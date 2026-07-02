« Plus aucune chance » : les jours de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande seraient comptés – la DFB lui offrirait apparemment une indemnité de départ généreuse

Le verdict de la Haute Cour de la DFB, présidée par Neuendorf, n'est pas encore tombé, mais les jours de Nagelsmann semblent comptés. Selon la Süddeutsche Zeitung, qui cite une source interne à la DFB, l'entraîneur de 38 ans « n'a plus aucune chance ». Cette analyse coïncide avec les informations du SID. Un dirigeant confirme : « Le climat et la pression sont déjà là » pour clore l’ère Nagelsmann.

L’« exemple néerlandais » de Ronald Koeman, parti en bons termes, sert de modèle, tandis que l’image publique de Nagelsmann fait l’objet de vives critiques ; le terme « narcissique » est même évoqué. « Tout », écrit la SZ, semble désormais indiquer que Jürgen Klopp sera son successeur.

Un pas décisif a été franchi jeudi : des photos montrent Nagelsmann à Francfort, au siège de la DFB, où il a pu exposer son analyse du fiasco mondialiste. Selon Bild, il a dû répondre à des questions pointues, notamment sur « l’ambiance “famille et amis” » qui régnait au camp de base de Winston Salem.

À l’issue de cet entretien, les dirigeants de la DFB – Neuendorf (64 ans), le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke (67 ans), le directeur sportif Rudi Völler (66 ans) et le directeur général Andreas Rettig (63 ans) – lui auraient suggéré de démissionner. Une indemnité de sept millions d’euros lui serait proposée pour quitter ses fonctions la tête haute. L’ancien coach du Bayern disposerait désormais d’un délai de réflexion. Selon Bild, la situation devrait être clarifiée au plus tard au début de la semaine prochaine.