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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Pioli : « Moreira comme Leao ? Lui et Rabiot ont une grosse puissance dans les jambes. Avec son onze de départ, l’AC Milan est une équipe vraiment forte. À la Fiorentina, j’ai placé la barre trop haut. Entraîner me manque. »

Milan AC
S. Pioli
Italie
Fiorentina
Inter
Juventus FC
SSC Naples

L’entraîneur, invité de Sky Calcio Club

L'ancien entraîneur de l'AC Milan, de Fiorenitna et d'autres clubs, Stefano Pioli, était présent sur Sky Sport dans l'émission Sky Calcio Club pour évoquer ses expériences passées, son envie de retrouver un banc et le championnat actuel.

Du souvenir du Scudetto remporté avec l'AC Milan à celui d'Amorim, des nouveautés concernant Fabregas à la victoire de la Juventus face au Napoli et aux raisons de son dernier échec avec la Fiorentina, voici ses propos : « J'ai été tout près de prendre les rênes de l'équipe d'Italie, il n'y a pas si longtemps. »

  • LA VICTOIRE DE LA JUVENTUS FACE À NAPOLI

    « La Juventus compte beaucoup de joueurs de couloir, Yildiz et Conceicao sont absents, et je pense que le duo Kolo Muani-Woltemade a du sens. Je crois que Luciano a bien su lire le match. Ses changements lui ont donné raison et ont été récompensés.

    De ce que je vois, Kolo Muani est un joueur qui s’investit et travaille beaucoup, mais il lui manque peut-être le geste décisif. Je n’aime pas les mises au vert. Dans les moments difficiles, quand on reste ainsi enfermés toute la journée, on ne pense qu’à ça. À mon avis, il faut travailler avec qualité, et quand les choses ne vont pas bien, la mise au vert ne peut pas être la seule solution.

    Je ne pense pas que la Juventus ait gagné aujourd’hui parce qu’elle s’est mise au vert. La seconde période a été équilibrée, puis un superbe but d’Alajbegovic a changé le match. »

  • Le flop à Florence

    « En ce moment, entraîner me manque. Après mon expérience à Florence... j'avais vraiment à cœur d'y réussir, mais ça s'est mal passé, j'ai eu besoin de couper. J'ai reçu des propositions de l'étranger, mais je ne les ai pas prises en considération.

    Je crois avoir eu tort d'avoir placé la barre trop haut dans un environnement aussi chaleureux et passionné. J'ai mis l'équipe sous pression alors que ce n'était pas nécessaire.

    Certains résultats auraient pu être différents au vu de nos prestations, mais les pressions que nous avons subies ne nous ont pas permis de nous exprimer.

    Aujourd'hui, le recrutement a assurément été de qualité : des joueurs talentueux et prometteurs ont été recrutés. Il faut de la patience, mais en Italie, et surtout à Florence, cette patience n'est pas toujours présente. »

  • FABREGAS ET GASPERINI

    « Le Como a placé l’entraîneur au centre, et notamment Cesc. J’ai vu des choses intéressantes. Il a choisi des joueurs adaptés à son jeu, qui savent tous se placer sur le terrain, se démarquer et se déplacer.

    C’est la première année qu’ils disputent les coupes, et ils connaissent de grandes satisfactions. Ils poursuivent leur chemin avec beaucoup de qualité et de conviction. C’est un très bel environnement.

    Chaque entraîneur a sa façon de jouer. Gasperini et Fabregas sont très différents, mais tous deux proposent un football spectaculaire et offensif. Il y a des mentalités différentes et différentes manières d’aborder le match. Il y a bien des façons d’obtenir un résultat positif. »

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  • Le titre de champion d’Italie avec l’AC Milan

    « Je crois que le talent d’un entraîneur, c’est de s’adapter aux caractéristiques des joueurs. Dans cette équipe-là, j’avais des joueurs que je mettais en difficulté si je leur demandais de défendre bas.

    Tout dépend de l’intensité et de l’énergie avec lesquelles tu presses haut. Soit tu joues bas, soit tu joues haut, mais si tu veux jouer haut, tu dois le faire avec beaucoup d’intensité. L’année du titre en Serie A, Rafa a été dévastateur. Quand on gagne, il se crée quelque chose de particulier au sein du groupe de travail. Après le titre, nous n’avons pas été bons, moi, Paolo (Maldini, ndlr) et Ricky (Massara, ndlr), mais lui non plus. Rafa ne peut pas suivre un latéral jusqu’au bout. Il peut le faire, mais il ne le fait pas. »

  • MOREIRA, RABIOT ET L’AC MILAN D’AMORIM

    « Moreira comme Leao ? Je l’ai aussi vu contre Sassuolo et il m’a impressionné. Lui et Rabiot ont de sacrées jambes. L’AC Milan a livré un excellent match, Maignan a réalisé un grand arrêt… Mais avec son onze de départ, c’est une équipe vraiment forte. Quand Amorim a effectué quelques changements de plus, elle a eu davantage de mal.

    Il lui a fallu un peu de temps pour en arriver là, car certains joueurs arrivaient, probablement avec des problèmes, et il faut du temps pour trouver le rythme et la condition physique. Les résultats commencent à se voir.

    Modric a lui aussi encore de sacrées jambes. Goncalo Ramos fait un gros travail pour l’équipe, c’est un très bon joueur. »