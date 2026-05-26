Selon ces informations, le FC Bayern ne formerait plus « un tout cohérent » en interne depuis plusieurs mois. Au cœur de cette agitation se trouve le directeur sportif Max Eberl, dont la place au sein du leader du secteur vacille déjà de manière inquiétante, après un mandat relativement court et malgré une saison couronnée de succès.
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« Plus aucune cohésion depuis plusieurs mois » : selon plusieurs sources, les coulisses du FC Bayern Munich seraient traversées par de vives tensions
Ce n’est plus un secret : les tensions sont vives au FC Bayern, derrière les portes closes du comité de direction. Depuis plusieurs mois, le magazine spécialisé rapporte des dissensions profondes au sein de la direction.
Au-delà des divergences stratégiques, des frictions palpables opposent le directeur sportif Eberl au directeur technique Christoph Freund. Mais le vrai casse-tête pour le dirigeant de 52 ans se situe un étage plus haut : au sein du puissant conseil de surveillance du club, son travail est scruté avec une extrême rigueur.
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Hoeneß assène un coup de tonnerre à l'encontre d'Eberl
Le président d’honneur et patron du club, Uli Hoeneß, a récemment ravivé les spéculations en orchestrant un coup de théâtre médiatique. Dans une interview très commentée accordée au Spiegel, il a lâché une bombe en estimant à seulement « 60 contre 40 » pour cent les chances d’une prolongation du contrat de l’ancien manager du Borussia Mönchengladbach et du RB Leipzig au-delà de 2027.
Sans détour, il a laissé entendre que le dirigeant était encore sur la sellette chez le champion en titre, lançant au passage une pique significative : « Il subsiste des doutes. Je ne m’étendrai pas davantage pour l’instant ; ce sujet sera traité lors de notre réunion du conseil de surveillance. »
Une décision finale sur le cas Eberl est attendue lors de la réunion ordinaire de l’organe de contrôle en août prochain. À ce moment-là, selon Hoeneß, il faudra trancher : « Max Eberl est-il le manager qui doit mener le FC Bayern vers l’avenir ? »
FC Bayern : de graves accusations visant Eberl
Selon Bild, le conseil de surveillance reproche au directeur sportif, Max Eberl, des décisions hâtives et peu réfléchies sur le marché des transferts.
Sur un marché des transferts volatil, plusieurs ténors du club déplorent l’absence de la coordination nécessaire avec la direction. Les concertations obligatoires avec les puissants dirigeants en coulisses n’auraient pas eu lieu avant que les faits ne soient posés.
Les dirigeants réclament aussi une fermeté accrue dans les négociations : ils veulent voir le dirigeant de 52 ans se montrer nettement plus dur lors des prochaines discussions avec le personnel.
Au-delà des transferts, la direction reproche également à Eberl sa méthode de travail et sa gestion des tensions permanentes sur la Säbener Straße : selon les dirigeants, le directeur sportif peinerait à s’imposer dans un environnement où la culture du conflit est une marque de fabrique du FC Bayern.
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Selon les observateurs, Eberl se montre trop rarement joignable.
Selon plusieurs sources, le manque de disponibilité de Max Eberl agace : les dirigeants du club estiment qu’il s’accorde trop souvent des pauses sans téléphone portable, une attitude mal perçue dans le milieu du football de haut niveau, où les rumeurs circulent en permanence et où l’activité ne s’arrête jamais.
En marge des festivités de la Coupe au stade, Eberl a réagi, visiblement ému, aux propos sévères du président d’honneur lors d’une interview accordée à la chaîne ARD. Il a reconnu que ces critiques publiques l’avaient pris de court et s’est dit « surpris » par les déclarations de Hoeneß. « Les doutes sont là – apparemment. Sinon, il n’aurait pas dit cela.»
FC Bayern Munich : le calendrier des prochaines rencontres du FCB
Match Match Compétition 25 juillet Wehen Wiesbaden - FC Bayern Match amical 4 août Jeju SK FC – FC Bayern Match amical 7 août FC Bayern - Aston Villa Match amical 15 août FC Bayern - RB Leipzig Match amical