Pjanic : « La course au Scudetto est ouverte. La Roma et la Juve en Ligue des champions ? Ça s'annonce difficile avec Côme. Voici trois talents bosniaques à recruter »

Dans la longue interview accordée par Miralem Pjanic à la Gazzetta dello Sport, il n'est pas seulement question de la Bosnie et de l'Italie, ni uniquement de la Coupe du monde.





L'ancien milieu de terrain de la Roma et de la Juventus a également évoqué notre championnat, le parcours compliqué de ses deux anciennes équipes en Ligue des champions et la course au Scudetto, où l'Inter part favorite mais où tout reste encore possible. Enfin, compte tenu de son nouveau rôle d'agent, il a également donné trois conseils pour recruter des joueurs en Bosnie.



