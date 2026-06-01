Plus de 100 millions d’euros pour de nouveaux joueurs ? Le FC Bayern doit d’abord remplir quatre conditions essentielles de manière optimale

Compte tenu notamment d’un éventuel transfert de Palhinha, il est très probable que le club atteigne la barre des 40 millions d’euros de recettes de transfert pour ce quatuor. Le milieu de terrain portugais a été prêté à Tottenham Hotspur la saison dernière, mais n’a plus d’avenir au FCB malgré un contrat valable jusqu’en 2028.

Selon certaines informations, les Spurs auraient volontiers levé l’option d’achat de 30 millions d’euros, mais le joueur aurait d’autres projets. Le milieu de terrain de 30 ans envisagerait un retour au Sporting Lisbonne, où il avait autrefois émergé avant de rejoindre la sélection portugaise. Les discussions semblent bien avancées, même si Sporting souhaiterait un nouveau prêt, cette fois assorti d’une option d’achat obligatoire. Le Bayern, lui, privilégierait un transfert sec dès cet été, même inférieur aux 51 millions d’euros déboursés auprès de Fulham en 2024, car l’international portugais n’a pas réussi à s’imposer à Munich.

Selon les médias, le Bayern envisagerait un transfert de 10 à 15 millions d’euros pour le gardien Alexander Nübel. De retour de prêt du VfB Stuttgart, où il a passé trois ans, le gardien international n’a pas été conservé définitivement par le club souabe, qui n’a pas pu assumer financièrement un transfert définitif. Les dirigeants bavarois ont répété ces dernières semaines que le gardien, sous contrat jusqu’en 2029, n’avait pas d’avenir en Bavière, où le club misera la saison prochaine sur le trio Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich.

Son avenir reste ouvert : la Premier League est évoquée, et selon Sport Bild, Manchester City suivrait le gardien allemand, tout comme la Juventus Turin, deux clubs capables de répondre aux exigences financières du Bayern.