À moins de deux semaines de l'ouverture de la Regionalliga de Bavière, le TSV 1860 Munich, fraîchement relégué et toujours en proie à la faillite de son ancienne société de gestion sportive, ignore encore avec quelle équipe, quel logo et quel sponsor maillot il évoluera. Le stage de préparation a été annulé au dernier moment.

Suite au retrait de la licence, consécutif au non-paiement des sommes dues par l’investisseur Hasan Ismaik, la procédure de faillite contre la KGaA est en cours ; Ismaik continue de s’en prendre au club, alors que celui-ci a depuis longtemps fondé une nouvelle société de gestion sportive (GmbH) chargée de gérer le football professionnel sans le Jordanien. Les parties, qui ne se sont jamais vraiment comportées comme des partenaires, devraient bientôt s’affronter devant les tribunaux.

C’est au cœur de ce chaos que les supporters des Löwen écrivent actuellement un chapitre particulièrement remarquable.