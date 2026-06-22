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Gianluca Minchiotti

Traduit par

Platini : « Maradona était meilleur que moi ? Il pratiquait deux sports, le football et le basket... »

Juventus FC

L’ancien Ballon d’Or de la Juventus s’exprime sur les Bianconeri, et pas uniquement…

Michel Platini, en Italie pour la 21ᵉ édition de la « Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup », évoque la Juventus, mais pas uniquement…


Interrogé sur la Juventus, il déclare avec fermeté : « Tant que je serai en vie, que personne n’y touche… le club, c’est la famille Agnelli », rapporte Gazzetta.it. « Mon retour ? J’ai déjà été clair il y a quelque temps : je n’y pense pas, je n’y aspire pas. À soixante-dix ans, j’ai encore des projets pour faire évoluer mon univers, mais j’en ai assez des fonctions institutionnelles et de tout ce qui s’y rapporte au sein d’un club. Je pense à l’affection toujours vivante des supporters, au groupe que nous formions, à l’Avocat, et je crois qu’si nous avions battu la Fiorentina, nous serions là à parler d’une saison globalement positive. Le football est fait de cycles ; une nouvelle histoire bianconera va bientôt commencer… »


Interrogé sur un éventuel soutien à David, il répond : « Pour un milieu de terrain comme moi, l’intégration est plus simple : au milieu, on touche mille ballons, tandis qu’en attaque, tout dépend de l’équipe. Mon intégration ? Ce groupe adorait Liam Brady, mais ses coéquipiers ne m’ont jamais fait sentir que je prenais sa place… Reviendrai-je à la Juve ? Non. Reviendrai-je dans le football ? Oui, mais autrement. »



  • Au sujet de la Coupe du monde à 48 équipes, il estime qu’« élargir la compétition est une bonne chose ; cela offre une chance à de nouvelles nations. Je ne sais pas si 48 est le bon chiffre, mais il fallait agir pour des pays comme ceux d’Afrique. Le moment des hymnes, avec les équipes alignées ainsi, reste d’ailleurs très émouvant… Sur le papier, ma France est la plus forte, mais je parierais un euro sur le Portugal… »


    À propos de Maradona : « Maradona a davantage marqué les esprits que moi, et il excellait dans deux sports, le football et le basket-ball (sourire). Pour comprendre pourquoi Diego était d’un autre niveau, souvenez-vous qu’on l’a toujours perçu comme un Che Guevara : une vie hors du commun, mais, au fond, un garçon formidable. Un véritable phénomène… ».


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