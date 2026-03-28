Goal.com
En direct
pjanic gfx
Emanuele Tramacere

Traduit par

Pjanic : « La célébration de Dimarco ? Je ne la comprends pas. La Bosnie les attend et l'Italie va en prendre un coup. À Zenica, on va mettre le feu, ça ne sera pas une partie de plaisir pour les Italiens. »

Italie
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine vs Italie
Bosnie Hérzégovine

L'ambiance s'échauffe à l'approche du match Bosnie-Italie, et l'ancien milieu de terrain de la Juve et de la Roma a expliqué pourquoi.

L'Italie affrontera la Bosnie à l'extérieur, à Zenica, lors du dernier match des barrages de qualification pour la Coupe du monde 2026. Mardi, au stade Bilino Polje, à partir de 20 h 45, environ 9 000 personnes seront présentes, mais l'ambiance sera survoltée à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, non seulement en raison de l'importance de l'enjeu (le vainqueur se qualifie directement pour la Coupe du monde), mais aussi à cause de la polémique née après la victoire de l'Italie contre l'Irlande du Nord et de la célébration de Dimarco et d'autres coéquipiers filmée par les caméras de la Rai au moment du penalty décisif de la Bosnie contre le Pays de Galles.


C'est une nouvelle fois Miralem Pjanic, l'ancien milieu de terrain bosnien de la Juventus et de la Roma, qui a rappelé à quel point ce match sera intense et difficile à gérer sur le plan émotionnel pour l'Italie et pour les Italiens qui se rendront à Zenica, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport.


  • TOUTE LA BOSNIE S'ARRÊTERA POUR QUELQUES HEURES

    « Ça ne me surprend pas, disons que c'est le match que j'espérais voir. La Bosnie est ma patrie, bien sûr, mais l’Italie occupe une place dans mon cœur comme si c’était mon pays d’adoption. Nous rêvons d’aller à la Coupe du monde, vous aussi. Voyons comment ça va se passer. Pour nous, c’est un événement historique. La Bosnie s’arrêtera pendant quelques heures : trois millions de personnes pour soutenir notre équipe. Ce sera une ambiance de folie jamais vue au stade. Vous serez stupéfaits par notre passion. »

    • Publicité

  • « ON VA METTRE LE FEU, ÇA NE VA PAS ÊTRE AGRÉABLE POUR LES ITALIENS »

    « À Zenica, on va mettre le feu. Ça ne sera pas une partie de plaisir pour les Italiens d'être là-bas, crois-moi. J'ai vu des joueurs motivés et sûrs d'eux. Pendant quatre-vingt-dix minutes, voire plus, ce ne sera pas simplement un match de foot : ce sera une véritable bataille sportive. »

  • « LA JOIE DES AZZURRI ? NOUS LES ACCUEILLONS À BRAS OUVERTS... »

    « La joie de Dimarco et des autres Azzurri ? Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi… La Bosnie les attend à bras ouverts… (rires, ndlr). On verra bien comment ça se terminera. L’Italie, c’est l’Italie, et nous la respectons beaucoup. Mais qui sait : ils devront savoir bien gérer le match dans une ambiance infernale. Il faudra de la personnalité pour repartir de Zenica avec une victoire. »

Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine crest
Bosnie Hérzégovine
BIH
Italie crest
Italie
ITA