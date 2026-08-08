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Pio Esposito pourrait-il snober l’approche d’Arsenal et de Manchester United sur le marché des transferts ? L’attaquant de l’Inter se rapproche d’un nouveau contrat à San Siro
Pourquoi Esposito est dans le viseur
Arsenal et Manchester United auraient effectué de dernières prises de renseignements sur l’attaquant de l’Inter Milan Pio Esposito, les deux cadors de Premier League évaluant la possibilité de convaincre le joueur de 21 ans de quitter San Siro. Selon CaughtOffside, les deux clubs anglais ont été en contact avec des proches de l’attaquant afin d’évaluer son ouverture à un transfert avant la saison 2026-2027. Les deux équipes disposent déjà d’options en attaque, mais avec quatre compétitions à disputer cette saison, un renfort offensif et davantage de profondeur d’effectif restent une priorité pour chaque entraîneur qui cherche à renforcer ses ambitions dans la course au titre.
Les chiffres derrière l’intérêt
L'ascension d'Esposito explique cet intérêt. Formé au club, il a été titularisé à 20 reprises et est entré en jeu 24 fois en Serie A et en Ligue des champions la saison dernière, pour un total de neuf buts et cinq passes décisives lors du Scudetto remporté par l'Inter. Il compte désormais 50 apparitions avec le club et a intégré l'équipe d'Italie A, avec neuf sélections à son actif. Cette production, associée à son âge et à son statut de joueur formé au club, correspond exactement au profil que les grands clubs anglais ont recherché lors des derniers mercatos : un jeune finisseur déjà confirmé, avec une marge de progression pour devenir l'un des meilleurs avant-centres d'Europe, plutôt qu'un pari à prix d'or.
L’Inter tient bon
Malgré le bruit autour d’un transfert, le rapport indique clairement que la priorité d’Esposito reste l’Inter plutôt qu’un départ vers la Premier League. Un accord verbal sur de nouvelles conditions serait déjà en place, l’attaquant étant désireux de poursuivre son développement au sein du club qui l’a formé. C’est un renfort important pour Cristian Chivu, qui dispose d’une concurrence sérieuse pour les places en attaque независимоamment de l’avenir d’Esposito, avec Lautaro Martinez et Marcus Thuram comme deux options de premier choix. Conserver un produit très coté du centre de formation tout en alignant également deux internationaux confirmés constituerait une démonstration de force considérable de la part des champions de Serie A nouvellement sacrés.
Que se passe-t-il ensuite ?
Même en tant que champion d’Italie, l’Inter se prépare à l’intérêt de prétendants compte tenu des conditions lucratives que le football anglais peut offrir, et la volonté d’Arsenal et de Manchester United de se renseigner montre le niveau d’admiration dont bénéficie Esposito en dehors de l’Italie. Mais sauf revirement spectaculaire, tout indique que l’attaquant va prolonger son séjour et continuer à se battre pour obtenir du temps de jeu derrière Martinez et Thuram, plutôt que de rejoindre la Premier League cet été. Les deux clubs anglais devraient quoi qu’il arrive continuer à explorer le marché, le secteur des attaquants devant probablement rester un domaine d’attention avant la fermeture du mercato.
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