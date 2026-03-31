Après un mercato estival frustrant, Matthis Abline voit toujours Marseille comme une destination idéale pour relancer sa carrière. Alors que sa saison au FC Nantes peine à convaincre, l’attaquant pourrait devenir l’une des priorités de l’OM cet été. Entre espoirs et calculs financiers, ce dossier promet de faire parler.
Pisté par l’OM mais retenu par son club, ce joueur de Ligue 1 rêve toujours de signer au Vélodrome
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Une saison décevante à Nantes
Matthis Abline (23 ans) a connu un exercice mitigé avec le FC Nantes. Malgré ses cinq réalisations, ses performances n’ont pas totalement répondu aux attentes placées en lui. L’été dernier, le joueur avait été courtisé par plusieurs clubs, parmi lesquels l’Olympique de Marseille et le Paris FC.
Cependant, Waldemar Kita, président des Canaris, avait refusé toutes les offres, estimant Abline à 40 millions d’euros. Ce refus avait contraint le jeune attaquant à rester dans la Loire-Atlantique, une situation qui semble avoir renforcé son désir de quitter le club pour un projet plus ambitieux. Selon Foot01, la frustration vécue cette saison n’a fait qu’accentuer son envie de rejoindre l’OM et de se mesurer à de nouveaux défis en Ligue 1.
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L’OM toujours intéressé
Le club phocéen n’a pas tourné la page. Toujours d’après le média susmentionné, Marseille pourrait formuler une offre autour de 20 millions d’euros, soit un montant plus réaliste et correspondant à la valeur actuelle d’Abline. Cette approche permettrait de convaincre le FC Nantes, surtout si le club nantais venait à se retrouver en difficulté.
Pour Abline, un transfert à l’OM représenterait « l’étape idéale pour confirmer son potentiel ». La Maison Jaune pourrait céder à une offre raisonnable, et le joueur, de son côté, ne souhaite pas encore tenter l’aventure à l’étranger, préférant s’installer dans un club français capable de viser les premières places de Ligue 1.
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Un pari risqué mais séduisant
Pour Marseille, recruter Abline représente un double enjeu : obtenir un talent à un prix juste tout en renforçant une attaque en quête de solutions. C’est aussi une opportunité de préparer l’avenir offensif du club, alors que le mercato estival approche à grands pas.
Pour le joueur, l’opération est synonyme de relance. Après une saison mitigée, intégrer l’OM serait un tremplin pour confirmer son potentiel et s’imposer au plus haut niveau national.
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Une fenêtre ouverte mais surveillée
Ce dossier reste toutefois sensible. BlueCo et Chelsea gardent un œil attentif sur les jeunes talents nantais, dont Abline et Tylel Tati. La concurrence sur le marché pourrait compliquer la donne, mais pour l’instant, l’intérêt marseillais est réel et la décision devra être prise rapidement.
L’été s’annonce donc mouvementé pour Matthis Abline, entre ambitions personnelles, contraintes financières et opportunités à saisir.