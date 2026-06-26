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England lineup Panama GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduit par

Place à Bukayo Saka et Marcus Rashford ! Voici la composition que l’Angleterre DOIT aligner face au Panama, alors que les « Three Lions » visent la première place de leur groupe en Coupe du monde

FEATURES
Coupe du monde
Angleterre
Analysis
Panama vs Angleterre
Panama
J. Bellingham
H. Kane
M. Rashford
B. Saka
A. Gordon
N. Madueke
D. Rice
R. James

Thomas Tuchel se serait bien passé de cette situation. Après le match d’ouverture de l’Angleterre, où les « Three Lions » avaient facilement dominé la Croatie, on pensait que l’entraîneur allemand allait pouvoir faire tourner son effectif. Son adversaire le plus redoutable étant déjà derrière lui, une nouvelle victoire, cette fois face au Ghana, lui aurait assuré la première place du groupe avec un match d’avance. Au lieu de cela, il doit aligner ses meilleurs éléments après un match nul incroyablement frustrant contre les « Black Stars ».

Clarifions les choses : la situation n’est pas catastrophique. La qualification pour les 16es de finale est acquise, et la première place du groupe L est encore à portée. Un simple match nul suffirait pour terminer en tête. Toutefois, la marge d’erreur est désormais infime. La rencontre initialement prévue comme une simple formalité dans le New Jersey revêtira en réalité une importance cruciale, et le match nul et vierge contre le Ghana a semé le doute sur la véritable force de l’équipe de Tuchel.

Si le match nul lors du deuxième match d’un grand tournoi est devenu une fâcheuse habitude pour les Three Lions, il les expose à un scénario qu’ils auraient préféré éviter. Ce qui aurait dû être une occasion de faire tourner l’effectif se transforme donc en une nouvelle sortie où, au moins en début de rencontre, les joueurs vedettes devront être alignés.

Dès lors, quelle stratégie adopter ? L’Angleterre doit d’abord aligner une équipe aussi forte que possible. Un bon départ, une avance confortable en seconde période et des rotations judicieuses seront les bienvenus, voire nécessaires. Mais prendre des risques majeurs constituerait une grave erreur de la part de Tuchel. Voici, selon GOAL, les joueurs qui devraient être titulaires samedi soir contre le Panama…

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gardien : Jordan Pickford

    Fait incontestable : Jordan Pickford n’a pas encore convaincu dans ce tournoi. S’il n’a pu grand-chose sur les deux buts croates, il a paru nerveux face au Ghana. Sur une passe en profondeur mal évaluée, il est sorti de sa ligne avec hésitation ; seul le fait que Prince Adu ait initié le contact l’a préservé d’un carton rouge.

    Pour le reste, il n’a pratiquement pas été mis à l’épreuve ce jour-là. Il n’a donc pas encore eu l’occasion de prouver sa valeur. Ce n’est toutefois pas une raison pour le laisser sur le banc : Pickford restera titulaire.

    • Publicité
  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB : Reece James

    Nous y revoilà : après quelques bons matchs, Reece James suscite à nouveau des inquiétudes quant à son état physique. C’est, bien sûr, le « cycle James ». Est-il le latéral droit le plus complet d’Angleterre ? Sans aucun doute. Est-il aussi le titulaire le plus sujet aux blessures ? Tout à fait. Une situation délicate à gérer pour Tuchel, surtout en ce moment.

    Tino Livramento constituait un back-up plus qu’acceptable, mais il a quitté le stage en raison d’une blessure au mollet. Tuchel a alors préféré faire appel à un défenseur central. Résultat : l’Angleterre se retrouve un peu à court d’effectifs. L’occasion pour Djed Spence de se distinguer sur l’autre côté de la défense ? Peut-être. Pour l’instant, cependant, James sera titulaire s’il est en forme. Un gros « si », comme toujours.

  • Défenseur central : Ezri Konsa

    Ezri Konsa a été épargné par l’arbitre. Ne vous y trompez pas : Konsa aurait dû concéder un penalty contre le Ghana. Le fait qu’il ne l’ait pas fait tient du petit miracle. Il a littéralement percuté Prince Kwabena Adu dans la surface, touchant l’attaquant au genou sans même s’approcher du ballon. Carlos Queiroz a fait remarquer en plaisantant que le « VAR était parti prendre un café » et qu’il avait donc dû manquer l’incident. Blague à part, ce fut un moment d’imprudence de la part d’un défenseur habituellement plutôt posé.

    Hormis cet incident, il a réalisé une prestation globalement correcte. Konsa n’a pas encore pleinement convaincu dans ce tournoi – il a également été un peu lent à réagir sur l’un des buts de la Croatie. Ce n’est toutefois pas le moment de paniquer : un peu de confiance serait la bienvenue.

  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    Défenseur central : Marc Guehi

    C'est le premier choix vraiment important. L'expérience John Stones n'a tout simplement pas fonctionné contre la Croatie. Bien qu'il ait été indispensable à l'Angleterre lors des tournois précédents, Stones n'a pas disputé assez de matchs pour justifier sa sélection en Coupe du monde. Il a peiné tout au long de la rencontre et semble bien loin du défenseur qu'il était en 2023.

    Guehi l’a remplacé face au Ghana et a livré une prestation correcte, sans éclat. Ses passes étaient suffisamment précises, ses décisions judicieuses et son placement solide. On pourra lui reprocher un jeu de distribution trop prudent, mais il s’est montré rigoureux. C’est tout ce dont l’Angleterre a besoin… pour l’instant.

  • Djed SpenceGetty

    LB : Djed Spence

    La décision d’aligner Spence au poste d’arrière gauche lors du dernier match a surpris plus d’un observateur. Nico O’Reilly avait connu un ou deux moments d’hésitation en défense face à la Croatie, mais aucune de ses interventions défensives ne semblait à proprement parler justifier son exclusion. Pourtant, Tuchel l’a tout de même laissé sur le banc, et Spence s’est bien débrouillé. Il s’est projeté vers l’avant au bon moment et a occupé les demi-espaces de manière judicieuse.

    De quoi lui ouvrir les portes d’une nouvelle titularisation, même si cela fait dur pour O’Reilly. Reste un autre scénario : si James est absent, Spence basculerait à droite et l’Irlandais retrouverait son côté gauche. Quoi qu’il en soit, le Spur a marqué des points et se positionne comme un sérieux candidat au onze.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Declan Rice

    De retour de la zone mixte, Declan Rice boitait, un épais bandage serrant son bas de jambe après la rencontre face au Ghana. Visiblement diminué lors des dix dernières minutes, le milieu de terrain anglais traîne une nouvelle blessure, comme l’a confirmé Tuchel à l’issue du premier match des Three Lions.

    Après une saison éprouvante, le milieu de terrain est donc « amoché », mais l’Angleterre a besoin de son joueur clé. Dans un match qui prend soudain toute son importance, Rice doit être sur la pelouse.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM : Elliot Anderson

    Félicitations à l’homme aux 116 millions de livres sterling ! Jeudi après-midi, la presse a confirmé ce que les observateurs murmuraient depuis des mois : Elliot Anderson rejoindra Manchester City après la Coupe du monde. Ce transfert, amplement mérité, récompense un milieu de terrain solide et encore plein de potentiel. À l’Etihad, il disposera de tous les atouts pour réussir, notamment un effectif d’exception à ses côtés.

    D’ici là, il évoluera avec une sélection anglaise de premier plan. Anderson y joue le rôle de pivot, complément idéal de Rice et de Jude Bellingham, assurant la cohésion du milieu. Spectaculaire ? Non. Extrêmement efficace ? Absolument.

  • Jude Bellingham(C)Getty Images

    CAM : Jude Bellingham

    Il est encore trop tôt pour appuyer sur le « bouton Morgan Rogers ». Entré en jeu à la place de Bellingham en seconde période face au Ghana, l’attaquant a pu donner l’impression d’une décision sévère. Pourtant, Bellingham, capable de faire basculer une rencontre, a simplement connu des hauts et des bas durant la rencontre ; il n’en reste pas moins un élément incontournable.

    Même si sa prestation face au Ghana n’a pas été sa meilleure sortie, il n’y a donc aucune raison de remettre en cause son statut, surtout après son match référence contre la Croatie.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ailier droit : Bukayo Saka

    Passons aux changements. Tuchel avait laissé entendre que Saka pourrait être prêt pour affronter le Ghana. Sa non-présence dans le onze de départ a donc constitué une surprise. Il était d’autant plus curieux qu’il n’entre pas en jeu à la mi-temps, alors que l’Angleterre peinait à percer la défense des Black Stars. Mais cette fois, avec trois points quasiment obligatoires, le joueur d’Arsenal devrait enfin disputer son premier match complet.

  • Harry Kane England 2026Getty/GOAL

    CF : Harry Kane

    Harry Kane a manqué une belle occasion contre le Ghana. Cela ne se reproduira pas. Pas besoin d'analyse approfondie. L'argument selon lequel l'Angleterre « compterait trop sur lui » est tout aussi absurde. C'est leur meilleur joueur, et il marquera des buts. Point barre.

  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Ailier gauche : Marcus Rashford

    La sélection de Rashford semblait justifiée avant la rencontre face au Ghana. Il avait marqué contre la Croatie et avait affiché une grande vivacité en sortant du banc. Cependant, c’est Anthony Gordon qui a été aligné, principalement pour son sens du travail défensif et sa capacité à presser haut.

    Pourtant, face au Ghana, l’Angleterre aurait sans doute besoin d’un joueur plus incisif. Le débat reste ouvert : 50/50, sans véritable mauvaise réponse. Mais l’heure semble être venue pour « Rashy ». Dans un autre scénario, Rogers pourrait même être aligné, mais il occupe trop d’espaces. La balance penche donc en faveur de Rashford.

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