Clarifions les choses : la situation n’est pas catastrophique. La qualification pour les 16es de finale est acquise, et la première place du groupe L est encore à portée. Un simple match nul suffirait pour terminer en tête. Toutefois, la marge d’erreur est désormais infime. La rencontre initialement prévue comme une simple formalité dans le New Jersey revêtira en réalité une importance cruciale, et le match nul et vierge contre le Ghana a semé le doute sur la véritable force de l’équipe de Tuchel.

Si le match nul lors du deuxième match d’un grand tournoi est devenu une fâcheuse habitude pour les Three Lions, il les expose à un scénario qu’ils auraient préféré éviter. Ce qui aurait dû être une occasion de faire tourner l’effectif se transforme donc en une nouvelle sortie où, au moins en début de rencontre, les joueurs vedettes devront être alignés.

Dès lors, quelle stratégie adopter ? L’Angleterre doit d’abord aligner une équipe aussi forte que possible. Un bon départ, une avance confortable en seconde période et des rotations judicieuses seront les bienvenus, voire nécessaires. Mais prendre des risques majeurs constituerait une grave erreur de la part de Tuchel. Voici, selon GOAL, les joueurs qui devraient être titulaires samedi soir contre le Panama…