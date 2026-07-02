« Plus aucune chance » : les jours de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande seraient comptés

Les projecteurs se braquent donc sur le président, qui évite habituellement la lumière des caméras quand les sujets sont brûlants. Neuendorf a quitté discrètement le lieu de la débâcle, esquivant les questions sur le fiasco et ses conséquences. Pas de conférence de presse finale, contrairement aux tournois précédents, et donc pas de réponse à la question que toute l’Allemagne attend.

Dans un communiqué diffusé par la DFB, il a toutefois exclu presque totalement la poursuite de la collaboration avec Nagelsmann, soulignant qu’on ne pouvait pas simplement « passer à l’ordre du jour » après « un tel coup dur ». Il faudra attendre les prochains jours pour savoir si l’actuel sélectionneur devra céder sa place, si Klopp viendra apaiser les esprits en ébullition en tant que successeur et si d’autres têtes tomberont au sein de la direction de la DFB.

Ce départ discret s’inscrit dans l’image qu’il a renvoyée tout au long d’un tournoi marqué par la controverse. Il est resté discret sur les manœuvres de Donald Trump et le comportement de Gianni Infantino, le dirigeant autocratique de la FIFA, mais Neuendorf, qui siège depuis trois ans au Conseil de la FIFA et y touche 250 000 dollars US par an, a défendu sa réserve publique. « Vous pouvez être sûrs que je m’occupe de ces sujets », a-t-il déclaré pendant la Coupe du monde, insistant sur la nécessité de « tact et de diplomatie ». Avec Nagelsmann aussi ?