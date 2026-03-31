Pisté par l’OM mais retenu par son club, ce joueur de Ligue 1 rêve toujours de signer au Vélodrome

Matthis Abline (23 ans) a connu un exercice mitigé avec le FC Nantes. Malgré ses cinq réalisations, ses performances n’ont pas totalement répondu aux attentes placées en lui. L’été dernier, le joueur avait été courtisé par plusieurs clubs, parmi lesquels l’Olympique de Marseille et le Paris FC.

Cependant, Waldemar Kita, président des Canaris, avait refusé toutes les offres, estimant Abline à 40 millions d’euros. Ce refus avait contraint le jeune attaquant à rester dans la Loire-Atlantique, une situation qui semble avoir renforcé son désir de quitter le club pour un projet plus ambitieux. Selon Foot01, la frustration vécue cette saison n’a fait qu’accentuer son envie de rejoindre l’OM et de se mesurer à de nouveaux défis en Ligue 1.