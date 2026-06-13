Vingt ans après le triomphe de la Nazionale à la Coupe du monde 2006, Andrea Pirlo se confie à SportWeek. Après avoir retracé les temps forts de cette victoire historique du football italien, il se projette dans le présent.





La recette pour relancer le football italien ?

«J’espère qu’on pourra repartir sur la base d’un projet et de quelques réformes. Nous devons favoriser nos joueurs. Si auparavant, il y avait une incitation à recruter des étrangers, il faut désormais le faire pour les Italiens.





À propos des footballeurs d’aujourd’hui :

« Nous ne sommes plus présents à la Coupe du monde parce que nous misons trop sur la force physique et la vitesse. Il faut revenir à l’essentiel : contrôler le ballon, le transmettre avec précision, travailler la technique et, sur le terrain, lever la tête pour jouer vers l’avant. »



