ne doit pas être attribuée à une baisse de forme, car Bellingham est toujours aussi efficace avec les Merengue. Sa générosité sur le terrain est toujours aussi importante et les passes décisives ne manquent pas. Il n'en reste pas moins que la touche finale qui avait fait de lui le premier candidat au Ballon d'Or a disparu.