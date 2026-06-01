Selon le magazine « kicker », le FC Bayern Munich, sous la direction de son directeur sportif Max Eberl, devrait récupérer environ 40 millions d’euros grâce aux transferts définitifs des joueurs récemment prêtés – Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza et Joao Palhinha – afin de pouvoir ensuite investir plus de 100 millions d’euros dans de nouvelles recrues.
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Plus de 100 millions d’euros pour de nouveaux joueurs ? Le FC Bayern doit d’abord remplir quatre conditions essentielles de manière optimale
Compte tenu notamment d’un éventuel transfert de Palhinha, il est très probable que le club atteigne la barre des 40 millions d’euros de recettes de transfert pour ce quatuor. Le milieu de terrain portugais a été prêté à Tottenham Hotspur la saison dernière, mais n’a plus d’avenir au FCB malgré un contrat valable jusqu’en 2028.
Selon certaines informations, les Spurs auraient volontiers levé l’option d’achat de 30 millions d’euros, mais le joueur aurait d’autres projets. Le milieu de terrain de 30 ans envisagerait un retour au Sporting Lisbonne, où il avait autrefois émergé avant de rejoindre la sélection portugaise. Les discussions semblent bien avancées, même si Sporting souhaiterait un nouveau prêt, cette fois assorti d’une option d’achat obligatoire. Le Bayern, lui, privilégierait un transfert sec dès cet été, même inférieur aux 51 millions d’euros déboursés auprès de Fulham en 2024, car l’international portugais n’a pas réussi à s’imposer à Munich.
Selon les médias, le Bayern envisagerait un transfert de 10 à 15 millions d’euros pour le gardien Alexander Nübel. De retour de prêt du VfB Stuttgart, où il a passé trois ans, le gardien international n’a pas été conservé définitivement par le club souabe, qui n’a pas pu assumer financièrement un transfert définitif. Les dirigeants bavarois ont répété ces dernières semaines que le gardien, sous contrat jusqu’en 2029, n’avait pas d’avenir en Bavière, où le club misera la saison prochaine sur le trio Manuel Neuer, Jonas Urbig et Sven Ulreich.
Son avenir reste ouvert : la Premier League est évoquée, et selon Sport Bild, Manchester City suivrait le gardien allemand, tout comme la Juventus Turin, deux clubs capables de répondre aux exigences financières du Bayern.
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Recettes importantes : le FC Bayern va-t-il se séparer de Bryan Zaragoza et Sacha Boey ?
Bryan Zaragoza est le prochain joueur prêté que le club cherche désormais à vendre. Cet attaquant espagnol, arrivé en 2024 en provenance du FC Grenade mais qui n’a disputé que sept matches officiels avec le club munichois, pourrait se retrouver dans une situation plus délicate que Palhinha et Nübel.
Prêté au Celta Vigo lors de la première partie de la saison dernière, il a ensuite rejoint l’AS Rome en janvier, toujours sous forme de prêt. Après des débuts encourageants, son temps de jeu s’est rapidement tarit : il n’a plus joué depuis mi-mars et était déjà marginalisé avant ses actuels soucis au genou. La raison est simple : la Louve a vite compris qu’elle ne lèverait pas l’option d’achat de 13 millions d’euros pour le joueur de 24 ans. Pour éviter que cette clause ne se transforme en obligation, l’entraîneur l’a laissé sur le banc pendant des semaines afin de ne pas atteindre le seuil de minutes de jeu requis.
Zaragoza rentrera donc à Munich, où son contrat court jusqu’en 2029. Aucun club ne s’est pour l’instant manifesté ; le Bayern pourrait donc devoir brader son joueur s’il veut le céder cet été.
Même situation pour Sacha Boey, actuellement prêté à Galatasaray jusqu’en juin 2024. Son prêt chez le champion de Turquie, où le latéral droit s’était auparavant illustré sur la scène internationale et était estimé 30 millions d’euros par le Bayern début 2024, ne s’est toutefois pas déroulé comme prévu : Boey n’était pas titulaire et a souvent débuté sur le banc.
Dans ce contexte, les Turcs ne semblent pas disposés à lever l’option d’achat de 15 millions d’euros. Selon les dernières informations, les Stambouliotes envisageraient plutôt de recruter Zeki Çelik, qui sera libre de tout contrat avec l’AS Rome à l’issue de la saison. Boey rentrerait donc, comme Zaragoza, à la Säbener Straße, où il est sous contrat jusqu’en 2028. Si Galatasaray renonce, d’autres clubs pourraient se manifester : par le passé, ce sont surtout des formations françaises qui ont été régulièrement associées au joueur de 25 ans.
Le FC Bayern chercherait-il également un nouveau défenseur gauche ?
Si le Bayern parvenait à céder les quatre joueurs évoqués, de Palhinha à Boey, sa marge de manœuvre financière sur le marché des transferts s’en trouverait accrue. La priorité absolue reste l’arrivée d’un attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur l’aile gauche tout en pouvant remplacer Harry Kane dans l’axe. Selon le magazine kicker, le profil privilégié par la direction sportive répond avant tout au besoin de doubler Kane.
Nicolas Jackson, unique solution initialement prévue, quittera la Säbener Straße cet été : le Sénégalais retourne à Chelsea après un prêt d’une saison, où il pourrait s’imposer sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Le Bayern avait déjà acté depuis des mois qu’il ne lèverait pas l’option d’achat.
Derrière Kane, cinq profils de haut niveau se partagent déjà les trois postes : Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry et Lennart Karl. L’entraîneur Vincent Kompany pourrait par ailleurs intégrer Arijon Ibrahimovic, sixième homme, à ce secteur. Ce joueur de 20 ans, formé au club, a été prêté au 1. FC Heidenheim la saison passée et s’y est distingué ; il est sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2027. Néanmoins, plusieurs clubs, notamment en Bundesliga, suivent de près ce membre de l’équipe d’Allemagne espoirs et pourraient tenter de l’enrôler.
Le club bavarois avait coché le nom d’Anthony Gordon, un profil taillé pour ce double rôle, mais l’international anglais a finalement opté pour le FC Barcelone malgré un accord trouvé avec le FCB. Yan Diomande (RB Leipzig) et Junior Kroupi (AFC Bournemouth) figurent parmi les autres candidats évoqués, mais leur arrivée impliquerait des indemnités élevées : plus de 100 millions d’euros pour le premier, environ 80 millions pour le second.
Il resterait alors peut-être insuffisamment de fonds sur les environ 100 millions d’euros de budget prévus pour recruter un nouveau latéral gauche. Selon Kicker, le club explore parallèlement le marché des attaquants et celui des latéraux gauches. Alphonso Davies, titulaire jusque-là, n’est plus considéré comme intouchable : son état de forme suscite des interrogations après la rupture des ligaments croisés subie l’an dernier.
Selon Sport1, les dirigeants bavarois auraient déjà rencontré les représentants du joueur de 22 ans, que l’Eintracht Francfort valoriserait à au moins 60 millions d’euros.
Interrogé sur ces spéculations, le joueur a préféré botter en touche : « Je lis ces informations, bien sûr, mais je veux me concentrer sur la Coupe du monde pour l’instant. Je verrai ce qui se passera ensuite. Pour l’instant, je reste pleinement focalisé sur la Coupe du monde », a déclaré l’international allemand.
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Les transferts record du FC Bayern
Joueurs
Poste
Recruté par
Année
Transfert
Harry Kane
Attaquant
Tottenham Hotspur
2023
95 millions d’euros
Lucas Hernandez
Défense
Atlético de Madrid
2019
80 millions d’euros
Luis Díaz
Attaque
Liverpool FC
2025
70 millions d’euros
Matthijs de Ligt, défense.
Défense
Juventus
2022
67 millions d’euros
Michael Olise
Attaque
Crystal Palace
2024
53 millions d’euros