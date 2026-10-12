Selon The Mirror, le différend a repris de plus belle lorsque Morgan s’en est pris à Carragher dans un épisode de son émission Football Uncensored.

La dispute avait commencé sur les réseaux sociaux, lorsque Carragher avait vivement critiqué Morgan et Rio Ferdinand pour leur défense sans faille de Ronaldo après ses agissements controversés avec le Portugal. Refusant de laisser la polémique retomber, Morgan a remis le sujet sur la table à l’antenne avec son collègue Simon Jordan pour se moquer de Carragher à propos d’un précédent incident impliquant Ronaldo.