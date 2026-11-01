« La Juventus compte de nombreux joueurs de couloir, même si Yildiz et Conceicao sont absents, et je pense que le duo Kolo Muani-Woltemade a du sens. Je crois que Luciano a bien lu le match, ses changements lui ont donné raison et ont été payants.

De ce que je vois, Kolo Muani est un joueur qui s’investit et travaille beaucoup, mais il lui manque peut-être le geste décisif. Je n’aime pas la mise au vert. Dans les moments difficiles, quand on reste ainsi enfermé toute la journée, on ne pense qu’à ça. À mon avis, il faut privilégier un travail de qualité et, quand les choses ne vont pas bien, la mise au vert ne peut pas être la seule solution.

Je ne crois pas que la Juventus ait gagné aujourd’hui parce qu’elle était en mise au vert. En seconde période, le match était équilibré, puis un superbe but d’Alajbegovic a changé la donne. »