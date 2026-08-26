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Ismaila Sarr SenegalGetty
Moataz Elgammal

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Pierre Sage, l’entraîneur de Crystal Palace, fait un aveu difficile sur Ismaila Sarr au milieu d’une forte approche de transfert de Liverpool

Mercato
P. Sage
I. Sarr
Liverpool
Crystal Palace
Premier League

L’entraîneur de Crystal Palace, Pierre Sage, a admis qu’il était difficile pour Ismaila Sarr d’ignorer le fort intérêt de Liverpool sur le marché des transferts. Malgré des offres récentes et l’absence de l’attaquant à l’entraînement, le technicien s’attend à ce que le joueur reste à Selhurst Park, précisant qu’une blessure à l’aine est la véritable raison de son absence actuelle, plutôt qu’une tentative de forcer un départ tardif lors du mercato estival.

  • La blessure de Sarr n’est pas un coup de pression pour obtenir un transfert

    Liverpool a récemment approché Crystal Palace au sujet de Sarr, après l’échec de son transfert pour Yankuba Minteh. Selon un rapport du Liverpool Echo, Sage a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles Sarr refuserait de s’entraîner pour forcer un départ vers le Merseyside ou Galatasaray. L’entraîneur a au contraire révélé que l’attaquant est écarté en raison d’un problème à l’aine.

    Sage a déclaré : « Ismaila Sarr est blessé. Il a mal à l’aine, c’est pourquoi vous ne l’avez pas vu s’entraîner avec nous aujourd’hui. Il suit un entraînement individuel parce qu’il a vraiment mal à l’aine. Mais nous allons le préparer, il a besoin de temps. »

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  • Pierre Sage (C)Getty Images

    Sage répond à l’intérêt de Liverpool

    Le joueur de 28 ans a manqué le match d’ouverture de la saison de Premier League de Crystal Palace contre Everton et sera également absent pour l’affiche de vendredi soir face à Manchester City. Sage a reconnu les nombreuses spéculations autour de Sarr, en particulier après l’offre de 50 millions de £ soumise par Liverpool, mais estime que l’ailier respectera les trois années restantes de son contrat.

    Sage a expliqué : « C’est toujours difficile pour un joueur lorsque votre nom est associé à un club comme Liverpool. Pour le moment, le plus important est de comprendre que le joueur n’est pas en mesure de jouer et suit un traitement, et ce qui arrivera concernant son avenir potentiel est vraiment très loin de moi. »

  • De la sympathie face au bruit autour du transfert

    Alors que le mercato va bientôt fermer, Sage a exprimé sa compassion pour Sarr, confronté au bruit ambiant. L'entraîneur a eu des discussions privées avec Sarr cette semaine afin de s'assurer que son état d'esprit reste positif malgré les liens persistants avec Liverpool et le club saoudien d'Al-Hilal.

    « Je comprends que pour tout le monde, avoir ce genre de contact soit difficile, parce qu'on hésite beaucoup, a poursuivi Sage. Mais pour le moment, il est avec nous. Il est sous contrat. Il est blessé et peut-être que vous pouvez faire un lien entre sa blessure et la situation. Mais pour moi, il est honnête et je n'ai aucun problème avec ça. »

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    Quelle suite pour Liverpool et Sarr ?

    Liverpool est engagé dans une course contre la montre tendue pour convaincre Crystal Palace de vendre Sarr avant l’imminente clôture du mercato estival lundi. Alors que Sage planifie patiemment le rétablissement complet de l’attaquant à Selhurst Park, le club d’Anfield doit rapidement décider s’il doit soumettre une offre améliorée ou se tourner vers d’autres cibles offensives pour satisfaire Andoni Iraola.

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