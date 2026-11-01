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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Pioli : « Moreira comme Leao ? Lui et Rabiot ont une sacrée puissance dans les jambes. Avec son onze de départ, l’AC Milan est une équipe vraiment forte. À la Fiorentina, j’ai placé la barre trop haut. Entraîner me manque. »

S. Pioli
Milan AC
Italie
Fiorentina
Inter
Juventus FC
SSC Naples

L’ancien entraîneur de l’AC Milan, de Fiorenitna, entre autres, Stefano Pioli, était présent sur Sky Sport, dans l’émission Sky Calcio Club, pour parler de ses expériences passées, de son envie de retrouver un banc et du championnat actuel.

Du souvenir du Scudetto remporté avec l’AC Milan à celui d’Amorim, des nouveautés de Fabregas à la victoire de la Juventus contre Napoli et aux raisons de son dernier échec avec la Fiorentina, voici ses propos : « J’ai été tout près de devenir sélectionneur de l’équipe d’Italie, il n’y a pas si longtemps. »

  • LA VICTOIRE DE LA JUVENTUS FACE À NAPOLI

    « La Juve compte beaucoup de joueurs de couloir, même si Yildiz et Conceicao sont absents, et je pense que l’association Kolo Muani-Woltemade a du sens. Luciano a bien lu le match. Ses changements lui ont donné raison et ont été payants.

    De ce que je vois, Kolo Muani est un joueur qui se donne beaucoup et qui travaille beaucoup. Peut-être qu’il lui manque le geste décisif. Je n’aime pas la mise au vert. Dans les moments difficiles, quand on reste enfermé comme ça toute la journée, on ne pense qu’à ça. À mon avis, il faut travailler avec qualité, et quand les choses ne vont pas bien, la mise au vert ne peut pas être la seule solution.

    Je ne crois pas que la Juve ait gagné aujourd’hui parce qu’elle s’est mise au vert. En seconde période, le match a été équilibré, puis un superbe but d’Alajbegovic a changé le cours du match. »

  • Le flop à Florence

    « En ce moment, entraîner me manque. Après mon expérience à Florence... je tenais vraiment à y réussir, mais cela s'est mal passé, j'ai eu besoin de prendre du recul. J'ai eu des propositions venues de l'étranger, mais je ne les ai pas prises en considération.

    Je crois avoir eu tort de placer la barre trop haut dans un environnement aussi chaleureux et passionné. J'ai mis l'équipe sous pression alors que ce n'était pas nécessaire.

    Certains résultats auraient pu être différents au vu de nos prestations, mais les pressions que nous avons subies ne nous ont pas permis de nous exprimer.

    Aujourd'hui, le recrutement a certainement été de qualité. Des joueurs talentueux et à fort potentiel ont été recrutés. Il faut de la patience, mais en Italie, et surtout à Florence, elle n'est pas toujours au rendez-vous. »

  • FABREGAS ET GASPERINI

    « Côme a placé la figure de l’entraîneur, celle de Cesc, au centre. J’ai vu des choses intéressantes. Il a choisi des joueurs adaptés, qui savent tous occuper le terrain, se démarquer et se déplacer.

    C’est la première année qu’ils disputent des compétitions de coupe et ils en tirent de grandes satisfactions. Ils poursuivent leur chemin avec beaucoup de qualité et de conviction. C’est un très bel environnement.

    Chaque entraîneur a sa façon de jouer. Gasperini et Fabregas sont différents, mais tous deux proposent un football spectaculaire et offensif. Il y a des mentalités différentes et des façons différentes d’aborder le match. Il y a beaucoup de façons d’obtenir un résultat positif. »

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  • LE TITRE DE CHAMPION D’ITALIE AVEC L’AC MILAN

    «Je pense que le talent d’un entraîneur, c’est de s’adapter aux caractéristiques de ses joueurs. Dans cette équipe-là, j’avais des joueurs que je mettais en difficulté si je les faisais défendre bas.

    Tout dépend de l’intensité et de l’énergie avec lesquelles tu presses vers l’avant. Soit tu restes bas, soit tu restes haut, mais si tu veux jouer haut, il faut le faire avec beaucoup d’intensité. L’année du Scudetto, Rafa a été dévastateur. Quand on gagne, quelque chose de particulier se crée au sein du groupe de travail. Après le Scudetto, ni moi, ni Paolo (Maldini, NDLR), ni Ricky (Massara, NDLR) n’avons été à la hauteur, mais lui non plus. Rafa ne peut pas suivre un latéral jusqu’au bout. Il peut le faire, mais il ne le fait pas. »

  • MOREIRA, RABIOT ET L’AC MILAN D’AMORIM

    « Moreira comme Leao ? Je l’ai aussi vu contre Sassuolo et il m’a impressionné. Rabiot et lui ont tous les deux de sacrées jambes. Le Milan a fait un très bon match, Maignan a réalisé un superbe arrêt… Mais avec son onze de départ, c’est vraiment une équipe forte. Quand Amorim a effectué quelques changements de plus, elle a eu davantage de mal.

    Il lui a fallu un peu de temps pour en arriver là, car certains joueurs sont probablement arrivés avec des problèmes, et il faut du temps pour trouver le rythme et la condition physique. Les résultats commencent à se voir.

    Modric aussi a encore de bonnes jambes. Goncalo Ramos abat un gros travail pour l’équipe, c’est un très bon joueur. »