Pjanic : « La célébration de Dimarco ? Je ne la comprends pas. La Bosnie les attend et l'Italie va en prendre un coup. À Zenica, on va mettre le feu, ça ne sera pas une partie de plaisir pour les Italiens. »

L'Italie affrontera la Bosnie à l'extérieur, à Zenica, lors du dernier match des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Mardi, au stade Bilino Polje, à partir de 20 h 45, environ 9 000 personnes seront présentes, mais l'ambiance sera survoltée à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, non seulement en raison de l'importance de l'enjeu (le vainqueur se qualifie directement pour la Coupe du monde), mais aussi à cause de la polémique née après la victoire de l'Italie contre l'Irlande du Nord et de la célébration de Dimarco et d'autres coéquipiers filmée par les caméras de la Rai au moment du penalty décisif de la Bosnie contre le Pays de Galles.





C'est une nouvelle fois Miralem Pjanic, l'ancien milieu de terrain bosnien de la Juventus et de la Roma, qui a rappelé à quel point ce match sera intense et difficile à gérer sur le plan émotionnel pour l'Italie et pour les Italiens qui se rendront à Zenica, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.



