« La Juve compte beaucoup de joueurs de couloir, même si Yildiz et Conceicao sont absents, et je pense que l’association Kolo Muani-Woltemade a du sens. Luciano a bien lu le match. Ses changements lui ont donné raison et ont été payants.

De ce que je vois, Kolo Muani est un joueur qui se donne beaucoup et qui travaille beaucoup. Peut-être qu’il lui manque le geste décisif. Je n’aime pas la mise au vert. Dans les moments difficiles, quand on reste enfermé comme ça toute la journée, on ne pense qu’à ça. À mon avis, il faut travailler avec qualité, et quand les choses ne vont pas bien, la mise au vert ne peut pas être la seule solution.

Je ne crois pas que la Juve ait gagné aujourd’hui parce qu’elle s’est mise au vert. En seconde période, le match a été équilibré, puis un superbe but d’Alajbegovic a changé le cours du match. »