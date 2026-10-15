L’espoir, puis la déception. Mais sans dramatiser. Pour Cesc Fabregas, la déroute subie hier à Rotterdam sur la pelouse du Feyenoord doit être considérée comme une étape dans la progression de Côme. « Pour nous, c’est une première en Europe et nous continuons d’apprendre », a déclaré l’entraîneur espagnol, qui a assumé après la rencontre la responsabilité du résultat et de certains choix effectués pendant les 90 minutes. Cette défaite aux Pays-Bas confirme néanmoins la baisse de régime des joueurs de Côme (une défaite et un nul lors de leurs deux derniers matches de Serie A) et, surtout, de leur joueur le plus en vue : Nico Paz. Aligné d’entrée en faux numéro 9 pour pallier les absences de Moise Kean, blessé, et de Tasos Douvikas, ce dernier est entré en jeu en seconde période et a marqué en fin de match.
Plongée dans la crise de Nico Paz : dans ces conditions, il n’apporte aucune valeur ajoutée à Côme
NICO PAZ EN DEMI-TEINTE
Quand l’Argentin tourne bien, toute l’équipe en profite. Dans le cas contraire, le jeu devient beaucoup plus bloqué et laborieux. Pendant la rencontre, face aux difficultés de ses coéquipiers à faire circuler le ballon, Paz a souvent décroché pour participer à la construction du jeu, laissant à Martin Baturina le rôle de principal finisseur. Mais il s’est ainsi éloigné du but, perdant en efficacité dans le dernier tiers adverse. Il n’a tenté qu’un seul tir dangereux (bien maîtrisé par le gardien Tjark Ernst) et a perdu 13 ballons. Des chiffres négatifs qui s’ajoutent à ceux enregistrés par Nico Paz en championnat. Le joueur né en 2004 n’a marqué qu’une seule fois lors des 6 matches disputés jusqu’ici : le 4 septembre dernier, contre le Genoa. Depuis, il n’a plus marqué, ne délivrant qu’une passe décisive lors du match suivant, remporté contre Parme.
En difficulté avec Côme, excellent avec l’Argentine
Un rendement décevant, surtout par rapport à celui affiché par Nico Paz à la même période en 2025 (3 buts et autant de passes décisives). L’ancien joueur du Real Madrid paie certainement les efforts fournis lors de la Coupe du monde et le fait de n’avoir retrouvé l’équipe de Côme qu’à la mi-août, manquant ainsi une grande partie de la préparation estivale. Il est tout aussi vrai, cependant, que début octobre, lors de ses trois rencontres sous le maillot de l’équipe nationale, Nico a brillé en marquant contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin, lors du match d’adieu de Lionel Messi à la sélection argentine. Des performances éclatantes qui ont même poussé beaucoup de monde, dans son pays, à le désigner comme le futur successeur du joueur de 39 ans, huit fois Ballon d’Or.
UN INVESTISSEMENT DE 60 MILLIONS
De son côté, Côme a toute confiance en Paz, comme en témoignent les 60 millions dépensés cet été pour le recruter définitivement auprès du Real. Fabregas l’a défendu en conférence de presse (« Il y a cette période de hauts et de bas, mais je ne suis pas inquiet »). La saison précédente, il n’avait toutefois pas hésité à l’écarter du onze de départ lorsqu’il le jugeait nécessaire, afin de le stimuler et de le motiver davantage. Dimanche, Côme se déplacera à Florence, un adversaire qui rappelle de bons souvenirs à Paz : au « Franchi », le 21 septembre 2025, il avait été impossible à marquer et décisif dans la victoire de Côme. Fabregas espère le retrouver sous ce visage. Celui d’un joueur qui fait des ravages entre les lignes, libre de se déplacer pour soutenir l’avant-centre.
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