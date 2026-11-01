L’ancien entraîneur de l’AC Milan, de Fiorenitna, entre autres, Stefano Pioli, était présent sur Sky Sport, dans l’émission Sky Calcio Club, pour parler de ses expériences passées, de son envie de retrouver un banc et du championnat actuel.
Du souvenir du Scudetto remporté avec l’AC Milan à Amorim, en passant par les nouveautés apportées par Fabregas, la victoire de la Juventus face au Napoli et les raisons de son dernier échec avec Fiorenitna, voici ce qu’il a déclaré : « J’ai été tout près de prendre les rênes de l’équipe d’Italie, il n’y a pas si longtemps. »