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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

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Plus de 250 000 euros collectés en seulement quatre jours : les supporters du TSV 1860 Munich se mobilisent pour devenir sponsors maillots et perpétuer le conte de fées du club de Giesing

Regionalliga
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Finance
1860 Munich

La perspective d’un TSV 1860 Munich libéré de l’investisseur Hasan Ismaik génère un véritable souffle de renouveau chez les « Löwen », fraîchement relégués en Regionalliga, et motive de nombreux supporters à sortir leur portefeuille.

À moins de deux semaines de l'ouverture de la Regionalliga de Bavière, le TSV 1860 Munich, fraîchement relégué et toujours en proie à la faillite de son ancienne société de gestion sportive, ignore encore avec quelle équipe, quel logo et quel sponsor maillot il évoluera. Le stage de préparation a été annulé au dernier moment.

Suite au retrait de la licence, consécutif au non-paiement des sommes dues par l’investisseur Hasan Ismaik, la procédure de faillite contre la KGaA est en cours ; Ismaik continue de s’en prendre au club, alors que celui-ci a depuis longtemps fondé une nouvelle société de gestion sportive (GmbH) chargée de gérer le football professionnel sans le Jordanien. Les parties, qui ne se sont jamais vraiment comportées comme des partenaires, devraient bientôt s’affronter devant les tribunaux.

C’est au cœur de ce chaos que les supporters des Löwen écrivent actuellement un chapitre particulièrement remarquable.

  • En l’espace de quatre jours seulement, plus de 4 000 supporters ont récolté plus de 280 000 euros.

    L’initiative « Football for the people », lancée par la Westkurve Sechzig München, visait initialement 250 000 euros sur la plateforme de crowdfunding GoFundMe ; ce seuil a été largement dépassé. Le concept : les supporters souhaitent devenir eux-mêmes sponsors et apparaître au dos du maillot.

    À l’avenir, c’est le message « Football for the people » qui y figurera, en remplacement du nom d’une entreprise. Il s’agit d’une prise de position assumée contre la marchandisation galopante du football. « Le football appartient aux supporters et à ceux qui l’aiment, pas aux entreprises ni aux investisseurs », ont déclaré les initiateurs du projet au lancement de la campagne.

    Reste à savoir si ce message pourra effectivement figurer sur le maillot. Malgré la liquidation de l’ancienne KGaA, les droits de commercialisation de la section professionnelle – ainsi que ceux du blason – sont toujours, selon toute vraisemblance (sous réserve d’une décision de justice), entre les mains de la société Merchandising-GmbH, contrôlée par Ismaik et sa famille. Parallèlement, la boutique officielle du club commercialise déjà des maillots floqués du nom de « Bayerische Versicherung », un sponsor depuis retiré.

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  • Les supporters du TSV 1860 Munich se mobilisent pour défendre les intérêts de leur club.

    Les supporters les plus actifs ont appelé au boycott des produits dérivés officiels afin de ne plus financer une entité qui, de fait, ne détient plus aucun droit de participation aux compétitions. Surtout, ils veulent tourner définitivement la page « Ismaik » au 1860 Munich.

    La portée de l’action « Football for the people » dépasse depuis longtemps la simple question d’un sponsor sur le maillot. Après que Ismaik n’ait pas assuré le financement de la licence de troisième division et que la DFB ait définitivement confirmé la relégation forcée en ligue régionale, le club de tradition semblait au bord du gouffre.

    Mais la perspective d’un nouveau départ sans l’investisseur historique redonne aujourd’hui espoir. Les supporters veulent non seulement accompagner la reconstruction, mais y prendre une part active. Le président du club, Gernot Mang, a qualifié cette initiative d’« extraordinaire » et salué le soutien des fans.


  • Maillots « Sauveurs » de St. Pauli, opération « Saigner pour l’Union » : quels clubs ont déjà été sauvés par leurs supporters ?

    Les clubs de longue tradition ont déjà constaté à plusieurs reprises que, en période de crise, les supporters de football peuvent se surpasser et sauver leur club. Il n’y a guère d’autre situation où le lien émotionnel entre le club et ses supporters se manifeste plus clairement que lorsque l’avenir du club est en jeu.

    Le FC St. Pauli en est sans doute l’exemple le plus célèbre. En 2003, après sa relégation en Regionalliga, le club du Kiez était au bord de la faillite. Grâce aux légendaires maillots marron « Retter » (sauveurs), à un match de bienfaisance organisé par le FC Bayern et à de nombreuses actions de solidarité, plus de deux millions d’euros ont finalement été récoltés. Plus de 100 000 maillots ont été écoulés, un chiffre suffisant pour maintenir le club en vie.

    Un an plus tard, l’Union Berlin fait la une des journaux du monde entier. Sous la devise « Saigner pour l’Union », des milliers de supporters se rendent effectivement donner leur sang et reversent leurs indemnités de déplacement directement au club. La licence est sauvée et l’opération reste, encore aujourd’hui, l’une des initiatives de supporters les plus exceptionnelles jamais vues. Quelques années plus tard, près de 2 000 fans participent bénévolement à la rénovation de l’Alte Försterei, faisant économiser plusieurs millions supplémentaires au club.

    En 2019, le 1. FC Kaiserslautern a à son tour mesuré la force de ses supporters. Via un emprunt émis auprès de la fanbase et une campagne de crowdfunding, les fans du FCK ont rassemblé plus de trois millions d’euros en moins de trois semaines, permettant au club de satisfaire aux critères d’obtention de la licence. En 2023, le scénario s’est reproduit au FSV Zwickau : mobilisés autour de la devise « Le football appartient aux supporters », les fans ont collecté les fonds nécessaires pour assurer la pérennité financière du club.


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  • Les supporters peuvent bel et bien faire la différence et sont bien plus que de simples clients.

    Le Real Oviedo a démontré que cette solidarité n'est plus depuis longtemps une particularité allemande. Lorsque ce club espagnol de longue tradition s'est retrouvé au bord de la faillite en 2012, plus de 20 000 personnes issues de plus de 60 pays ont participé à une campagne mondiale d'achat d'actions. Des anciens joueurs comme Juan Mata et Santi Cazorla ont mis leur notoriété internationale au service de cette opération de sauvetage, transformée en étendard mondial de l’amour des supporters.

    C’est dans cette lignée que s’inscrit désormais le TSV 1860 Munich. Si l’avenir du club reste incertain, les supporters, face aux dissensions de la direction, envoient un signal puissant : ils sont capables de faire bouger les lignes et refusent d’être réduits à de simples clients, même si les investisseurs peinent parfois à le comprendre.

    Le chemin du retour, s’il existe, s’annonce long et escarpé pour les « Löwen ». Mais les supporters ont déjà prouvé qu’ils détenaient un atout non négociable : une fidélité inébranlable, même dans les heures les plus sombres.