Getty Images
Traduit par
PlayStation et Karim Benzema : le jeune prodige du FC Barcelone et de l’équipe d’Espagne, Lamine Yamal, dévoile pourquoi il porte un bandage à la main
- Getty Images Sport
L'incident de la PlayStation et l'hommage à Benzema
Yamal est devenu l’un des visages les plus reconnaissables du football mondial, mais de nombreux supporters se demandent pourquoi il continue de fouler la pelouse avec un imposant bandage à la main. Dans une interview sans filtre diffusée sur sa chaîne YouTube, le produit de La Masia a révélé que cette singularité est née d’un incident douloureux survenu pendant une session de jeu vidéo.
« Je l’ai bandée parce que, en jouant à la PlayStation, j’ai heurté la télé et je me suis écrasé les doigts ; ils ont beaucoup enflé », a expliqué Yamal. Une fois l’œdème résorbé, il a choisi de conserver ce look en hommage à l’ancien attaquant du Real Madrid Karim Benzema. « À partir de là, je les ai bandés, et le bandage me faisait vraiment du bien, comme si j’étais Karim Benzema. On a fait la blague sur les KB9, et je l’ai juste gardé, et je trouve que ça rend super bien, donc je le garde. »
- Getty Images
Les promesses de la Coupe du monde et un regain de forme physique
Alors que l’Espagne peaufine sa préparation en vue de la Coupe du monde 2026, programmée en Amérique du Nord, le jeune prodige Yamal a lancé un pari audacieux à ses supporters : si la Roja décroche le titre, il s’engage à arborer barbe et moustache pendant trois semaines. « Si nous gagnons la Coupe du monde, je laisserai pousser barbe et moustache pendant trois semaines et j’offrirai 100 battements », a-t-il déclaré, fraîchement sacré Joueur de la saison en Liga.
Malgré les récentes inquiétudes concernant sa condition physique, le sélectionneur national Luis de la Fuente a rassuré les supporters espagnols. Le technicien a confirmé que la star du FC Barcelone et Nico Williams seront aptes pour le coup d’envoi de la compétition. Un soulagement pour la Roja, qui pourra s’appuyer sur ses deux atouts offensifs majeurs pour son premier match face au Cap-Vert.
L'intégrité du Ballon d'Or et le respect témoigné à Dembélé
Malgré son ascension fulgurante, Yamal a fait preuve d’une grande maturité en évoquant sa deuxième place au Ballon d’Or 2025. Alors que beaucoup estimaient que le jeune joueur méritait la première place, il a admis que le fait d’avoir été devancé par son ancien coéquipier du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, s’était en réalité révélé être une bénédiction déguisée pour son développement personnel.
« Pour être honnête, je pensais vraiment le remporter ce jour-là, au vu de tout ce qui s’était passé », a-t-il avoué. « En réalité, c’était une très bonne chose pour moi que Dembélé l’ait emporté. Cela m’a aidé à mûrir, et je pense que ce n’était pas encore mon heure. J’étais encore un gamin et je n’aurais pas pleinement saisi ce que signifie remporter un Ballon d’Or. »
Il précise également qu’il entretient toujours d’excellentes relations avec le Français : « Je m’entends très bien avec Dembélé… Je lui ai parlé, j’ai passé beaucoup de temps avec lui. Je lui ai parlé l’autre jour, et il m’a demandé comment j’allais… Il m’a vraiment aidé à mûrir en tant que personne et m’a aidé à me remettre sur pied parce que je n’étais pas dans une bonne passe. J’ai beaucoup mûri et changé depuis. J’étais sincèrement heureux pour Ousmane. Nous étions ensemble à la cérémonie de Dubaï ; notre complicité est évidente et nous restons en contact. Peut-être que cette année sera la mienne. »
- Getty Images Sport
Des talents sous-évalués et des préférences culturelles
Interrogé sur ses pairs, Yamal a immédiatement pointé du doigt plusieurs joueurs qu’il estime sous-évalués sur la scène internationale. Pour lui, les trois Espagnols les plus sous-côtés du moment sont Gérard Martin, Fabián Ruiz et Mikel Merino.
Le jeune homme de 18 ans a également exprimé son enthousiasme à l’idée de rester aux États-Unis pendant la Coupe du monde, avouant être fan de l’architecture locale et de la restauration rapide. « Se réveiller le matin et voir plein de grands immeubles, ça doit être cool », a-t-il plaisanté, alors même que l’équipe nationale espagnole reste isolée dans un camp d’entraînement tranquille, loin de l’agitation urbaine des villes hôtes.