« La Juventus compte beaucoup de joueurs de couloir, Yildiz et Conceicao sont absents, et je pense que le duo Kolo Muani-Woltemade a du sens. Je crois que Luciano a bien su lire le match. Ses changements lui ont donné raison et ont été récompensés.

De ce que je vois, Kolo Muani est un joueur qui s’investit et travaille beaucoup, mais il lui manque peut-être le geste décisif. Je n’aime pas les mises au vert. Dans les moments difficiles, quand on reste ainsi enfermés toute la journée, on ne pense qu’à ça. À mon avis, il faut travailler avec qualité, et quand les choses ne vont pas bien, la mise au vert ne peut pas être la seule solution.

Je ne pense pas que la Juventus ait gagné aujourd’hui parce qu’elle s’est mise au vert. La seconde période a été équilibrée, puis un superbe but d’Alajbegovic a changé le match. »