La polémique a enflé sur les réseaux sociaux lorsque des supporters adverses ont contesté les conditions d’accès au terrain de la famille Morgan, pourtant munie de simples billets matchday. « Pour clarifier, le 4 mars, j’ai payé le prix fort (750 £ + TVA par personne) pour quatre places dans la très belle loge d’accueil du Club 2010 de Palace », a expliqué Morgan. « Ensuite, nous avons été invités dans la salle du conseil d’administration, puis on nous a proposé d’accéder à la bordure du terrain pour la remise du trophée. Nous nous sommes sentis très chanceux. »

Interrogé sur son interaction avec le milieu de terrain Declan Rice, Morgan a ajouté : « Je n’ai pas payé pour que Declan vienne me passer sa médaille de vainqueur autour du cou afin d’immortaliser l’instant, c’est exact. Mais j’étais ravi qu’il le fasse. »

Interrogé sur les réseaux sociaux pour savoir si tous les supporters adverses bénéficiaient du même traitement, il a répondu avec humour : « Seulement les plus beaux ».