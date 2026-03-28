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Miralem Pjanic RomaGetty Images
Emanuele Tramacere

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Pjanic : « La course au Scudetto est ouverte. La Roma et la Juve en Ligue des champions ? Ça s'annonce difficile avec Côme. Voici trois talents bosniaques à recruter »

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Dans la longue interview accordée par Miralem Pjanic à la Gazzetta dello Sport, il n'est pas seulement question de la Bosnie et de l'Italie, ni uniquement de la Coupe du monde.


L'ancien milieu de terrain de la Roma et de la Juventus a également évoqué notre championnat, le parcours compliqué de ses deux anciennes équipes en Ligue des champions et la course au Scudetto, où l'Inter part favorite mais où tout reste encore possible. Enfin, compte tenu de son nouveau rôle d'agent, il a également donné trois conseils pour recruter des joueurs en Bosnie.


  • GATTUSO ET L'ITALIE

    « À mon avis, vous faites toujours partie des meilleures équipes du moment. Et Rino a fait du très bon travail. La malchance, c'est d'avoir croisé la Norvège dans le groupe, une équipe qui a réalisé un parcours extraordinaire. Nous espérons que mardi, vous ressentirez la pression d'un éventuel échec : pour vous, il est inacceptable de manquer la Coupe du monde trois fois de suite. »

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  • L'ESPAGNE, FAVORITE DE LA COUPE DU MONDE

    « Ma favorite est l'Espagne, qui dispose d'une qualité exceptionnelle avec Pedri et Yamal. Elle est au-dessus de la moyenne. Je garde aussi à l'esprit le Brésil, l'Argentine et même le Portugal, qui peut aller jusqu'au bout. »

  • LUTTE POUR LE TITRE

    « Le titre ? Je pense que la course reste ouverte, même si l'Inter a pris une belle avance et peut la gérer jusqu'à la fin de la saison. »

  • « UNE LIGUE DES CHAMPIONS DIFFICILE POUR LA JUVE ET LA ROMA »

    « Au moins l'une des deux, la Juve ou la Roma, en Ligue des champions ? Ce n'est pas simple, car il y a aussi Côme qui est en pleine forme. Il est certain que ce serait essentiel pour les deux équipes de remonter à la quatrième place. Dans le football moderne, la Ligue des champions améliore tout. »

  • TROIS JOUEURS À RECRUTER

    « Qui recruter ? Vous avez vu Alajbegovic, c'est un joueur né en 2007 qui a un bel avenir devant lui. Pas seulement parce qu'il tire les penalties... Je vous signale aussi Dedic, arrière latéral du Benfica, et Bajraktarevic, ailier droit gaucher du PSV : il est né en 2005. Muharemovic, en revanche, vous le connaissez. Et moi aussi, puisqu'il s'entraînait déjà avec nous pendant mes derniers mois à la Juve. »