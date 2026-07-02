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« Plus aucune chance » : les jours de Julian Nagelsmann à la tête de la sélection allemande seraient comptés – la DFB lui offrirait apparemment une indemnité de départ généreuse
Le verdict de la Haute Cour de la DFB, présidée par Neuendorf, n'est pas encore tombé, mais les jours de Nagelsmann semblent comptés. Selon la Süddeutsche Zeitung, qui cite une source interne à la DFB, l'entraîneur de 38 ans « n'a plus aucune chance ». Cette analyse coïncide avec les informations du SID. Un dirigeant confirme : « Le climat et la pression sont déjà là » pour clore l’ère Nagelsmann.
L’« exemple néerlandais » de Ronald Koeman, parti en bons termes, sert de modèle, tandis que l’image publique de Nagelsmann fait l’objet de vives critiques ; le terme « narcissique » est même évoqué. « Tout », écrit la SZ, semble désormais indiquer que Jürgen Klopp sera son successeur.
Un pas décisif a été franchi jeudi : des photos montrent Nagelsmann à Francfort, au siège de la DFB, où il a pu exposer son analyse du fiasco mondialiste. Selon Bild, il a dû répondre à des questions pointues, notamment sur « l’ambiance “famille et amis” » qui régnait au camp de base de Winston Salem.
À l’issue de cet entretien, les dirigeants de la DFB – Neuendorf (64 ans), le président de la Bundesliga Hans-Joachim Watzke (67 ans), le directeur sportif Rudi Völler (66 ans) et le directeur général Andreas Rettig (63 ans) – lui auraient suggéré de démissionner. Une indemnité de sept millions d’euros lui serait proposée pour quitter ses fonctions la tête haute. L’ancien coach du Bayern disposerait désormais d’un délai de réflexion. Selon Bild, la situation devrait être clarifiée au plus tard au début de la semaine prochaine.
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Après cette élimination décevante en Coupe du monde, Neuendorf refuse de « tourner la page » sans tirer les enseignements nécessaires.
Les projecteurs resteront donc braqués sur le président Neuendorf encore quelques jours. Habituellement discret dès que les sujets deviennent brûlants, il a quitté les lieux en catimini, évitant toute question sur la débâcle et ses conséquences. Pas de conférence de presse finale, contrairement aux tournois précédents, et donc pas de réponse à la question qui taraude l’Allemagne.
Il a toutefois quasiment exclu la poursuite de la collaboration avec Nagelsmann, affirmant dans un communiqué de la DFB qu’on ne pouvait pas « simplement passer à l’ordre du jour » après « un tel coup dur ».
Ce départ discret s’inscrit dans l’image qu’il a renvoyée tout au long d’une compétition marquée par la controverse. Il est resté muet sur les manœuvres de Donald Trump et sur le comportement du dirigeant autocratique de la FIFA, Gianni Infantino, mais Neuendorf, qui siège depuis trois ans au Conseil de la FIFA et y touche 250 000 dollars US par an, a défendu sa réserve publique. « Vous pouvez être sûrs que je m’occupe de ces questions », a-t-il assuré pendant la Coupe du monde, insistant sur la nécessité de « tact et de diplomatie ». Même avec Nagelsmann ?
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Julian Nagelsmann est officiellement sous contrat avec la DFB jusqu’en 2028.
La prudence de Neuendorf s’explique par un passé récent : en 2022, alors qu’il faisait partie d’une opposition européenne peu convaincante à Infantino, il s’était rendu au Qatar. Il en était revenu humilié, traité comme un « novice » à qui le président de la FIFA avait infligé une leçon devant les caméras du monde entier lors de l’affrontement autour du brassard « One Love ». Depuis, son entourage a souvent brandi cet incident des brassards comme explication de l’échec sportif. Cette fois, selon le communiqué de la DFB, les questions politiques devaient rester à l’écart de l’équipe.
Il faudra donc chercher d’autres raisons au fiasco de Foxborough. Dans les prochains jours, on va désormais « discuter ensemble et sereinement des raisons », a déclaré Neuendorf avant son départ des États-Unis, « pour lesquelles l’équipe n’a pas pu exploiter son potentiel et n’a pas été à la hauteur de ses propres attentes ni de celles du monde du football allemand ».
Il est exclu que Neuendorf soit le seul à dresser un bilan négatif. Lors de la nomination de Rudi Völler, il avait déjà consulté des experts du football. L’avis du vice-président de la DFB, Watzke, qui entretient une relation amicale avec Klopp depuis leur passage commun au BVB, comptera. Rettig siégera aussi à la table de la direction de la DFB, laquelle a prolongé le contrat de Nagelsmann jusqu’en 2028 après l’élimination en quarts de finale de l’Euro à domicile.
Les différentes étapes de la carrière de Julian Nagelsmann en tant qu'entraîneur principal
Période Équipe 2016 - 2019 1899 Hoffenheim 2019 - 2021 RB Leipzig 2021 – 2023 FC Bayern 2023 – aujourd’hui Allemagne