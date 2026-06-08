Yamal est devenu l’un des visages les plus reconnaissables du football mondial, mais de nombreux supporters se demandent pourquoi il continue de fouler la pelouse avec un imposant bandage à la main. Dans une interview sans filtre diffusée sur sa chaîne YouTube, le produit de La Masia a révélé que cette singularité est née d’un incident douloureux survenu pendant une session de jeu vidéo.

« Je l’ai bandée parce que, en jouant à la PlayStation, j’ai heurté la télé et je me suis écrasé les doigts ; ils ont beaucoup enflé », a expliqué Yamal. Une fois l’œdème résorbé, il a choisi de conserver ce look en hommage à l’ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema. « À partir de là, je les ai bandés, et le bandage me faisait vraiment du bien, comme si j’étais Karim Benzema. On a fait la blague sur les KB9, et je l’ai juste gardé, et je trouve que ça rend super bien, donc je le garde. »