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cm grafica pioli 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Traduit par

Pioli : « Moreira comme Leao ? Lui et Rabiot ont de sacrées jambes. Avec son onze de départ, l’AC Milan est une équipe vraiment forte. À la Fiorentina, j’ai placé la barre trop haut. Entraîner me manque. »

Milan AC
S. Pioli
Italie
Fiorentina
Inter
Juventus FC
SSC Naples

L’entraîneur invité de Sky Calcio Club

L’ancien entraîneur de l’AC Milan, de Fiorenitna, entre autres, Stefano Pioli, était présent sur Sky Sport, dans l’émission Sky Calcio Club, pour parler de ses expériences passées, de son envie de retrouver un banc et du championnat actuel.

Du souvenir du Scudetto remporté avec l’AC Milan à Amorim, en passant par les nouveautés apportées par Fabregas, la victoire de la Juventus face au Napoli et les raisons de son dernier échec avec Fiorenitna, voici ce qu’il a déclaré : « J’ai été tout près de prendre les rênes de l’équipe d’Italie, il n’y a pas si longtemps. »

  • LA VICTOIRE DE LA JUVENTUS FACE À NAPOLI

    « La Juventus compte de nombreux joueurs de couloir, même si Yildiz et Conceicao sont absents, et je pense que le duo Kolo Muani-Woltemade a du sens. Je crois que Luciano a bien lu le match, ses changements lui ont donné raison et ont été payants.

    De ce que je vois, Kolo Muani est un joueur qui s’investit et travaille beaucoup, mais il lui manque peut-être le geste décisif. Je n’aime pas la mise au vert. Dans les moments difficiles, quand on reste ainsi enfermé toute la journée, on ne pense qu’à ça. À mon avis, il faut privilégier un travail de qualité et, quand les choses ne vont pas bien, la mise au vert ne peut pas être la seule solution.

    Je ne crois pas que la Juventus ait gagné aujourd’hui parce qu’elle était en mise au vert. En seconde période, le match était équilibré, puis un superbe but d’Alajbegovic a changé la donne. »

  • LE FLOP À FLORENCE

    « En ce moment, entraîner me manque. Après mon expérience à Florence… Je tenais vraiment à y réussir, mais cela s’est mal passé. J’ai eu besoin de prendre du recul. On m’a proposé quelque chose à l’étranger, mais je n’y ai pas donné suite.

    Je crois avoir eu tort de placer la barre trop haut dans un environnement aussi chaleureux et passionné. J’ai mis l’équipe sous pression alors que ce n’était pas nécessaire.

    Certains résultats auraient pu être différents au vu de nos prestations, mais les pressions que nous avons subies ne nous ont pas permis de nous exprimer.

    Il est certain qu’aujourd’hui, le recrutement a été de qualité : des joueurs de talent et d’avenir ont été recrutés. Il faut de la patience, mais en Italie, et surtout à Florence, on n’en a pas toujours. »

  • FABREGAS ET GASPERINI

    « Como a donné une place centrale à l’entraîneur, à Cesc. J’ai vu des choses intéressantes. Le club a choisi des joueurs adaptés à son jeu : ils savent tous se positionner sur le terrain, se démarquer et se déplacer.

    C’est la première année qu’ils disputent les coupes et ils en retirent de grandes satisfactions. Ils poursuivent leur chemin avec beaucoup de qualité et de conviction. Il y règne une très belle ambiance.

    Chaque entraîneur a sa façon de jouer. Gasperini et Fabregas sont différents, mais tous deux proposent un football spectaculaire et offensif. Ils ont des mentalités différentes et des façons différentes d’aborder les matches. Il y a beaucoup de façons d’obtenir un résultat positif. »

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  • LE TITRE DE CHAMPION D’ITALIE AVEC L’AC MILAN

    « Je pense que le talent d’un entraîneur, c’est de s’adapter aux caractéristiques de ses joueurs. Dans cette équipe-là, j’avais des joueurs que j’aurais mis en difficulté si je leur avais demandé de défendre bas.

    Tout dépend toujours de l’intensité et de l’énergie avec lesquelles tu presses vers l’avant. Tu peux rester bas ou jouer haut, mais si tu veux jouer haut, tu dois le faire avec une grande intensité. L’année du Scudetto, Rafa a été dévastateur. Quand on gagne, quelque chose de particulier se crée au sein du groupe de travail. Après le Scudetto, Paolo (Maldini, NDLR), Ricky (Massara, NDLR) et moi n’avons pas été bons, mais lui non plus. Rafa ne peut pas suivre un latéral jusqu’au bout. Il peut le faire, mais ensuite, il ne le fait pas. »

  • MOREIRA, RABIOT ET L’AC MILAN D’AMORIM

    « Moreira comme Leao ? Je l’ai aussi vu contre le Sassuolo et il m’a impressionné. Rabiot et lui ont de sacrées jambes. L’AC Milan a livré un excellent match, Maignan a réalisé un grand arrêt... Mais avec son onze de départ, c’est une équipe vraiment forte. Quand Amorim a effectué quelques changements de plus, elle a davantage souffert.

    Il lui a fallu un peu de temps pour en arriver là, car il avait des joueurs qui arrivaient, probablement avec des problèmes, et il faut du temps pour trouver le rythme et la condition physique. Les résultats commencent à se voir.

    Modric aussi a encore de sacrées jambes. Goncalo Ramos fait un gros travail pour l’équipe, c’est un très bon joueur. »