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Cristiano Ronaldo / Andrea PirloGetty
Gianluca Minchiotti

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Pirlo : « En tant qu’entraîneur de la Juve, j’ai atteint mes objectifs. Ensuite, j’ai pris une année sabbatique ; je sais pourquoi, mais je préfère ne pas l’évoquer. »

Juventus FC
Serie A
A. Pirlo

Le champion du monde 2006 évoque sa carrière d'entraîneur

Vingt ans après le triomphe de la Nazionale à la Coupe du monde 2006, Andrea Pirlo se confie à SportWeek. Après avoir retracé les temps forts de cette victoire historique du football italien, il se projette dans le présent.


La recette pour relancer le football italien ?

«J’espère qu’on pourra repartir sur la base d’un projet et de quelques réformes. Nous devons favoriser nos joueurs. Si auparavant, il y avait une incitation à recruter des étrangers, il faut désormais le faire pour les Italiens.


À propos des footballeurs d’aujourd’hui :

« Nous ne sommes plus présents à la Coupe du monde parce que nous misons trop sur la force physique et la vitesse. Il faut revenir à l’essentiel : contrôler le ballon, le transmettre avec précision, travailler la technique et, sur le terrain, lever la tête pour jouer vers l’avant. »


  • Interrogé sur son avenir, l’entraîneur se dit prêt à revenir en Europe tout en se sentant à l’aise aux Émirats.

    «J’ai toujours rempli les objectifs des clubs. À la Juventus, on m’avait demandé de me qualifier pour la Ligue des champions, c’est fait, et j’ai aussi remporté la Coupe d’Italie et la Supercoupe. Je suis ensuite resté un an sans club, une situation que je peine encore à expliquer. En Turquie, à Karagumruk, j’ai mené le club à la 7e place, un record. À la Sampdoria, j’ai atteint les barrages de Serie B comme demandé, puis j’ai été limogé après seulement trois matchs la saison suivante. Enfin, cette année, le FC United m’a confié une mission : la montée en D1, et je l’ai accomplie. »



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