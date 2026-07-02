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« Plus aucune chance » : les jours de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande seraient comptés
Le verdict de la Haute Cour de la DFB, présidée par Neuendorf, n'est pas encore tombé, mais les jours de Nagelsmann semblent comptés. Selon la Süddeutsche Zeitung, qui cite une source interne à la DFB, l'entraîneur de 38 ans « n'a plus aucune chance ». Cette analyse coïncide avec les informations du SID. Un dirigeant confirme : « Le climat et la pression sont déjà là » pour clore l’ère Nagelsmann.
L’« exemple néerlandais » de Ronald Koeman, parti en beauté, sert de modèle, tandis que l’image publique de Nagelsmann fait l’objet de vives critiques ; le terme « narcissique » est même évoqué. « Tout », écrit la SZ, semble désormais indiquer que Jürgen Klopp sera son successeur. Du côté des ligues régionales, on réclame un calendrier précis pour régler la question de l’entraîneur.
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Après cette élimination décevante en Coupe du monde, Neuendorf refuse de « tourner la page » sans tirer les enseignements nécessaires.
Les projecteurs se braquent donc sur le président, qui évite habituellement la lumière des caméras quand les sujets sont brûlants. Neuendorf a quitté discrètement le lieu de la débâcle, esquivant les questions sur le fiasco et ses conséquences. Pas de conférence de presse finale, contrairement aux tournois précédents, et donc pas de réponse à la question que toute l’Allemagne attend.
Dans un communiqué diffusé par la DFB, il a toutefois exclu presque totalement la poursuite de la collaboration avec Nagelsmann, soulignant qu’on ne pouvait pas simplement « passer à l’ordre du jour » après « un tel coup dur ». Il faudra attendre les prochains jours pour savoir si l’actuel sélectionneur devra céder sa place, si Klopp viendra apaiser les esprits en ébullition en tant que successeur et si d’autres têtes tomberont au sein de la direction de la DFB.
Ce départ discret s’inscrit dans l’image qu’il a renvoyée tout au long d’un tournoi marqué par la controverse. Il est resté discret sur les manœuvres de Donald Trump et le comportement de Gianni Infantino, le dirigeant autocratique de la FIFA, mais Neuendorf, qui siège depuis trois ans au Conseil de la FIFA et y touche 250 000 dollars US par an, a défendu sa réserve publique. « Vous pouvez être sûrs que je m’occupe de ces sujets », a-t-il déclaré pendant la Coupe du monde, insistant sur la nécessité de « tact et de diplomatie ». Avec Nagelsmann aussi ?
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Julian Nagelsmann est officiellement sous contrat avec la DFB jusqu'en 2028.
La prudence de Neuendorf s’explique par un passé douloureux : en 2022, alors qu’il faisait partie d’une opposition européenne peu convaincante à Infantino, il s’était rendu au Qatar et en était revenu humilié, présenté comme un « novice » à qui le président de la FIFA avait infligé une leçon publique lors de l’affrontement autour du brassard « One Love ». Depuis, son entourage a brandi à plusieurs reprises l’épisode des brassards comme explication de l’échec sportif. Cette fois, selon le communiqué de la DFB, les questions politiques devaient rester en dehors du vestiaire.
Il faudra donc chercher d’autres explications au fiasco de Foxborough. Dans les prochains jours, on va désormais « discuter ensemble et sereinement des raisons », a déclaré Neuendorf avant son départ des États-Unis, « pour lesquelles l’équipe n’a pas pu exploiter son potentiel et n’a pas été à la hauteur de ses propres attentes ni de celles du monde du football allemand ».
Il est exclu que Neuendorf prenne seul la décision de limoger l’entraîneur. Déjà lors de la nomination de Rudi Völler, il avait sollicité l’avis de spécialistes du milieu. L’opinion du vice-président de la DFB, Hans-Joachim Watzke, qui entretient une relation amicale avec Klopp depuis leur passage commun au BVB, pèse d’ailleurs lourd dans la balance. Le directeur général Andreas Rettig, lui aussi autour de la table des dirigeants de la DFB, avait déjà approuvé la prolongation du contrat de Nagelsmann jusqu’en 2028 après l’élimination en quarts de finale de l’Euro à domicile. Si la situation s’est apaisée sous la direction de Neuendorf au sein d’une fédération autrefois exsangue, les aspects financiers devraient malgré tout entrer en ligne de compte.
Selon Bild, les décideurs souhaitent encore entendre Nagelsmann, puis Neuendorf prendra la parole.
Les différentes étapes de la carrière de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal
Période Équipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019-2021 RB Leipzig 2021 – 2023 FC Bayern 2023 – aujourd’hui Allemagne