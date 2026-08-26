Interrogé précisément sur le Withdean et sur les difficultés à en faire un véritable stade de football, McGhee a ajouté : « Ce qu’on a fait, c’est qu’on en a fait une arme. Les autres équipes arrivaient, jetaient un regard au-delà de cette crête en entrant dans le stade et se disaient : “Mais c’est quoi, ça ?” On ne voyait même pas où se trouvait le terrain au milieu de la piste d’athlétisme !

« Mais nous avions un groupe de joueurs absolument humbles, qui étaient prêts au combat, et qui n’avaient vraiment aucun problème à jouer au Withdean, et qui comprenaient pourquoi c’était une arme pour nous.

« C’était un endroit bizarre. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais le dire quand même. La tribune principale derrière les bancs de touche était la même que celle utilisée pour le British Open de golf. Chaque année, à la fin de la saison, ils venaient, la démontaient et l’emmenaient à l’Open, et c’était cette grande tribune qu’on voyait derrière le 18e green, là où l’Open se jouait.

« Ensuite, ils la ramenaient pour le début de la saison et, en conséquence, pendant très, très longtemps, nous ne pouvions pas disputer de matches de pré-saison à domicile, parce qu’il n’y avait pas de tribune. C’était dingue.

« Puis ils ont réussi à racheter la tribune à la personne ou à l’entité qui en était propriétaire, et donc elle n’est plus partie pendant les années suivantes. Jusqu’au moment où ils ont déménagé à l’AmEx, ils ont pu organiser des matches de pré-saison. Des choses comme ça, c’était vraiment dingue.

« Mais les infrastructures à l’intérieur de ce petit stade, c’étaient des Portakabins, mais de bons Portakabins : ils étaient bien équipés, avec des salles de bains, des douches, des vestiaires et des bureaux, et ils remplissaient leur rôle. Donc, ce n’était pas un taudis, et ce n’était pas non plus dépourvu d’un minimum d’équipements. Nous en avons donc tiré le meilleur parti. »