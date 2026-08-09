AFP
Traduit par
« Plus de bagarres ! » : Bruno Guimaraes révèle l’HILARANT message de Declan Rice alors qu’Arsenal boucle le transfert à 75 M£ du milieu de terrain de Newcastle
Rice tend la main à son nouveau coéquipier
Le milieu de terrain de 28 ans a signé un contrat dans le nord de Londres jusqu’en 2030, avec une année supplémentaire en option, mettant ainsi fin à son passage réussi à St James’ Park. Malgré plusieurs altercations musclées sur le terrain avec des joueurs d’Arsenal ces dernières saisons, Guimaraes a révélé que Rice avait été l’un des premiers à le féliciter pour ce transfert.
S’exprimant sur le site officiel du club, Guimaraes est revenu sur l’avertissement amical qu’il a reçu de l’international anglais. « Rice m’a envoyé un message : “Viens ici et s’il te plaît, plus de bagarres, maintenant nous sommes amis” », a admis le Brésilien. « J’étais heureux qu’il m’ait envoyé ce message, mais le milieu de terrain que nous avons ici, à mon avis, est l’un des meilleurs d’Europe. »
- Getty Images Sport
La connexion brésilienne alimente le transfert à l'Emirates
Rice n’était pas le seul visage familier à être en contact avec Guimaraes pendant le processus de négociation. Le milieu de terrain a également indiqué que son coéquipier en sélection, Gabriel Magalhaes, avait joué un rôle important pour l’encourager à rejoindre la capitale.
Évoquant l’insistance du défenseur central d’Arsenal, Guimaraes a ajouté : « Big Gabi était très enthousiaste. À chaque fois qu’il m’envoyait un message, c’était : “Nous t’attendrons, quand viendras-tu ?” Je suis tellement enthousiaste à l’idée de les rejoindre, pas seulement les Brésiliens, nous avons un groupe incroyable ici. »
Arteta recrute un « guerrier » autoproclamé
Guimaraes arrive avec une réputation de ténacité et d’excellence technique, des qualités qu’il estime parfaites pour la prochaine étape de sa carrière. « Je suis très enthousiaste », a-t-il reconnu lors de sa présentation. « J’en suis au moment de ma vie où j’ai besoin d’un défi comme celui-ci. Je veux gagner des trophées, je veux entrer dans l’histoire et je pense que je suis au bon endroit pour y parvenir. »
Le milieu de terrain ne manque clairement pas d’ambition, affichant son désir de laisser un héritage durable à l’Emirates Stadium. Il a poursuivi : « C’est énorme ce que j’ai accompli jusqu’à présent, mais j’en veux plus. Je veux gagner pour Arsenal. Je veux remporter plus de trophées dans ma carrière, et je pense être au bon endroit, à mon apogée à 28 ans.
« Je suis votre guerrier, je n’abandonnerai jamais. J’espère que nous pourrons créer ensemble beaucoup, beaucoup de beaux souvenirs. »
- Getty Images
Renforcer le cœur des champions
Le directeur sportif Andrea Berta, qui a joué un rôle clé dans ce transfert, estime que la polyvalence du Brésilien changera la donne dans l’organisation tactique de Mikel Arteta. Arsenal avait essuyé certaines critiques la saison dernière en raison d’une dépendance jugée excessive à sa solidité défensive, et l’espoir est que Guimaraes apporte l’étincelle créative nécessaire depuis une position plus basse sur le terrain.
« Nous sommes ravis d’accueillir Bruno Guimaraes dans notre club », a déclaré Berta. « Comme nous l’avons tous vu, Bruno peut jouer comme milieu défensif et comme milieu box-to-box. Il allie qualité et quantité, et a apporté des buts et des passes décisives à son équipe chaque année.
« Bruno permettra à Mikel de développer davantage notre style de jeu et renforcera également notre concurrence interne, ce qui est essentiel pour maintenir les standards requis lorsque nous visons à remporter des trophées majeurs. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles