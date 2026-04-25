À 18 ans, Heaps prend une décision alors inédite : elle renonce à l’université pour passer professionnelle immédiatement, devenant la première Américaine à franchir ce pas. Il faudra attendre cinq ans pour qu’une autre joueuse, Mallory Swanson, suive cette voie et sollicite même les conseils de Heaps. Aujourd’hui, ce parcours est devenu si courant qu’il ne surprend plus personne.

Non contente de passer pro à 18 ans, Heaps a aussi quitté les États-Unis pour tenter l’aventure, multipliant les risques. À l’époque, aucune joueuse de l’équipe nationale américaine ne s’expatriait. Seule Ali Krieger avait disputé une Coupe du monde en évoluant à l’étranger, en 2011. Il a fallu attendre douze ans pour qu’une autre la suive.

Cette joueuse, c’était bien sûr Heaps : le pari qu’elle a pris il y a une quinzaine d’années en rejoignant le Paris Saint-Germain, alors qu’elle était encore adolescente, sans parler un mot de français, s’est révélé payant. Les portes qu’elle a ouvertes à ses compatriotes sont nombreuses. Alors que son retour aux États-Unis se profile, un nouveau triomphe en Ligue des champions lui offrirait une sortie européenne en apothéose et lui permettrait de devenir la première Américaine à remporter la compétition à deux reprises.