Le président d’honneur et patron du club, Uli Hoeneß, a récemment ravivé les spéculations en orchestrant un coup de théâtre médiatique. Dans une interview très commentée accordée au Spiegel, il a lâché une bombe en estimant à seulement « 60 contre 40 » pour cent les chances d’une prolongation du contrat de l’ancien manager du Borussia Mönchengladbach et du RB Leipzig au-delà de 2027.

Sans détour, il a laissé entendre que le dirigeant était encore sur la sellette chez le champion en titre, lançant au passage une pique significative : « Il subsiste des doutes. Je ne m’étendrai pas davantage pour l’instant ; ce sujet sera traité lors de notre réunion du conseil de surveillance. »

Une décision finale sur le cas Eberl est attendue lors de la réunion ordinaire de l’organe de contrôle en août prochain. À ce moment-là, selon Hoeneß, il faudra trancher : « Max Eberl est-il le manager qui doit mener le FC Bayern vers l’avenir ? »