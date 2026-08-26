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Piste d’athlétisme et tribune partagée avec The Open ! La vie de Brighton avant l’Amex, alors que Mark McGhee explique pourquoi le controversé Withdean Stadium « n’était pas un taudis »
Partage de stade et stade d’athlétisme : l’inconfort à domicile de Brighton
Contraint de quitter le Goldstone Ground en 1997, Brighton est brièvement devenu locataire du Priestfield Stadium de Gillingham, une enceinte située à quelque 70 miles, soit environ 113 km. Ce partage était clairement loin d’être idéal et les Seagulls ont trouvé une sorte de nouveau foyer en 1999 en revenant dans l’East Sussex.
Ils se sont installés au Withdean, malgré les protestations de nombreuses parties, et y ont passé 12 ans à jouer au football professionnel dans un cadre conçu à l’origine pour les compétitions d’athlétisme, avec le médaillé d’or olympique Steve Ovett qui avait auparavant utilisé la piste de course.
McGhee, qui a hérité des rênes de Brighton en octobre 2003, faisait partie de ceux chargés de tirer le meilleur d’une situation difficile. L’Écossais, qui a porté les couleurs d’Aberdeen, de Newcastle et du Celtic durant sa carrière de joueur, a su composer avec les défis qui se présentaient à lui.
Brighton évoluait alors en troisième division, après avoir flirté avec la perspective terrifiante de disparaître quelques années plus tôt, mais le club est parvenu à atteindre le Championship au Withdean avant de reculer brièvement ensuite.
- Getty
À quoi ressemblait Brighton en tant que club au début du XXIe siècle
Invité à expliquer ce qu’était Brighton comme club au début de son mandat, avec un contraste saisissant à constater en 2026, McGhee, qui a vu l’ouverture de la galerie « Brighton & Hove Albion: Stand or Fall » alors que les 125 ans d’histoire du club sont célébrés, a déclaré à GOAL : « Je pense qu’à l’époque, ils luttaient encore pour leur survie, ils étaient de retour au Withdean, ils se battaient et dépensaient des fortunes en enquêtes publiques pour tenter d’obtenir le permis de construire pour un nouveau stade. Chaque centime gagné sur le terrain, ce qui n’était pas énorme avec une capacité de 6 000 places, et grâce aux transferts, ce qui représentait en réalité pas mal d’argent avec les ventes de joueurs, passait dans les enquêtes publiques.
« Donc, l’affluence moyenne était de 5 500 ou 6 000 personnes, et nous jouions contre des équipes comme Leeds, West Ham, Wolves et toutes celles-là en Championship. C’était donc évidemment extrêmement différent de ce que l’on voit aujourd’hui. »
Tribune ouverte : à quoi ressemblait la vie au Withdean Stadium
Interrogé précisément sur le Withdean et sur les difficultés à en faire un véritable stade de football, McGhee a ajouté : « Ce qu’on a fait, c’est qu’on en a fait une arme. Les autres équipes arrivaient, jetaient un regard au-delà de cette crête en entrant dans le stade et se disaient : “Mais c’est quoi, ça ?” On ne voyait même pas où se trouvait le terrain au milieu de la piste d’athlétisme !
« Mais nous avions un groupe de joueurs absolument humbles, qui étaient prêts au combat, et qui n’avaient vraiment aucun problème à jouer au Withdean, et qui comprenaient pourquoi c’était une arme pour nous.
« C’était un endroit bizarre. Je ne sais pas si vous le savez, mais je vais le dire quand même. La tribune principale derrière les bancs de touche était la même que celle utilisée pour le British Open de golf. Chaque année, à la fin de la saison, ils venaient, la démontaient et l’emmenaient à l’Open, et c’était cette grande tribune qu’on voyait derrière le 18e green, là où l’Open se jouait.
« Ensuite, ils la ramenaient pour le début de la saison et, en conséquence, pendant très, très longtemps, nous ne pouvions pas disputer de matches de pré-saison à domicile, parce qu’il n’y avait pas de tribune. C’était dingue.
« Puis ils ont réussi à racheter la tribune à la personne ou à l’entité qui en était propriétaire, et donc elle n’est plus partie pendant les années suivantes. Jusqu’au moment où ils ont déménagé à l’AmEx, ils ont pu organiser des matches de pré-saison. Des choses comme ça, c’était vraiment dingue.
« Mais les infrastructures à l’intérieur de ce petit stade, c’étaient des Portakabins, mais de bons Portakabins : ils étaient bien équipés, avec des salles de bains, des douches, des vestiaires et des bureaux, et ils remplissaient leur rôle. Donc, ce n’était pas un taudis, et ce n’était pas non plus dépourvu d’un minimum d’équipements. Nous en avons donc tiré le meilleur parti. »
- Michael Cheetham
La galerie de Brighton inaugurée alors que Brighton s’envole vers l’Europe
Une nouvelle galerie permanente retraçant les 125 ans d’histoire des Seagulls a ouvert au Brighton Museum & Art Gallery le 15 août. Cette exposition interactive rassemble des objets emblématiques, des souvenirs précieux, des archives, des films et des récits personnels pour raconter l’histoire de l’un des clubs les plus résilients du football anglais. Les visiteurs découvriront les triomphes, les revers et les moments marquants qui ont façonné Brighton & Hove Albion et sa place au cœur de la ville depuis plus d’un siècle.
S’il y a eu des périodes difficiles par le passé, le présent et l’avenir s’annoncent particulièrement radieux sur la côte sud. Fabian Hurzeler a ramené le club sur la scène continentale, avec une participation à la Conference League 2026-2027, tandis que l’espoir demeure de voir un premier grand trophée arriver dans un avenir pas si lointain.
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