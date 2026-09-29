Mais il y a plus, car son but du 4-1 à Bursa lui permet, comme dit, de franchir la barre des cinq buts avec l’Italie et de le faire à l’âge de 21 ans et 92 jours, et seuls deux joueurs y sont parvenus plus jeunes : Giuseppe Meazza (19 ans et 261 jours) et Gianni Rivera (21 ans et 78 jours). Un résultat, donc, historique : l’attaquant de l’Inter est le troisième plus jeune de l’histoire à y parvenir, un nouveau résultat qui confirme son ascension. Auteur d’une excellente première saison en équipe première, il se fait cette année une place de plus en plus importante dans le dispositif de son mentor Chivu et a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive.





Titulaire indiscutable pour le sélectionneur Mancini, les chiffres d’Esposito avec l’Italie sont remarquables si on les regarde au présent, mais ils deviennent encore plus marquants si on les projette dans l’avenir. Il ne serait pas surprenant que, dans l’espace de quelques années, l’attaquant de l’Inter puisse gagner de nombreuses places au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe d’Italie, un classement qui, depuis des années maintenant, ne connaît pas de grands bouleversements aux premières places.





Actuellement à la 77e place avec 6 buts comme Pellegrini et Bernardeschi, s’il poursuit sur ce rythme, Esposito pourrait dépasser de nombreux noms qui le précèdent. Il suffit de penser que, parmi les joueurs encore en activité, Federico Chiesa et El Shaarawy en sont à 7 buts, Berardi à 8, Frattesi à 9, Barella à 10, Retegui et Raspadori à 11, Belotti à 12, Kean à 13, Balotelli à 14. Avec 8 buts dans les prochains mois – et si les « concurrents » devaient rester à l’arrêt –, Pio pourrait déjà bientôt devenir le meilleur buteur italien en activité, mais le classement est si resserré que le top 10 semble déjà à sa portée.





En partant de 6 buts (et avec 2 matches contre la France et la Turquie à disputer dans les prochains jours), le numéro 7 de l’Italie a de nombreux monuments du football italien dans son viseur : avec 10 buts supplémentaires dans les prochains mois/années, il rejoindrait Toni et Vialli à 16. À 17, il y a Immobile, à 19 Bettega et Gilardino, à 20 Paolo Rossi et à 21 De Rossi.





Avant d’entrer dans le top 10, il devrait dépasser Sandro Mazzola (22 buts en équipe d’Italie pour lui), puis viser les 23 réalisations de Vieri et Graziani, ainsi que les 25 de Baloncieri, Inzaghi et Altobelli. Le top 5 débute ensuite avec Baggio et Del Piero (à 27 buts), tandis que le podium est composé (et l’est depuis des décennies désormais) de Piola à 30, Meazza à 33 et Riva à 35.





Pour l’instant, de tels sommets ne sont qu’un rêve pour Esposito, qui se trouve encore à 29 buts de Rombo di Tuono. La mission est certes compliquée, mais pas impossible, compte tenu du talent du garçon et de son jeune âge. S’il parvenait ne serait-ce qu’à se rapprocher de la légende de Cagliari, le football italien aurait retrouvé un buteur de ceux qui lui manquent, au moins d’un point de vue statistique, depuis de nombreuses années. Il ne reste plus qu’à l’espérer et à continuer de le soutenir, ainsi que l’Italie de Mancini.