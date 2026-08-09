« Plus de bagarres ! » : Bruno Guimaraes révèle l’HILARANT message de Declan Rice alors qu’Arsenal boucle le transfert à 75 M£ du milieu de terrain de Newcastle

Le milieu de terrain de 28 ans a signé un contrat dans le nord de Londres jusqu’en 2030, avec une année supplémentaire en option, mettant ainsi fin à son passage réussi à St James’ Park. Malgré plusieurs altercations musclées sur le terrain avec des joueurs d’Arsenal ces dernières saisons, Guimaraes a révélé que Rice avait été l’un des premiers à le féliciter pour ce transfert.

S’exprimant sur le site officiel du club, Guimaraes est revenu sur l’avertissement amical qu’il a reçu de l’international anglais. « Rice m’a envoyé un message : “Viens ici et s’il te plaît, plus de bagarres, maintenant nous sommes amis” », a admis le Brésilien. « J’étais heureux qu’il m’ait envoyé ce message, mais le milieu de terrain que nous avons ici, à mon avis, est l’un des meilleurs d’Europe. »



