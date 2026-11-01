L'ancien entraîneur de l'AC Milan, de Fiorenitna et d'autres clubs, Stefano Pioli, était présent sur Sky Sport dans l'émission Sky Calcio Club pour évoquer ses expériences passées, son envie de retrouver un banc et le championnat actuel.
Du souvenir du Scudetto remporté avec l'AC Milan à celui d'Amorim, des nouveautés concernant Fabregas à la victoire de la Juventus face au Napoli et aux raisons de son dernier échec avec la Fiorentina, voici ses propos : « J'ai été tout près de prendre les rênes de l'équipe d'Italie, il n'y a pas si longtemps. »