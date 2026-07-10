Les clubs de longue tradition ont déjà constaté à plusieurs reprises que, en période de crise, les supporters de football peuvent se surpasser et sauver leur club. Il n’y a guère d’autre situation où le lien émotionnel entre le club et ses supporters se manifeste plus clairement que lorsque l’avenir du club est en jeu.
Le FC St. Pauli en est sans doute l’exemple le plus célèbre. En 2003, après sa relégation en Regionalliga, le club du Kiez était au bord de la faillite. Grâce aux légendaires maillots marron « Retter » (sauveurs), à un match de bienfaisance organisé par le FC Bayern et à de nombreuses actions de solidarité, plus de deux millions d’euros ont finalement été récoltés. Plus de 100 000 maillots ont été écoulés, un chiffre suffisant pour maintenir le club en vie.
Un an plus tard, l’Union Berlin fait la une des journaux du monde entier. Sous la devise « Saigner pour l’Union », des milliers de supporters se rendent effectivement donner leur sang et reversent leurs indemnités de déplacement directement au club. La licence est sauvée et l’opération reste, encore aujourd’hui, l’une des initiatives de supporters les plus exceptionnelles jamais vues. Quelques années plus tard, près de 2 000 fans participent bénévolement à la rénovation de l’Alte Försterei, faisant économiser plusieurs millions supplémentaires au club.
En 2019, le 1. FC Kaiserslautern a à son tour mesuré la force de ses supporters. Via un emprunt émis auprès de la fanbase et une campagne de crowdfunding, les fans du FCK ont rassemblé plus de trois millions d’euros en moins de trois semaines, permettant au club de satisfaire aux critères d’obtention de la licence. En 2023, le scénario s’est reproduit au FSV Zwickau : mobilisés autour de la devise « Le football appartient aux supporters », les fans ont collecté les fonds nécessaires pour assurer la pérennité financière du club.