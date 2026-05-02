Plus dangereux que le Real Madrid et le PSG ! Le 1. FC Heidenheim a confirmé une statistique remarquable face au FC Bayern, malgré un but égalisateur de dernière minute

Aucune équipe ne marque en moyenne plus souvent à l’Allianz Arena. Derrière Heidenheim, on trouve le grand Real Madrid, auteur de deux buts par match à Munich, puis l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain – adversaire du Bayern en demi-finale de la Ligue des champions – avec 1,5 but en moyenne chacun.

Samedi après-midi, le FCH s’est rendu à Munich pour la 32^e journée de Bundesliga, espérant décrocher un résultat précieux dans la course au maintien. Le premier match officiel de Heidenheim chez le Bayern remonte au 3 avril 2019 : alors en deuxième division, le club s’était incliné 4-5 en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne.

En novembre 2023, le club a fait ses débuts en Bundesliga à Munich et s’est à nouveau incliné 2-4. Un peu plus d’un an plus tard, en décembre 2024, l’équipe entraînée par Frank Schmidt a essuyé la même défaite (2-4) lors de sa troisième visite dans l’antre bavarois.