Liverpool a récemment approché Crystal Palace au sujet de Sarr, après l’échec de son transfert pour Yankuba Minteh. Selon un rapport du Liverpool Echo, Sage a fermement rejeté les affirmations selon lesquelles Sarr refuserait de s’entraîner pour forcer un départ vers le Merseyside ou Galatasaray. L’entraîneur a au contraire révélé que l’attaquant est écarté en raison d’un problème à l’aine.

Sage a déclaré : « Ismaila Sarr est blessé. Il a mal à l’aine, c’est pourquoi vous ne l’avez pas vu s’entraîner avec nous aujourd’hui. Il suit un entraînement individuel parce qu’il a vraiment mal à l’aine. Mais nous allons le préparer, il a besoin de temps. »