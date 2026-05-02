En effet, ces données établissent que Heidenheim est l’équipe qui, en moyenne, marque le plus à l’Allianz Arena. Le FCH a en effet inscrit 2,75 but par match lors de ses quatre rencontres officielles disputées jusqu’ici sur la pelouse du FC Bayern.
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Plus dangereux que le Real Madrid et le PSG ! Le 1. FC Heidenheim a confirmé une statistique remarquable face au FC Bayern, malgré un but égalisateur de dernière minute
Aucune équipe ne marque en moyenne plus souvent à l’Allianz Arena. Derrière Heidenheim, on trouve le grand Real Madrid, auteur de deux buts par match à Munich, puis l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain – adversaire du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions – avec 1,5 but en moyenne chacun.
Samedi après-midi, le FCH s’est rendu à Munich pour la 32^e journée de Bundesliga, espérant décrocher un résultat précieux dans la course au maintien. Le premier match officiel de Heidenheim chez le Bayern remonte au 3 avril 2019 : alors en deuxième division, le club s’était incliné 4-5 en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne.
En novembre 2023, le club a fait ses débuts en Bundesliga à Munich et s’est à nouveau incliné 2-4. Un peu plus d’un an plus tard, en décembre 2024, l’équipe entraînée par Frank Schmidt a essuyé la même défaite (2-4) lors de sa troisième visite dans l’antre bavarois.
- AFP
Heidenheim a failli créer la surprise face au FC Bayern
Samedi à Munich, Heidenheim devait absolument prendre des points pour se rapprocher de la 16e place, synonyme de barrages. Le FCH a d’ailleurs failli créer la sensation : grâce à un but d’Eren Dinkci et à un doublé de Budu Zivzivadze, il menait 3-2 jusqu’à la toute fin. Mais le Bayern a arraché l’égalisation dans le temps additionnel : le gardien Diant Ramaj déviant malencontreusement dans ses propres filets un tir de Michael Olise repoussé par le poteau.
Ce point pourrait toutefois ne pas suffire : si le FC Saint-Pauli, 16e, bat Mayence dimanche, les Hambourgeois compteront six longueurs d’avance, un écart quasi définitif. Il restera alors deux journées à Heidenheim pour tenter de revenir : un déplacement à Cologne puis la réception de Mayence.
Si le FCH avait tenu jusqu’au bout, ce aurait été la première défaite des Bavarois contre l’actuel dernier du classement depuis novembre 2006. Il y a près de vingt ans, le champion en titre s’était incliné 0-1 à domicile face à Hanovre 96, alors lanterne rouge, lors de la 11e journée ; le but hanovrien avait été inscrit par Szabolcs Huszti.
FC Bayern Munich vs 1. FC Heidenheim : les précédentes confrontations
Date
Concours
Match
3 avril 2019
Coupe d’Allemagne
FC Bayern Munich 5-4 1. FC Heidenheim
11 novembre 2023
Bundesliga
FC Bayern Munich 4-2 1. FC Heidenheim
6 avril 2024
Bundesliga
1. FC Heidenheim 3-2 FC Bayern
7 décembre 2024
Bundesliga
FC Bayern vs 1. FC Heidenheim 4-2
19 avril 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim 0-4 FC Bayern
21 décembre 2025
Bundesliga
1. FC Heidenheim – FC Bayern 0-4
2 mai 2026
Bundesliga
FC Bayern vs 1. FC Heidenheim 3-3