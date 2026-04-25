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Lindsey Heaps Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Pionnière pour les joueuses de la sélection américaine en Europe, Lindsey Horan pourrait offrir un sacre historique en Ligue des champions avant de retrouver la NWSL sous le maillot de l’OL

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Lindsey Heaps a accompli des exploits incroyables tout au long de sa carrière. Avec l’équipe nationale féminine des États-Unis, elle a remporté la Coupe du monde, et elle a décroché 12 autres titres majeurs en club, dont la Ligue des champions. Mais c’est sans doute son rôle de pionnière pour le football féminin américain, à plus d’un titre, qui a eu le plus grand impact sur ce sport.

À 18 ans, Heaps prend une décision alors inédite : elle renonce à l’université pour passer professionnelle immédiatement, devenant la première Américaine à franchir ce pas. Il faudra attendre cinq ans pour qu’une autre joueuse, Mallory Swanson, suive cette voie et sollicite même les conseils de Heaps. Aujourd’hui, ce parcours est devenu si courant qu’il ne surprend plus personne.

Non contente de passer pro à 18 ans, Heaps a aussi quitté les États-Unis pour tenter l’aventure, multipliant les risques. À l’époque, aucune joueuse de l’équipe nationale américaine ne s’expatriait. Seule Ali Krieger avait disputé une Coupe du monde en évoluant à l’étranger, en 2011. Il a fallu attendre douze ans pour qu’une autre la suive.

Cette joueuse, c’était bien sûr Heaps : le pari qu’elle a pris il y a une quinzaine d’années en rejoignant le Paris Saint-Germain, alors qu’elle était encore adolescente, sans parler un mot de français, s’est révélé payant. Les portes qu’elle a ouvertes à ses compatriotes sont nombreuses. Alors que son retour aux États-Unis se profile, un nouveau triomphe en Ligue des champions lui offrirait une sortie européenne en apothéose et lui permettrait de devenir la première Américaine à remporter la compétition à deux reprises.

  • Lindsey Heaps PSG Women 2014-15Getty Images

    Une autre époque

    En début de carrière, Heaps a observé une situation très différente pour les joueuses de l’équipe nationale américaine évoluant à l’étranger. Lors de la création de la NWSL en 2012, U.S. Soccer subventionnait le salaire d’une vingtaine de joueuses de l’équipe nationale américaine évoluant dans ce championnat. Il n’était donc pas surprenant que les effectifs des Coupes du monde 2015 et 2019, toutes deux remportées par les États-Unis, soient exclusivement composés de joueuses de la NWSL.

    Par ailleurs, l’équipe nationale organisait des stages en dehors des périodes FIFA, sans obligation pour les clubs étrangers de libérer leurs joueuses. Interrogée par The Athletic, la double championne du monde Kelley O’Hara a reconnu : « Cela a permis à beaucoup d’entre nous de rester aux États-Unis. »

    La Fédération américaine voulait à tout prix voir la NWSL réussir : c’était la troisième tentative de lancer un championnat professionnel féminin, après les échecs de la WUSA en 2003 et de la WPS en 2012. Maintenir les stars nationales dans le circuit domestique apparaissait comme un gage de pérennité. Au fil du temps, évoluer en NWSL est devenu presque incontournable pour espérer intégrer la sélection nationale.

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  • Lindsey Heaps Portland Thorns 2021Getty Images

    Sur le terrain, une seule devise : l’efficacité avant tout.

    Heaps a passé quatre ans au PSG, où elle s’est imposée comme une joueuse de haut niveau, inscrivant 54 buts en 76 apparitions. Elle a pu s’inspirer des talents d’élite de son équipe, a affronté régulièrement un rival de premier plan, l’OL, et a découvert la Ligue des champions, où elle a pu se mesurer à d’autres grandes équipes et joueuses mondiales.

    Pourtant, lorsqu’en 2015 la sélectionneuse de l’équipe nationale américaine, Jill Ellis, compose son groupe pour la Coupe du monde, Heaps est absente de la liste. Elle n’est alors pas vraiment dans le coup, n’ayant disputé que deux matches internationaux en 2013 après une première sélection sous l’ère de Tom Sermanni, puis aucun en 2014.

    Après un entretien avec Ellis, Heaps rentre aux États-Unis en 2016 pour s’engager avec les Portland Thorns, un transfert décisif qui lui ouvre les portes de l’équipe olympique en 2016. « À l’époque, il fallait en quelque sorte être aux États-Unis », explique-t-elle, soulignant l’importance de la proximité géographique pour intégrer la sélection nationale.

  • Lindsey Heaps USWNT 2024Getty Images

    S’imposer

    À partir de ce moment, Heaps est devenue un pilier de l’équipe. En 2016, elle a disputé 24 matchs avec l’équipe nationale américaine alors qu’elle n’avait que six sélections à son actif en début d’année. Elle a ensuite joué un rôle clé dans la victoire à la Coupe du monde 2019, bouclant ainsi la boucle en France, avant de fêter son 100e match international en 2021.

    Si son retour aux États-Unis a été décisif, les quatre années passées en France lui ont permis d’étoffer son jeu au point de s’imposer comme titulaire dans l’une des meilleures sélections nationales.

    Sa place au sein de l’équipe nationale américaine étant désormais bien assurée et un nouvel accord collectif entre U.S. Soccer et l’Association des joueuses de l’équipe nationale américaine devant mettre fin à la pratique qui voyait la fédération prendre en charge les salaires des joueuses de l’équipe nationale versés par la NWSL, l’opportunité de retourner en Europe s’est présentée – et Heaps, toujours désireuse de progresser, l’a saisie.

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2023-24Getty Images

    De retour de l’autre côté de l’Atlantique, le ballon rond reprend ses droits.

    En janvier 2022, après avoir raflé tous les titres possibles avec Portland, Heaps a rejoint Lyon dans le cadre d’un prêt, finalement transformé en transfert définitif. « Quand on a beaucoup joué en NWSL, comme ce fut mon cas, on cherche naturellement un nouveau défi », expliquait-elle l’an dernier, évoquant son retour en Europe après quatre saisons aux États-Unis.

    À l’époque, elle était l’unique Américaine évoluant en Europe, ce qui ne l’empêcha pas d’être sélectionnée pour la Coupe du monde féminine 2023, devenant ainsi la deuxième joueuse de l’histoire à représenter les États-Unis dans cette compétition tout en étant basée à l’étranger. Son appel fut également motivé par la blessure de Catarina Macario, qui, neuf ans plus tôt, avait suivi la même voie en renonçant à l’université pour s’engager professionnellement à Lyon.

    Un an plus tard, Emily Fox (Arsenal) et Korbin Shrader – alors au PSG, aujourd’hui à Lyon – ont rejoint Heaps, portant à trois le nombre de joueuses basées à l’étranger dans la sélection olympique 2024, future championne olympique.

    La dernière liste d’Emma Hayes, qui a affronté le Japon en trois matchs début septembre, comptait sept joueuses basées hors de la NWSL. Parmi elles, la gardienne Phallon Tullis-Joyce illustre parfaitement cette tendance : elle a reçu sa première sélection alors qu’elle jouait à l’étranger, preuve d’une évolution notable. Une avancée qui n’aurait peut-être pas vu le jour si Heaps n’avait pas ouvert la voie, démontrant l’intérêt de s’expatrier et l’apport des joueuses américaines dans les clubs européens.

  • Lindsey Heaps USWNT 2026Getty Images

    Mesures décisives

    Shrader, qui évolue désormais aux côtés de Heaps à Lyon, fait elle aussi partie de celles qui ont franchi l’Atlantique pour suivre cette voie. La milieu de terrain a renoncé à ses deux dernières années d’université pour signer au PSG en janvier 2023, avant d’être sélectionnée pour la première fois en équipe nationale américaine en novembre de la même année. Cette semaine, en évoquant sa coéquipière, Shrader a confié qu’elle suivait déjà l’itinéraire de Heaps depuis ses débuts, se disant : « Oh, peut-être qu’un jour je ferai la même chose. » Un aveu qui souligne l’influence de la vétérane.

    « Elle a déjà une carrière incroyable, et elle continue d’écrire une carrière incroyable. Je pense que son arrivée ici et le talent qu’elle possède ont tout simplement ouvert beaucoup de portes », ajoute Shrader. « Jouer à ses côtés est un vrai privilège. Apprendre d’une telle joueuse, observer son travail au quotidien et bénéficier de ses conseils est incroyable. C’est aussi le genre de personne qui n’hésite pas à nous donner des conseils, à aider toutes les nouvelles recrues, les nouvelles joueuses et les plus jeunes. »

    En 2017, quand Swanson a choisi de devenir professionnelle plutôt que de poursuivre ses études universitaires, elle a sollicité Heaps. « Je lui ai demandé comment s’était passée son expérience au PSG et elle m’a répondu avec franchise », explique-t-elle. « Elle m’a dit : “Je suis là pour t’aider, quelle que soit ta décision”, sans rien imposer. »

    Au fil de ses expériences en club et en sélection, Heaps a naturellement endossé un rôle de leader, au point d’être aujourd’hui capitaine de l’équipe nationale américaine. « On ressent constamment son leadership et son talent », conclut Shrader.

  • Lindsey Heaps Catarina Macario Lyon UWCL trophy 2021-22Getty Images

    Les Bleus concluent leur préparation sur une note positive

    Lyon entend bien s’appuyer sur les qualités de Heaps alors que la saison touche à sa fin. Ce sera un moment chargé en émotions pour la joueuse de 31 ans. Shrader explique en effet qu’il y a eu « beaucoup de larmes » au sein de l’équipe lorsqu’il a été annoncé que Heaps allait quitter le club à la fin de la saison pour signer avec le Denver Summit, la toute nouvelle équipe de la NWSL. Mais l’objectif est clairement de terminer en beauté, avec un trophée déjà en poche et trois autres encore à portée de main.

    De tous les trophées, la Ligue des champions serait le plus prestigieux et le plus symbolique pour Heaps. Cette compétition attire de nombreuses Américaines et demeure la plus difficile à remporter. Heaps fait partie des sept joueuses de l’équipe nationale américaine à avoir soulevé le trophée en 2022, mais aucune n’a encore réussi à le conquérir à deux reprises.

    La demi-finale contre Arsenal, dont l’aller est programmé dimanche à l’Emirates Stadium, revêt plusieurs enjeux. Heaps avoue soutenir les Gunners, mais l’affiche est surtout l’occasion d’une revanche après la demi-finale 2023 : Lyon avait alors dominé l’aller 2-1 à Londres avant de s’effondrer 1-4 au retour. Les Gunners avaient ensuite battu le Barça en finale pour s’adjuger le trophée.

    « Cela fait un moment que nous n’avons pas soulevé ce trophée de la Ligue des champions. Je sais que nous ressentons toutes cela et nous savons ce qui s’est passé l’année dernière », a déclaré Heaps cette semaine, lors de The Captain, sa nouvelle série de podcasts avec son ancienne coéquipière de l’équipe nationale américaine Sam Mewis. « Je pense qu’il reste encore un peu de cela dans nos cœurs. Nous ne voulons pas que cela se reproduise.

    « C’est le summum pour un club de remporter ce trophée. Cela signifie énormément », a-t-elle ajouté. Y parvenir à nouveau, lors de ce qui sera probablement sa dernière saison dans cette compétition, ressemblerait à une fin de conte de fées.

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