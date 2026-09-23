Nicolo Campo
Traduit par
Pio et Sebastiano Esposito visent une apparition historique commune avec l’Italie, alors que l’histoire des fratries chez les Azzurri continue de s’écrire
Les frères Esposito visent une apparition historique commune avec l’Italie
Le duo d’attaquants Pio et Sebastiano Esposito a été convoqué simultanément par le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini pour la prochaine campagne de Ligue des nations de l’UEFA. S’ils participent tous les deux au même match, ils actualiseront une statistique de la sélection nationale restée inchangée depuis novembre 2000, lorsque Simone et Filippo Inzaghi ont partagé le terrain pendant 11 minutes contre l’Angleterre.
Seules trois paires de frères ont déjà joué simultanément pour l’équipe nationale d’Italie A : Giuseppe et Felice Milano en 1912, Aldo et Luigi Cevenini en 1915, et le duo Inzaghi.
D’autres frères célèbres ont été convoqués ensemble sans jouer simultanément, comme Giuseppe et Franco Baresi à l’Euro 1980, ainsi que les jumeaux Cristian et Damiano Zenoni en 2001.
- Getty Images Sport
La riche histoire des fratries de l’Italie s’étend sur plusieurs générations
L’héritage de l’équipe nationale italienne compte de nombreux frères appelés au fil des différentes époques, notamment Carlo et Alessandro Rampini de Pro Vercelli, le duo des années 1920 Cesare et Dario Martin, ainsi que les joueurs de la Juventus des années 1930 Mario et Giovanni Varglien. Plus récemment, le capitaine champion du monde Fabio Cannavaro a représenté la Squadra Azzurra aux côtés de son frère Paolo.
L’occasion met également en lumière l’aîné, Salvatore Esposito, actuellement à la Sampdoria en prêt en provenance de Spezia, qui a honoré sa première sélection chez les seniors contre l’Angleterre le 11 juin 2022.
Le trio des Esposito forme désormais une unité familiale internationale d’élite dans l’histoire du football italien.
Mancini donne des conseils aux attaquants alors que l’ambiance au camp bat son plein
S’exprimant sur Azzurri Live, les deux attaquants ont confirmé qu’ils partageaient une chambre à Coverciano tout en recevant des conseils techniques et de motivation de l’ancien attaquant légendaire Mancini. Sebastiano a expliqué avoir reçu des conseils sur le placement du corps dans la surface avant de voler la vedette lors de sa chanson d’initiation au dîner.
Pio est également revenu sur son premier but en sélection contre l’Estonie, décrivant ce moment comme un pur instinct et une libération totale.
« Le coach était un grand attaquant, donc il peut nous donner énormément de conseils, a déclaré Sebastiano. Pour un enfant qui rêve de devenir footballeur, arriver ici avec ses frères est vraiment l’accomplissement ultime. »
Les racines de Castellammare et les sacrifices de sa famille alimentent son rêve de Ligue des nations
« Nos parents ont toujours fait passer leurs enfants avant tout, et maintenant c'est à notre tour de leur rendre la pareille », a ajouté Sebastiano. « Quand Pio a marqué contre l'Estonie, Salva et moi avons crié si fort à Brescia que les gens ont eu peur ! Nous célébrons les buts de l'autre comme si nous les avions marqués nous-mêmes. »
Le groupe de Mancini se prépare à disputer quatre matches de Ligue des nations en 15 jours, en commençant contre la Belgique au Stadio Olimpico de Rome.
Pio et Sebastiano se tiennent prêts à écrire l'histoire ensemble sur le terrain.
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