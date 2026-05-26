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Piers Morgan, célèbre supporter d’Arsenal, répond à la polémique sur les circonstances de son accès à la pelouse de Crystal Palace lors des célébrations du titre de Premier League
Les célébrités déclenchent une vive polémique
Morgan et ses fils Bertie, Stanley et Spencer ont déclenché une vive polémique en pénétrant sur la pelouse de Selhurst Park après la victoire 2-1 d’Arsenal contre Crystal Palace, lors de la dernière journée du championnat. Alors que les Gunners venaient d’assurer leur premier titre en Premier League depuis 22 ans, la petite troupe s’est mêlée aux célébrations d’après-match aux côtés de personnalités comme Jack Whitehall et Jake Wood.
Les Gunners avaient déjà décroché leur premier titre de Premier League en 22 ans avant même de fouler la pelouse de Selhurst Park. Les fans se sont immédiatement demandé comment Morgan avait contourné les protocoles du stade pour obtenir un accès exclusif aux photos aux côtés de Mikel Arteta et des cadres de l’équipe première.
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Morgan défend sa présence
Ces images de célébration ont immédiatement suscité l’ire des réseaux sociaux ; un supporter a notamment contesté la présence de la famille sur la pelouse en écrivant : « Pourquoi Piers Morgan et sa famille se trouvaient-ils sur la pelouse à Selhurst ? Rien de plus agaçant que des fans célèbres qui s’immiscent partout. Surtout quand il s’agit de quelqu’un qui a réclamé la tête d’Arteta à plusieurs reprises durant les premières années. »
Réagissant à ces critiques sur X, Morgan a répondu avec fermeté : « Peut-être parce que j’ai eu la clairvoyance d’acheter quatre billets début mars, quand j’ai senti que ce serait un jour mémorable pour le club que je soutiens depuis 55 ans. Quant à Arteta, il nous a prouvé, à moi et à beaucoup d’autres, que nous avions tort, et je ne pourrais pas être plus heureux. »
Analyse des interactions sur le terrain
La polémique a enflé sur les réseaux sociaux lorsque des supporters adverses ont contesté les conditions d’accès au terrain de la famille Morgan, pourtant munie de simples billets matchday. « Pour clarifier, le 4 mars, j’ai payé le prix fort (750 £ + TVA par personne) pour quatre places dans la très belle loge d’accueil du Club 2010 de Palace », a expliqué Morgan. « Ensuite, nous avons été invités dans la salle du conseil d’administration, puis on nous a proposé d’accéder à la bordure du terrain pour la remise du trophée. Nous nous sommes sentis très chanceux. »
Interrogé sur son interaction avec le milieu de terrain Declan Rice, Morgan a ajouté : « Je n’ai pas payé pour que Declan vienne me passer sa médaille de vainqueur autour du cou afin d’immortaliser l’instant, c’est exact. Mais j’étais ravi qu’il le fasse. »
Interrogé sur les réseaux sociaux pour savoir si tous les supporters adverses bénéficiaient du même traitement, il a répondu avec humour : « Seulement les plus beaux ».
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En quête de gloire européenne
À peine couronnés champions d'Angleterre, les hommes d'Arteta doivent déjà se remobiliser pour tenter un doublé continental historique. Les Gunners, qui ont conclu leur campagne triomphale en Premier League avec sept points d'avance sur Manchester City, s'envoleront samedi pour Budapest afin d'affronter le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en finale de la Ligue des champions. Morgan se dit « très, très confiant » dans la capacité de cette équipe en pleine forme à conquérir sa première Coupe d'Europe.