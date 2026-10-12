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Piers Morgan relance une âpre querelle autour de Cristiano Ronaldo en traitant Jamie Carragher de « gros bébé » en direct à la télévision
Morgan ravive sa querelle à la télévision
Selon The Mirror, le différend a repris de plus belle lorsque Morgan s’en est pris à Carragher dans un épisode de son émission Football Uncensored.
La dispute avait commencé sur les réseaux sociaux, lorsque Carragher avait vivement critiqué Morgan et Rio Ferdinand pour leur défense sans faille de Ronaldo après ses agissements controversés avec le Portugal. Refusant de laisser la polémique retomber, Morgan a remis le sujet sur la table à l’antenne avec son collègue Simon Jordan pour se moquer de Carragher à propos d’un précédent incident impliquant Ronaldo.
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La remarque cinglante sur le « gros bébé »
Morgan a profité de son antenne pour rappeler aux téléspectateurs un moment précis sur Sky Sports où Ronaldo avait complètement ignoré Carragher.
Donnant son avis sur le consultant, Morgan a déclaré : « Jamie Carragher et moi avons eu une petite altercation intéressante ce week-end, après qu’il a affirmé que Rio Ferdinand et moi avions été ridicules en défendant Cristiano Ronaldo parce que nous sommes ses amis. Et Carragher, on s’en souvient peut-être, s’est fait snober en direct sur Sky par Ronaldo, qui a refusé jusqu’à reconnaître son existence. C’est peut-être pour ça qu’il réagit comme un grand bébé. »
Échange d’insultes sur les réseaux sociaux
Cette tirade à l’antenne fait suite à une série d’échanges virulents entre les deux personnalités sur les réseaux sociaux. Morgan a accusé Carragher de pratiquer le deux poids, deux mesures, rappelant qu’il avait soutenu Luis Suarez après l’incident au cours duquel celui-ci avait proféré des insultes racistes, ainsi que la tristement célèbre polémique liée au crachat de Carragher.
Carragher a rapidement répliqué, accusant Morgan d’être un flagorneur complètement obsédé par l’idée d’obtenir une nouvelle interview de Ronaldo. Pour dénoncer son hypocrisie, Carragher a également partagé une ancienne chronique dans laquelle Morgan avait qualifié Ronaldo d’« enfant gâté ».
- AFP
Quel avenir pour le duo en conflit ?
Aucun des deux hommes ne semblant prêt à céder, cette passe d’armes publique devrait se poursuivre sur les réseaux sociaux. Les supporters suivront de près la situation pour voir si Carragher répondra directement à cette dernière pique lancée à la télévision. De son côté, Ronaldo reste entièrement concentré sur ses performances sur le terrain, après avoir inscrit son 981e but en carrière pour Al Nassr contre Neftchi Fargona en Ligue des champions Élite de l’AFC.
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