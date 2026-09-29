Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP
Simone Gervasio
Traduit par

Pio Esposito marque encore et trace sa route dans l’histoire de l’Italie : tous les records avec la Nazionale, Riva est-il à portée dans le classement des buteurs ?

Italie
Turquie vs Italie
Turquie
UEFA Nations League A
France vs Italie
France
F. Esposito

Francesco Pio Esposito, l’homme des records. Avec le but qui a scellé le 4-1 définitif de l’Italie sur le terrain de la Turquie, l’attaquant de l’Inter a établi plusieurs nouveaux records, inscrivant toujours un peu plus son nom dans le livre des records du maillot de l’Italie, tant pour sa capacité à marquer que pour sa précocité.


Son but de la tête en plongeant lui a permis d’inscrire son 6e but en 11 matches disputés avec le maillot de l’équipe d’Italie : Esposito affiche une impressionnante moyenne de 0,55 but par match, mieux encore que Roberto Baggio. En effet, depuis les années 1990, personne ne présente un tel ratio entre sélections et buts marqués. Si l’on élargit en revanche le champ en incluant les données de toute l’histoire de l’Italie, le joueur né en 2005 à Castellammare est 13e de tous les temps en moyenne de buts (parmi ceux ayant marqué au moins 6 fois).


Dans le classement spécifique des buteurs de l’Italie selon la moyenne de buts par match, c’est Annibale Frossi qui trône en tête (qui a joué dans les années 1930 avec 8 buts en 5 matches), devant Sivori, Libonatti, Piola et Riva. Pio se place devant neuf joueurs modernes comme Moise Kean et Christian Vieri, mais aussi devant des noms illustres comme Amedeo Amadei et Pierino Prati. Avec ce but face à la Turquie, marqué alors qu’il n’a pas encore 21 ans, lors d’un match où il a également délivré une passe décisive à Kadoye, il affiche désormais en pratique une moyenne d’un but toutes les 101 minutes passées sur le terrain avec l’Italie.

  • Mais il y a plus, car son but du 4-1 à Bursa lui permet, comme dit, de franchir la barre des cinq buts avec l’Italie et de le faire à l’âge de 21 ans et 92 jours, et seuls deux joueurs y sont parvenus plus jeunes : Giuseppe Meazza (19 ans et 261 jours) et Gianni Rivera (21 ans et 78 jours). Un résultat, donc, historique : l’attaquant de l’Inter est le troisième plus jeune de l’histoire à y parvenir, un nouveau résultat qui confirme son ascension. Auteur d’une excellente première saison en équipe première, il se fait cette année une place de plus en plus importante dans le dispositif de son mentor Chivu et a déjà inscrit deux buts et délivré une passe décisive.


    Titulaire indiscutable pour le sélectionneur Mancini, les chiffres d’Esposito avec l’Italie sont remarquables si on les regarde au présent, mais ils deviennent encore plus marquants si on les projette dans l’avenir. Il ne serait pas surprenant que, dans l’espace de quelques années, l’attaquant de l’Inter puisse gagner de nombreuses places au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de l’équipe d’Italie, un classement qui, depuis des années maintenant, ne connaît pas de grands bouleversements aux premières places.


    Actuellement à la 77e place avec 6 buts comme Pellegrini et Bernardeschi, s’il poursuit sur ce rythme, Esposito pourrait dépasser de nombreux noms qui le précèdent. Il suffit de penser que, parmi les joueurs encore en activité, Federico Chiesa et El Shaarawy en sont à 7 buts, Berardi à 8, Frattesi à 9, Barella à 10, Retegui et Raspadori à 11, Belotti à 12, Kean à 13, Balotelli à 14. Avec 8 buts dans les prochains mois – et si les « concurrents » devaient rester à l’arrêt –, Pio pourrait déjà bientôt devenir le meilleur buteur italien en activité, mais le classement est si resserré que le top 10 semble déjà à sa portée.


    En partant de 6 buts (et avec 2 matches contre la France et la Turquie à disputer dans les prochains jours), le numéro 7 de l’Italie a de nombreux monuments du football italien dans son viseur : avec 10 buts supplémentaires dans les prochains mois/années, il rejoindrait Toni et Vialli à 16. À 17, il y a Immobile, à 19 Bettega et Gilardino, à 20 Paolo Rossi et à 21 De Rossi.


    Avant d’entrer dans le top 10, il devrait dépasser Sandro Mazzola (22 buts en équipe d’Italie pour lui), puis viser les 23 réalisations de Vieri et Graziani, ainsi que les 25 de Baloncieri, Inzaghi et Altobelli. Le top 5 débute ensuite avec Baggio et Del Piero (à 27 buts), tandis que le podium est composé (et l’est depuis des décennies désormais) de Piola à 30, Meazza à 33 et Riva à 35.


    Pour l’instant, de tels sommets ne sont qu’un rêve pour Esposito, qui se trouve encore à 29 buts de Rombo di Tuono. La mission est certes compliquée, mais pas impossible, compte tenu du talent du garçon et de son jeune âge. S’il parvenait ne serait-ce qu’à se rapprocher de la légende de Cagliari, le football italien aurait retrouvé un buteur de ceux qui lui manquent, au moins d’un point de vue statistique, depuis de nombreuses années. Il ne reste plus qu’à l’espérer et à continuer de le soutenir, ainsi que l’Italie de Mancini.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
UEFA Nations League A
France crest
France
FRA
Italie crest
Italie
ITA