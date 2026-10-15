De son côté, Côme a toute confiance en Paz, comme en témoignent les 60 millions dépensés cet été pour le recruter définitivement auprès du Real. Fabregas l’a défendu en conférence de presse (« Il y a cette période de hauts et de bas, mais je ne suis pas inquiet »). La saison précédente, il n’avait toutefois pas hésité à l’écarter du onze de départ lorsqu’il le jugeait nécessaire, afin de le stimuler et de le motiver davantage. Dimanche, Côme se déplacera à Florence, un adversaire qui rappelle de bons souvenirs à Paz : au « Franchi », le 21 septembre 2025, il avait été impossible à marquer et décisif dans la victoire de Côme. Fabregas espère le retrouver sous ce visage. Celui d’un joueur qui fait des ravages entre les lignes, libre de se déplacer pour soutenir l’avant-centre.