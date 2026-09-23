Le duo d’attaquants Pio et Sebastiano Esposito a été convoqué simultanément par le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini pour la prochaine campagne de Ligue des nations de l’UEFA. S’ils participent tous les deux au même match, ils actualiseront une statistique de la sélection nationale restée inchangée depuis novembre 2000, lorsque Simone et Filippo Inzaghi ont partagé le terrain pendant 11 minutes contre l’Angleterre.

Seules trois paires de frères ont déjà joué simultanément pour l’équipe nationale d’Italie A : Giuseppe et Felice Milano en 1912, Aldo et Luigi Cevenini en 1915, et le duo Inzaghi.

D’autres frères célèbres ont été convoqués ensemble sans jouer simultanément, comme Giuseppe et Franco Baresi à l’Euro 1980, ainsi que les jumeaux Cristian et Damiano Zenoni en 2001.



