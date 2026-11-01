L’ancien entraîneur de l’AC Milan, de Fiorenitna, entre autres, Stefano Pioli, était présent sur Sky Sport, dans l’émission Sky Calcio Club, pour parler de ses expériences passées, de son envie de retrouver un banc et du championnat actuel.
Du souvenir du Scudetto remporté avec l’AC Milan à celui d’Amorim, des nouveautés de Fabregas à la victoire de la Juventus contre Napoli et aux raisons de son dernier échec avec la Fiorentina, voici ses propos : « J’ai été tout près de devenir sélectionneur de l’équipe d’Italie, il n’y a pas si longtemps. »