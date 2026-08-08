Pio Esposito pourrait-il snober l’approche d’Arsenal et de Manchester United sur le marché des transferts ? L’attaquant de l’Inter se rapproche d’un nouveau contrat à San Siro

L'ascension d'Esposito explique cet intérêt. Formé au club, il a été titularisé à 20 reprises et est entré en jeu 24 fois en Serie A et en Ligue des champions la saison dernière, pour un total de neuf buts et cinq passes décisives lors du Scudetto remporté par l'Inter. Il compte désormais 50 apparitions avec le club et a intégré l'équipe d'Italie A, avec neuf sélections à son actif. Cette production, associée à son âge et à son statut de joueur formé au club, correspond exactement au profil que les grands clubs anglais ont recherché lors des derniers mercatos : un jeune finisseur déjà confirmé, avec une marge de progression pour devenir l'un des meilleurs avant-centres d'Europe, plutôt qu'un pari à prix d'or.